Τα τρία μπόνους για τους συνταξιούχους: Πόση θα είναι η ετήσια αύξηση

Μισή αύξηση για τους παλιούς συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, αύξηση έως 65 ευρώ τον μήνα για όλους τους συνταξιούχους καθώς και επίδομα 250 ευρώ (αλλά με «κόφτες» - εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια) για τους χαμηλοσυνταξιούχους είναι τα τρία μπόνους που θα δουν στις συντάξεις κατά την περίοδο των γιορτών.

Στις 28 Νοεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα στα «Νέα», θα καταβληθεί η μόνιμη ενίσχυση ύψου 250 ευρώ σε πάνω από 1,4 εκατ. συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα σε περίπτωση που πρόκειται για ζευγάρι που δικαιούνται το επίδομα και οι δύο. Και σε αυτή την περίπτωση προβλέπονται συγκεκριμένα κριτήρια.

Έχει τεθεί το όριο συμπλήρωσης των 65 ετών για την καταβολή του βοηθήματος. Αυτό σημαίνει ότι δικαιούχοι συνταξιούχοι είναι άνω των 65 ετών οι οποίοι έχουν ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι/χήροι) ή έως 26.000 ευρώ (έγγαμοι). Η δε ακίνητη περιουσία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει σε αξία τις 200.000 ευρώ και 300.000 ευρώ αντίστοιχα.

Το επίδομα των 250 ευρώ είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο. Επίσης, δεν συμφηφίζεται προς το Δημόσιο και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.

Ποιοι δεν θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ

Στο ίδιο δημοσίευμα τονίζεται ότι το επίδομα των 250 ευρώ δεν θα το λάβουν οι ακόλουθες ομάδες πολιτών:

Όσοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη και είναι κάτω των 65 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας στις 31/12/2024)

Όσοι συνταξιούχοι έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά η οποία προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους.

Όσοι συνταξιούχοι απασχολούνται, αφού το εισόδημα από τη νέα εργασία συνυπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημά τους, που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος.

Όσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2024 αφού το όποιο ποσό προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος.

Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πρόωρη και όχι οριστική κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025.

Επίσης:

Οι μακροχρόνιοι άνεργοι.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες.

Οι δικιαούχοι του ΚΕΑ.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνων.

Χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών.

Οι αυξήσεις στις συντάξεις

Εξάλλου, στις 19 ή 22 Δεκεμβρίου θα γίνει η πληρωμή των αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου 2026 καθώς και η πρώτη δόση της μείωσης της προσωπικής διαφοράς για τους παλιούς (πριν από το 2016) συνταξιούχους. Έτσι:

Αυξήσεις συντάξεων έως 65 ευρώ τον μήνα

Πριν από τα Χριστούγεννα- με την πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου 2026- θα δοθεί η αύξηση 2,4% που θα φέρει:

12 ευρώ/μήνα για συντάξεις των 500 ευρώ.

31 ευρώ/μήνα για συντάξεις των 1.300 ευρώ.

65 ευρώ/μήνα για συντάξεις των 2.700 ευρώ.

Σε ετήσια βάση, το όφελος θα κυμανθεί από 150 έως 780 ευρώ.

Δεν θα λάβουν αύξηση όσοι παίρνουν προσωρινή σύνταξη, έως ότου εκδοθεί η οριστική.

Παράλληλα, οι επικουρικές παραμένουν παγωμένες για μια ακόμα συνεχόμενη χρονιά.

Προσωπική διαφορά

Από 1/1/2026, οι 671.584 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν τη μισή αύξηση ενώ από το 2027 θα δοθεί ολόκληρη.

Για παράδειγμα:

Αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά 25 ευρώ, το καθαρό όφελος είναι 15 ευρώ.

Αν η διαφορά είναι 5 ευρώ, το όφελος φτάνει τα 25 ευρώ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Συντάξεις: Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται