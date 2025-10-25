ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν επίδομα 250 ευρώ τον Νοέμβριο

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται καμία ενέργεια από τους ενδιαφερόμενους

LifO Newsroom
φωτ.: Unsplash
Επίδομα 250 ευρώ θα καταβληθεί έως τις 15-20 Νοεμβρίου σε συνταξιούχους οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το ύψος του επιδόματος αυτού για τους συνταξιούχους διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων, καθώς μεμονωμένοι συνταξιούχοι λαμβάνουν 250 ευρώ, ενώ τα ζευγάρια δικαιούνται 500 ευρώ.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται καμία ενέργεια από τους ενδιαφερόμενους. Έτσι τον Νοέμβριο πέραν από την καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου θα πιστωθεί στους λογαριασμούς και η νέα ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ.

Ποιοι είναι οι Δικαιούχοι;

  • Συνταξιούχοι ηλικίας 65 ετών και άνω (έως 31/12/2024)

 Όσοι λαμβάνουν:

  • Αναπηρικές συντάξεις
  • Επίδομα ΟΠΕΚΑ
  • Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων
