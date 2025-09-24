ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα σε δύο μεγάλα σούπερ μάρκετ για παραπλανητικές προσφορές

«Η εφαρμογή του νόμου για την προστασία των καταναλωτών είναι αδιαπραγμάτευτη» δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Μεγάλα πρόστιμα επιβλήθηκαν σε δύο μεγάλα σούπερ μάρκετ για παραπλανητικές προσφορές.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται στο πλαίσιο των ελέγχων που διεξήγαγε η ΔΙΜΕΑ για την τήρηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας.

Η πρώτη απόφαση αφορά πρόστιμο 1.440.000 ευρώ στην εταιρεία «Σκλαβενίτης», για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, κατόπιν ελέγχου που διατάχθηκε το καλοκαίρι του 2025.

Η δεύτερη απόφαση ελήφθη από τη ΔΙΜΕΑ, για την επιβολή προστίμου 805.340 ευρώ στην εταιρεία «Lidl» και αφορά παραβάσεις του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, κατόπιν εντολής ελέγχου που έδωσε το 2024 ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. 

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη χθες τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει φαινόμενα ασυδοσίας στην αγορά. «Έχουμε πολλές καταγγελίες, γι’ αυτό και έδωσα εντολή για εντατικούς ελέγχους στα σούπερ μάρκετ. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

«Τα σούπερ μάρκετ πρέπει να επιδείξουν κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία και να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα υπενθύμισε τη δέσμευση των μεγάλων αλυσίδων για μείωση των τιμών σε 1.000 βασικούς κωδικούς προϊόντων, καλώντας τις να το πράξουν το ταχύτερο δυνατόν.

«Οφείλουν να σεβαστούν ότι δεν πρέπει να μένει κανένας πολίτης πίσω. Γι’ αυτό και είμαστε αυστηροί με την αγορά. Στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, νοιαζόμαστε όμως για την κοινωνική συνοχή και για τη στήριξη κάθε κοινωνικής ομάδας. Δεν θα επιτρέψουμε να επιβαρύνονται διαρκώς οι πολίτες», πρόσθεσε.

 
 
 
Associated Press: Πώς η ΑΑΔΕ έγινε ο «κυνηγός» της φοροδιαφυγής

Οικονομία / Associated Press: Πώς η ΑΑΔΕ κατάφερε να γίνει ο «κυνηγός» της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα

Το Associated Press, έλαβε άδεια πρόσβασης στα κεντρικά γραφεία της αρχής και διαπιστώνει ότι σήμερα, η χώρα που πέρασε σχεδόν μια δεκαετία βουτηγμένη στο χρέος, έχει μετατραπεί σε έναν από τους καλύτερους δημοσιονομικούς «μαθητές»
LIFO NEWSROOM
Στεγαστικό: Μετά τις φοροελαφρύνσεις η ώρα των κλειστών ακινήτων

Οικονομία / Στεγαστικό: Μετά τις φοροελαφρύνσεις η ώρα των κλειστών ακινήτων

Το επόμενο μέτωπο παρεμβάσεων θα είναι αυτό της κοινωνικής αντιπαροχής καθώς και ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν στους servicers να ρίξουν στην αγορά σπίτια που έχουν στην κατοχή τους, αλλά η πώλησή τους αντιμετωπίζει εμπόδια
LIFO NEWSROOM
Σημαντική αύξηση στις αποδοχές εργαζομένων από υπερωρίες και στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές

Οικονομία / Σημαντική αύξηση στις αποδοχές εργαζομένων από υπερωρίες και στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές

Κατά το πρώτο τετράμηνο εφαρμογής, οι αποδοχές από υπερωρίες και υπερεργασία αυξήθηκαν κατά 48% και τα έσοδα από εισφορές υπερωριών και υπερεργασίας αυξήθηκαν κατά 34% σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2024
LIFO NEWSROOM
 
 