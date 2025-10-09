Το «όνειρο» του Airbnb φτάνει στο τέλος: Γιατί χιλιάδες ιδιοκτήτες αποσύρουν τα ακίνητά τους

Η νέα εποχή των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα ξεκίνησε με αποχωρήσεις. Από την 1η Οκτωβρίου, που τέθηκε σε ισχύ το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα καταλύματα τύπου Airbnb, δεκάδες ιδιοκτήτες σε τουριστικές περιοχές αποφάσισαν να «κατεβάσουν ρολά» αντί να αναλάβουν το κόστος συμμόρφωσης με τις αυστηρές προδιαγραφές του νόμου.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η διαδικασία συμμόρφωσης αποδεικνύεται εξαιρετικά δαπανηρή: για ένα μικρό διαμέρισμα το κόστος κυμαίνεται από 5.000 έως 8.000 ευρώ, ενώ για βίλες και μεγάλες κατοικίες μπορεί να ξεπεράσει τα 15.000 ευρώ. Στα έξοδα περιλαμβάνονται ασφαλιστικές καλύψεις, πυρασφάλεια, ενεργειακές αναβαθμίσεις, πιστοποιήσεις και τεχνικές παρεμβάσεις που προβλέπει ο νόμος 5170/2025.

Αρκετοί ιδιοκτήτες επιλέγουν να αποσύρουν προσωρινά τα ακίνητά τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα και τους ελέγχους που ξεκίνησαν ήδη στα τέλη Σεπτεμβρίου. Υπολογίζεται ότι το 15% έως 20% των καταχωρίσεων σε πλατφόρμες όπως Airbnb, Booking και VRBO έχουν ήδη «παγώσει» ενόψει της επόμενης τουριστικής σεζόν.

Έκρηξη προσφοράς πριν το φρένο

Η ελληνική αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ μέσα στο 2025, φτάνοντας τα 247.000 καταλύματα τον Αύγουστο – τον υψηλότερο αριθμό από το 2019. Οι διαθέσιμες κλίνες ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο, με πληρότητες που κυμάνθηκαν από 40% τον Ιούνιο έως 58% τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ).

Ωστόσο, η αυξημένη προσφορά συνοδεύτηκε από έντονη ανησυχία για την ασφάλεια, τη νομιμότητα και τον αντίκτυπο των βραχυχρόνιων μισθώσεων στη στεγαστική αγορά, κάτι που οδήγησε την κυβέρνηση να θέσει αυστηρότερο πλαίσιο.

Νέα σελίδα για το 2026

Η φετινή τουριστική περίοδος μπορεί να επεκταθεί ως τα μέσα Νοεμβρίου, όμως για πολλούς ιδιοκτήτες η χρονιά έχει ήδη λήξει. Οι περισσότεροι προετοιμάζονται για το 2026, αναμένοντας διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νόμου και τα προγράμματα επιδότησης ενεργειακής και τεχνικής αναβάθμισης.

Όπως σχολιάζουν επαγγελματίες του κλάδου, «το Airbnb δεν πεθαίνει, αλλά αλλάζει ριζικά πρόσωπο». Από ένα ανεξέλεγκτο πεδίο βραχυχρόνιων ενοικιάσεων, μετατρέπεται σταδιακά σε μια πιο θεσμοθετημένη αγορά φιλοξενίας – με μικρότερους, αλλά πιο επαγγελματίες παίκτες.