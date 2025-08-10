ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στις τραπεζικές χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από αύριο Δευτέρα 

Τι περιλαμβάνει η ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών

LifO Newsroom
Τέλος στις τραπεζικές χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από αύριο Δευτέρα
Φωτογραφία: Unsplash
Από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου τίθεται σε ισχύ η νέα ρύθμιση, με την οποία οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν αναλήψεις χρημάτων από τους λογαριασμούς τους χωρίς καμία χρέωση, ακόμη και αν χρησιμοποιούν ΑΤΜ άλλης τράπεζας που συμμετέχει στο σύστημα «ΔΙΑΣ».

Η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, που ψηφίστηκε στις 25 Ιουλίου 2025, προβλέπει:

  • Μηδενικές χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από το δίκτυο ΑΤΜ των τραπεζών.
  • Κατάργηση των προμηθειών σε δημοτικές κοινότητες όπου υπάρχει μόνο ένα ΑΤΜ, ανεξάρτητα αν ανήκει σε τράπεζα ή σε τρίτο πάροχο.
  • Θέσπιση εθνικού πλαφόν 1,5 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων, εκτός αν η τράπεζα του πελάτη συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο, οπότε η ανάληψη θα είναι δωρεάν. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και σε περιοχές χωρίς πρόσβαση σε άλλο μηχάνημα.

Με τις αλλαγές που εφαρμόζονται από τις αρχές του έτους, πληρωμές λογαριασμών, φορτίσεις προπληρωμένων καρτών με ποσά έως 100 ευρώ και ερωτήσεις υπολοίπου γίνονται πλέον χωρίς κόστος.

Παράλληλα, η μέγιστη χρέωση για εμβάσματα έως 5.000 ευρώ ανέρχεται στα 0,50 ευρώ. Ωστόσο, οι καταθέτες εξετάζουν αν τους συμφέρει να μετατρέψουν τους λογαριασμούς τους σε «προνομιακούς», λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη μηνιαία επιβάρυνση.

