ΑΤΜ: Όσα αλλάζουν στις αναλήψεις και τις προμήθειες από 11 Αυγούστου

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για τις αναλήψεις από τα ΑΤΜ

ΑΤΜ: Όσα αλλάζουν στις αναλήψεις και τις προμήθειες από 11 Αυγούστου
Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για τις αναλήψεις από τα ΑΤΜ που τίθεται σε εφαρμογή από την 11η Αυγούστου / Φωτ.: Unsplash
Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση που ψηφίστηκε στις 25 Ιουλίου από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καταργούνται οι χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών.

Στο ίδιο πλαίσιο, καθιερώνεται εθνικό ανώτατο όριο χρέωσης (πλαφόν) ύψους 1,50 ευρώ για αναλήψεις που πραγματοποιούνται από ΑΤΜ τρίτων παρόχων.

Επομένως, από την ερχόμενη Δευτέρα όλοι οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς προμήθειες από το δίκτυο των τραπεζών.

ΑΤΜ: Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

  • Μηδενισμό προμηθειών για αναλήψεις μετρητών μεταξύ όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ
  • Κατάργηση χρεώσεων από τρίτους παρόχους όταν υπάρχει άμεση ή έμμεση μετοχική σύνδεση με την τράπεζα του πελάτη
  • Μηδενικές χρεώσεις και από τρίτους παρόχους σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ
  • Πλαφόν 1,50 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε όλη τη χώρα
  • Δωρεάν ερώτηση υπολοίπου για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ
  • Ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ για αποστολή εμβασμάτων μέσω ψηφιακών καναλιών (web, mobile, internet banking) από τρίτους παρόχους, σε ισοτιμία με τις χρεώσεις των τραπεζών
  • Νομοθετική κατοχύρωση ότι καμία τράπεζα δεν μπορεί να χρεώνει τους πελάτες της για αναλήψεις μετρητών»

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε:

«Πρόκειται για μια παρέμβαση με κοινωνικό πρόσημο, που αποδεικνύει ότι το κράτος ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των πολιτών. Εξαλείφουμε άδικες και υπερβολικές χρεώσεις, διασφαλίζοντας ότι κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, θα έχει δωρεάν πρόσβαση στα χρήματά του».

