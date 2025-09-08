My1521: Όσα προσφέρει η νέα πλατφόρμα για τους πολίτες

Σε λειτουργία τέθηκε το νέο σύστημα εξυπηρέτησης «my1521» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το οποίο φιλοδοξεί να βελτιώσει την επικοινωνία πολιτών και επιχειρήσεων με τις φορολογικές υπηρεσίες. Η παρουσίαση έγινε από τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη.

Το «my1521» ενοποιεί την τηλεφωνική γραμμή 1521 με την ψηφιακή πλατφόρμα webchannel.1521.aade.gr, παρέχοντας ενιαία διαδικασία υποστήριξης. Το νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων θα λειτουργεί σε τρία επίπεδα: το πρώτο με εξειδικευμένους εκπροσώπους για απλά ερωτήματα, το δεύτερο με στελέχη που αναλαμβάνουν πιο σύνθετες υποθέσεις και το τρίτο με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για τις πιο πολύπλοκες περιπτώσεις.

Κατά την πιλοτική λειτουργία τον Αύγουστο, απαντήθηκε το 95% των κλήσεων και επιλύθηκε άμεσα το 85% των αιτημάτων. Στόχος είναι η εξυπηρέτηση έως και 5.000 κλήσεων ημερησίως. Το τηλεφωνικό κέντρο θα λειτουργεί καθημερινά (έως τις 12/9 από 07:30 έως 17:00 και από 15/9 από 07:00 έως 20:00), ενώ η ψηφιακή πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο.