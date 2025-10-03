Η ΕΕ αυξάνει τους δασμούς στο 50% για τις εισαγωγές χάλυβα – Τι σημαίνει για την αγορά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να αυξήσει σημαντικά τους δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα, επιβάλλοντας ποσοστά 50% και μειώνοντας σχεδόν στο μισό τον όγκο χάλυβα που επιτρέπεται πριν επιβληθεί ο υψηλότερος δασμός. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας χάλυβα, η οποία έχει πληγεί από φθηνές εισαγωγές από την Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες.

Η ΕΕ διαθέτει αυτή τη στιγμή έναν προσωρινό μηχανισμό δασμών 25% που εφαρμόζεται μόλις εξαντληθούν οι ποσοστώσεις. Ο μηχανισμός αυτός λήγει τον Ιούνιο, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να τον αντικαταστήσει με έναν μόνιμο κανονισμό που θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα.

Η Επιτροπή προσανατολίζεται να ευθυγραμμίσει τον δασμό της με αυτόν των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν ήδη επιβάλει δασμούς 50% στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η υπερπαραγωγή από την Κίνα.

Ο υψηλότερος δασμός θα εφαρμόζεται όταν επιτευχθεί η καθορισμένη ποσοστωση για κάθε κατηγορία προϊόντων. Ο συνολικός όγκος χάλυβα που καλύπτεται από τις ποσοστώσεις θα μειωθεί στα 18,35 εκατομμύρια τόνους, δηλαδή κατά μέσο όρο 43,7% σε σύγκριση με τα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Νέες ποσοστώσεις και «melt-and-pour» διατάξεις

Το προσχέδιο της ΕΕ προβλέπει επίσης ποσοστώσεις ανά τύπο προϊόντος βάσει ιστορικών μέσων όρων και τη δυνατότητα επιβολής ποσοστώσεων ανά χώρα για διαφορετικά όρια. Επιπλέον, περιλαμβάνονται διατάξεις «melt-and-pour», οι οποίες εφαρμόζουν δασμούς και ποσοστώσεις ανάλογα με το πού παράχθηκε αρχικά ο χάλυβας, ώστε να αποτραπεί η επαναδρομολόγηση προϊόντων μέσω άλλων κρατών.

Η Eurofer, η ένωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας χάλυβα, έχει ζητήσει αυστηρότερα μέτρα για να αντανακλούν τις νέες συνθήκες της αγοράς και να αντιμετωπιστούν οι καταστρεπτικές συνέπειες της υπερπαραγωγής χάλυβα στην Ευρώπη μετά το 2026. Η Tata Steel Europe υπογραμμίζει ότι χωρίς ισχυρά εμπόδια στις φθηνές εισαγωγές, η παραγωγή βασικών προϊόντων όπως αυτοκίνητα, φορτηγά, μπαταρίες και ανεμογεννήτριες θα κινδυνεύει.

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι, ενώ η ΕΕ παραμένει υποστηρικτής μιας διεθνούς τάξης ελεύθερου εμπορίου, «δεν θα είμαστε οι μόνοι που εφαρμόζουμε αρχές που άλλοι πλέον δεν τηρούν». Τα μέτρα θα επανεξετάζονται κάθε πέντε χρόνια και οι τύποι προϊόντων εντός δύο ετών από την υιοθέτηση του κανονισμού.

Η νέα στρατηγική της ΕΕ αναμένεται να αλλάξει σημαντικά το τοπίο του ευρωπαϊκού χάλυβα, προστατεύοντας την εγχώρια παραγωγή και διασφαλίζοντας τη σταθερότητα της βιομηχανίας απέναντι στις φθηνές εισαγωγές από τρίτες χώρες.

Με πληροφορίες από Bloomberg

