Πλαφόν στο κέρδος σε καύσιμα και τρόφιμα: Ποιοι συμφωνούν και ποιοι διαφωνούν

Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα ανακοινώθηκε, χθες, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των οικονομικών συνεπειών του.

«Η επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους υγρών καυσίμων, τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης είναι μια κίνηση αποφασιστικότητας και κοινής λογικής. Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να ελέγξει τις διεθνείς εξελίξεις και τον παγκόσμιο πληθωρισμό, όπως άλλωστε και οι κυβερνήσεις άλλων μεγαλύτερων χωρών. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, είναι να παρέμβουμε στα θέματα της αισχροκέρδειας. Να μην υπάρξουν δηλαδή ''πονηρούληδες'', οι οποίοι με αφορμή τον πόλεμο να κάνουν αυξήσεις, που δεν δικαιολογούνται από τα πράγματα και να φτάσουν τις τιμές όπου θέλουν» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, σημειώνοντας ότι η παρέμβαση εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις τη λειτουργία με το ίδιο περιθώριο κέρδους που είχαν πριν τον πόλεμο, χωρίς να εξαφανίζει τον ανταγωνισμό, για το διάστημα μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Aπό την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην ΕΡΤ σήμερα, δήλωσε πως το μέτρο αφορά καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης και προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να αυξήσουν το ποσοστό κέρδους τους πάνω από τον μέσο όρο που είχαν το 2025. Ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την τρέχουσα συγκυρία «την πιο δύσκολη και ιδιόμορφη κρίση» που έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι η αβεβαιότητα της διεθνούς κατάστασης δημιουργεί κινδύνους για νέες πληθωριστικές πιέσεις και επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα. Ο υπουργός εξήγησε ότι το μέτρο δεν «παγώνει» τις τιμές, αλλά θέτει ανώτατο όριο στο ποσοστό κέρδους που μπορούν να έχουν οι επιχειρήσεις σε κάθε προϊόν. «Συγκρίνεις το μικτό περιθώριο κέρδους ανά προϊόν: πόσο το αγόρασε η επιχείρηση και πόσο το πουλάει. Το ποσοστό κέρδους που είχε το 2025 δεν θα μπορεί τώρα να το υπερβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πλαφόν στο κέρδος σε καύσιμα και τρόφιμα: Ποιοι συμφωνούν και ποιοι διαφωνούν

Το πλαφόν είναι το πλέον κατάλληλο μέτρο σήμερα, σημείωσε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας. Συγκεκριμένα ο κ. Κόλλιας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η απόφαση της κυβέρνησης για επιβολή τρίμηνου πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και των τροφίμων, αποτελεί στη σημερινή συγκυρία το πλέον κατάλληλο μέτρο. Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας και αυξημένης αβεβαιότητας, η παρέμβαση αυτή συμβάλλει στην προστασία των καταναλωτών από φαινόμενα αισχροκέρδειας και αθέμιτων πρακτικών στην αγορά. Το μέτρο λειτουργεί ως μηχανισμός συγκράτησης των τιμών, διασφαλίζοντας ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις - τα οποία ήδη επιβαρύνονται από το αυξημένο ενεργειακό και λειτουργικό κόστος που προκαλεί η πολεμική κρίση - δεν θα βρεθούν αντιμέτωπα με περαιτέρω, αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις».

Με αφορμή τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση πιθανών ανατιμήσεων λόγω των διεθνών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) και τα 19 μέλη της επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πως «βρίσκονται σταθερά στο πλευρό των ελληνικών νοικοκυριών, τόσο διαχρονικά όσο και σε έκτακτες περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας, συγκρατώντας τις τιμές προς όφελος των Ελλήνων καταναλωτών».

«Η εμπειρία των τελευταίων ετών και τα γρήγορα αντανακλαστικά του κλάδου σε περιόδους έντονων γεωπολιτικών κρίσεων και οικονομικών πιέσεων, δείχνουν πως ανεξάρτητα από την επιβολή οριζόντιων μέτρων από την πολιτεία, τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν καθημερινά με διαφάνεια, υπευθυνότητα, φροντίδα και σεβασμό απέναντι στους εκατομμύρια Έλληνες καταναλωτές που εξυπηρετούν σε κάθε μεριά της χώρας» αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Με βάση τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, ο μέσος όρος του πληθωρισμού στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο 1,29% το 2025, παρά την κατάργηση του πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους τον Ιούλιο του ίδιου έτους. «Το χαμηλό αυτό ποσοστό αποδεικνύει πως τόσο ο υγιής ανταγωνισμός, όσο και η ομαλή λειτουργία της αγοράς, συγκρατούν χαμηλά τις τιμές, με τα οφέλη να είναι άμεσα και απτά για τους πολίτες-καταναλωτές» σημειώνεται.

Η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ), παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις θα συνεχίσει, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «να συμμετέχει ενεργά σε έναν ανοιχτό και τεκμηριωμένο διάλογο με την πολιτεία, με στόχο την υιοθέτηση παρεμβάσεων που ενισχύουν ουσιαστικά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και διαφυλάσσουν στην πράξη την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας».

Ωστόσο, τον έντονο προβληματισμό της εξέφρασε η Ελληνική Ένωση Καφέ για την επαναφορά του μέτρου του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. «Ένα μέτρο που επιβαρύνει περαιτέρω έναν κλάδο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια λειτουργεί υπό καθεστώς ακραίας πίεσης, απορροφώντας διαδοχικές ανατιμήσεις και στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια συγκράτησης των τιμών» σημειώνεται σε ανακοίνωση της ΕΕΚ.

Όπως ανέφερε σχετικά ο Τάσος Γιάγκογλου, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ: «Από το 2021 και ύστερα οι επιχειρήσεις του καφέ έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με συνεχείς αυξήσεις στο κόστος λειτουργίας και στις πρώτες ύλες, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να μετακυλίσουν αυτές τις επιβαρύνσεις στην αγορά. Στην πράξη, ο κλάδος απορροφά για μεγάλο χρονικό διάστημα τις ανατιμήσεις, λειτουργώντας με ολοένα και πιο συμπιεσμένα περιθώρια. Ιδιαίτερα κατά το 2025, όταν οι διεθνείς χρηματιστηριακές τιμές του καφέ κινήθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 70 ετών, οι επιχειρήσεις του κλάδου έβαλαν πλάτη εκ νέου. Παρά τις πρωτοφανείς πιέσεις, αποδέχθηκαν να συμβάλουν στην προσπάθεια του υπουργείου Ανάπτυξης για τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων, λειτουργώντας με εξαιρετικά περιορισμένα μεικτά περιθώρια κέρδους. Το έπραξαν με αίσθημα ευθύνης, τόσο απέναντι στην αγορά όσο και απέναντι στον καταναλωτή».

Ο κ. Γιάγκογλου τόνισε ότι η επαναφορά του ίδιου μέτρου σε μια περίοδο όπου οι χρηματιστηριακές τιμές παραμένουν εξαιρετικά υψηλές, προκαλεί συνθήκες ασφυξίας για τις επιχειρήσεις καφέ. «Ως εκ τούτου ο κλάδος καφέ αδυνατεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να επωμιστεί το δυσανάλογο βάρος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές αντοχές των επιχειρήσεων και η ανάγκη βιωσιμότητάς τους», σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στερεί από τις επιχειρήσεις την απαραίτητη ευελιξία για να διαχειριστούν το αυξημένο κόστος, υπονομεύει τη λειτουργία τους και εντείνει το ενδεχόμενο διακοπής λειτουργίας κάποιων εξ αυτών, ιδιαίτερα για τις μικρότερες και πιο ευάλωτες επιχειρήσεις του κλάδου.

«Επιπλέον, εύλογη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, αν και το μέτρο ανακοινώνεται με χρονικό ορίζοντα έως και τις 30 Ιουνίου, ελλοχεύει ο κίνδυνος νέας παράτασης. Η αβεβαιότητα αυτή καθιστά ακόμη δυσκολότερο τον προγραμματισμό και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες αδυνατούν να παραμένουν επ' αόριστον εγκλωβισμένες σε ένα καθεστώς έκτακτων περιορισμών», συμπλήρωσε ο κ. Γιάγκογλου, προσθέτοντας μάλιστα ότι ο κλάδος του καφέ έχει αποδείξει στην πράξη ότι στηρίζει την οικονομία, την αγορά και την κοινωνική συνοχή. «Ωστόσο, η στήριξη αυτή δεν μπορεί να θεωρείται ανεξάντλητη».

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελληνική Ένωση Καφέ καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει άμεσα την απόφασή της και να προχωρήσει σε έναν ουσιαστικό διάλογο με τους εκπροσώπους του κλάδου. «Η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν μπορεί να στηρίζεται μονομερώς στην εξάντληση των αντοχών της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας. Απαιτούνται ρεαλιστικές και ισορροπημένες παρεμβάσεις, που θα προστατεύουν τον καταναλωτή χωρίς να οδηγούν σε αδιέξοδο τις επιχειρήσεις», καταλήγει ο πρόεδρος του επίσημου θεσμικού φορέα εκπροσώπησης του κλάδου καφέ στην Ελλάδα.