Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Τι προβλέπει και τι συστήνει για την ελληνική οικονομία το 2023 και το 2024

Εκτιμήσεις, ανησυχίες, συστάσεις και προβλέψεις καταγράφονται για την ελληνική οικονομία στο καθιερωμένο εξαμηνιαίο σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες, ωστόσο τα τρωτά σημεία φαίνεται να υποχωρούν.

Σημειώνεται πως ο τουρισμός δεν διέσωσε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Το εξωτερικό έλλειμμα εκτιμάται ότι θα παραμείνει πολύ πάνω από το επίπεδο που απαιτείται. Επίσης τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα παρά τις βελτιώσεις.

Οι εκτιμήσεις της Κομισιόν διαφέρουν από αυτές της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως προβλέπεται σταδιακή κατάργηση όλων των μέτρων ενεργειακής στήριξης το 2024.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει ακόμη τροποποιήσεις στο πλαίσιο φορολογικής πολιτικής της Ελλάδας και προτείνει μεταξύ άλλων εισαγωγή ενός συστήματος προκαταβολής φόρου.

