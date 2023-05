Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οι προβλέψεις για ανάπτυξη, πληθωρισμό και μισθούς στην Ελλάδα

Ανάπτυξη 2,4% το 2023 προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα, αλλά προειδοποιεί για τον πληθωρισμό τόσο την χώρα μας όσο και τις υπόλοιπες της ΕΕ.

Γενικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξησε την πρόβλεψή της για την οικονομική ανάπτυξη, λέγοντας ότι η Ευρώπη απέφυγε μια χειμερινή ύφεση που φοβόταν εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Ωστόσο προειδοποίησε ότι ο πεισματικά υψηλός πληθωρισμός είναι πιθανό να συνεχίσει να βλάπτει την οικονομία μειώνοντας την ικανότητα των Ευρωπαίων να ξοδεύουν.

Οι προοπτικές για τις 20 χώρες της ευρωζώνης βελτιώθηκαν όσον αφορά την ανάπτυξη κατά 1,1% φέτος από 0,9% στις προβλέψεις του Φεβρουαρίου, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην σημερινή εαρινή πρόβλεψή της.

Για την Ελλάδα προβλέπεται οικονομική ανάπτυξη 2,4% το 2023, πάνω από το μέσο όρο της ευρωζώνης και της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι η επέκταση της παραγωγής υποστηρίζεται από μια ανθεκτική αγορά εργασίας και την εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRP).

Όσον αφορά την Ευρώπη αναφέρεται πως αντιμετώπισε τις προσδοκίες μιας χειμερινής ενεργειακής καταστροφής αφού η Ρωσία διέκοψε το μεγαλύτερο μέρος της παροχής φυσικού αερίου στην ήπειρο εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η ευρωπαϊκή οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο προκλήσεων», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Οικονομία Πάολο Τζεντιλόνι σε συνέντευξη Τύπου. «Η πτώση των τιμών της ενέργειας, η διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και η μειωμένη κατανάλωση περιόρισαν τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

«Καθώς οι χαμηλότερες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να παρέχουν ανακούφιση στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, η οικονομική επέκταση αναμένεται να συνεχιστεί το 2023 και να επιταχυνθεί κάπως το 2024», πρόσθεσε.

Οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν, ωστόσο, ότι ο πληθωρισμός είναι επίμονα υψηλός, γεγονός που διαβρώνει την αγοραστική δύναμη των ανθρώπων και επιβαρύνει την ανάπτυξη. Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 7% τον Απρίλιο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ η οικονομία μετά βίας απέκρουσε την ανάπτυξη κατά 0,1% τους πρώτους τρεις μήνες του έτους.

