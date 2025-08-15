Χάρτης πληρωμών από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ από 18 έως 22 Αυγούστου

Συνολικά 53.688.748,03 ευρώ θα καταβληθούν σε 67.677 δικαιούχους την περίοδο 18-22 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

20 Αυγούστου: 11.673.748,03 ευρώ σε 22.475 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων και έξοδα κηδείας).

18-22 Αυγούστου: 8.850.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

2.000.000 ευρώ σε 2.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

13.000.000 ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

165.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ