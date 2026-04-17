ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Υποβλήθηκαν οι προεκκαθαρισμένες φορολογικές δηλώσεις για 1 εκατ. πολίτες - Πώς και μέχρι πότε να τις διορθώσετε

Σε περίπτωση που τα στοιχεία των προεκκαθαρισμένων δηλώσεων είναι λανθασμένα ή ελλιπή, οι φορολογούμενοι οφείλουν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, προκειμένου να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν τα σωστά δεδομένα

The LiFO team
The LiFO team
ΑΑΔΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου
0

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ολοκλήρωσε τη διαδικασία αυτόματης υποβολής φορολογικών δηλώσεων, προχωρώντας στην οριστικοποίηση 889.036 προεκκαθαρισμένων δηλώσεων φόρου εισοδήματος.

Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 149.460 δηλώσεις ή 20,2% σε σχέση με πέρυσι και αφορά συνολικά 999.523 φυσικά πρόσωπα, δηλαδή 163.757 περισσότερους φορολογούμενους (+19,6%) σε σύγκριση με το 2025.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν αυτόματα μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3) > Είσοδος στην Εφαρμογή και επιλέγοντας «Δηλώσεις Έτους 2026», με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNET.

Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής myAADEapp και συγκεκριμένα από την ενότητα «Εισόδημα» στο myWallet, μπορούν να κατεβάσουν τόσο τη δήλωση όσο και το εκκαθαριστικό για το έτος 2026.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία των προεκκαθαρισμένων δηλώσεων είναι λανθασμένα ή ελλιπή, οι φορολογούμενοι οφείλουν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, προκειμένου να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν τα σωστά δεδομένα.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει χωρίς επιβολή κυρώσεων - καθώς η τροποποιητική δήλωση θεωρείται ως αρχική - εφόσον υποβληθεί έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει επίσης ότι ο φόρος που προκύπτει από την αυτόματη οριστικοποίηση δεν συμψηφίζεται αυτόματα με τυχόν απαιτήσεις του φορολογούμενου έναντι του Δημοσίου πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων (15/7/2026).

Η διαδικασία υποβολής δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025 συνεχίζεται κανονικά, με τον συνολικό αριθμό δηλώσεων που έχουν ήδη κατατεθεί να ανέρχεται σε 2.283.103.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ (my1521), είτε τηλεφωνικά στο 1521 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00–20:00, χωρίς χρέωση), είτε ψηφιακά μέσω της σχετικής πλατφόρμας, η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
Οικονομία

Tags

0

