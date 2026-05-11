Chios Pass 2026 - Kythira Pass 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026».

Όπως έκανε γνωστό το MegaNews, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέσω της ομώνυμης ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τις 14 Μαΐου έως και τις 18 Μαΐου 2026.

Το πρόγραμμα καλύπτει δύο ξεχωριστές φάσεις: η πρώτη αφορά την περίοδο Μαΐου - Ιουνίου 2026 και η δεύτερη το διάστημα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2026.

Chios Pass 2026 - Kythira Pass 2026: Τι είπε ο δήμαρχος Χίου

Συνολικά προβλέπονται 3.000 δικαιούχοι για το «Chios Pass 2026» και 3.600 δικαιούχοι για το «Kythira Pass 2026». Η ψηφιακή κάρτα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που διαθέτουν φυσικά POS, δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους κλάδους τουρισμού και μεταφορών και εδρεύουν στις περιοχές των Δήμων Χίου και Κυθήρων που προβλέπει το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Η υλοποίηση της δράσης πραγματοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες μέσω του gov.gr.

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος Χίου, Ιωάννης Μαλαφής, δήλωσε: «τέτοιου είδους pass θα είναι μία τεράστια τονωτική ένεση για το νησί, γιατί, όπως ξέρετε, πέρυσι είχαμε τα ατυχή γεγονότα με τις πυρκαγιές και είχαμε μεγάλο πρόβλημα».

«Νομίζω πως αυτό θα επουλώσει κάποιες από τις πληγές που έχουν ανοίξει. Θα είναι πολύ μεγάλη βοήθεια, γιατί είναι εκτός σεζόν και θα βοηθήσει αρκετά τους επαγγελματίες, οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό» δήλωσε.