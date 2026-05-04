Ανακοινώθηκαν μέτρα στήριξης για τα άτομα με αναπηρία: Οι άξονες και οι δικαιούχοι

Πακέτο 12 δράσεων, ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ, για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία έως το 2032 παρουσίασαν η κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία Μεταφορών, Παιδείας και Κοινωνικής Συνοχής.

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις προσβασιμότητας και μέριμνα για στέγαση, ενώ εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 100.000 πολίτες.

Τι περιλαμβάνουν οι δράσεις για τα άτομα με αναπηρία

Πρόκειται για παρεμβάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Ταμείου, που θα ολοκληρωθούν το 2032 και αποτελούν επί της ουσίας μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ενίσχυση της ισότητας, της προσβασιμότητας και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία.

Συγκεκριμένα, 1,47 δισ. ευρώ θα διατεθούν σε πάνω από 100.000 ωφελούμενους, 270 εκατομμύρια αποκλειστικά σε άτομα με αναπηρία καθώς και 1,2 δισ. με προτεραιότητά σε άτομα με αναπηρία αλλά και στις οικογένειες τους.

Την παρουσίαση της συνέντευξης Τύπου πραγματοποίησαν ο υπουργός Επικρατείας - αρμόδιος Συντονιστικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, 'Ακης Σκέρτσος, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Οι 12 δράσεις θα υλοποιηθούν σε τέσσερις άξονες, όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ: προσβάσιμες μεταφορές, κοινωνική στέγαση, κινητικότητα και συμπερίληψη στην εκπαίδευση.

Δράσεις για άτομα με αναπηρία: Τι θα αλλάξει στα μέσα μεταφοράς, στην εκπαίδευση και στην κοινωνική κατοικία

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τα νέα μέσα μαζικής μεταφοράς θα είναι πλήρως προσβάσιμα, με ράμπες για αμαξίδια, τεχνολογίες ειδοποίησης για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, ηχητικές ανακοινώσεις προσαρμοζόμενες στον περιβαλλοντικό θόρυβο, ειδικές θέσεις και συστήματα στερέωσης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα γίνουν βελτιώσεις σε αποβάθρες, φωτισμό και ανελκυστήρες.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ανακοίνωσε την προμήθεια 706 νέων σχολικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών με αναπηρία στα σχολεία τους.

Από την επένδυση, ύψους 219 εκατ. ευρώ, αναμένεται να εξυπηρετηθούν 11.000 μαθητές. Στις στεγαστικές ανάγκες αναφέρθηκε η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία ανακοίνωσε την κατασκευή 2.350 κοινωνικών κατοικιών για 7.000 ευάλωτους συμπολίτες, ένα έργο ύψους 435 εκατ. ευρώ.

Όλες οι δράσεις θα υλοποιηθούν έως το 2032.