Κοινωνικός τουρισμός για συνταξιούχους: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός», που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας gov.gr έως και τη 13η Μαΐου.

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ απευθύνεται σε 25.000 δικαιούχους, οι οποίοι θα λάβουν επιταγές κοινωνικού τουρισμού από την 1η Ιουνίου και μετά, προκειμένου να πραγματοποιήσουν διακοπές σε όλη τη χώρα.

Κοινωνικός τουρισμός για συνταξιούχους: Τι περιλαμβάνει

Μέσω της επιταγής, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή. Για συγκεκριμένες περιοχές ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις, με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού.

Αναλυτικά, οι δωρεάν διανυκτερεύσεις φτάνουν έως και τις δέκα σε καταλύματα που βρίσκονται σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ρόδος, ενώ έως και δώδεκα δωρεάν διανυκτερεύσεις παρέχονται για διαμονή στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία.

Το πρόγραμμα διατηρεί τα ίδια προνόμια που ισχύουν και για εργαζόμενους και ανέργους, καλύπτοντας, εκτός από τη διαμονή, και μέρος του κόστους μετακίνησης. Ειδικότερα, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιδοτούνται, με τη συμμετοχή των δικαιούχων να ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη.

