«Σπίτι μου 2»: Παράταση για χιλιάδες δάνεια μέχρι τον Αύγουστο

Παράταση έως τις 31 Αυγούστου 2026 θα μπορούν να λάβουν τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια του προγράμματος «Σπίτι μου 2» που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν μέχρι τις 2 Ιουνίου, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Όπως αναφέρεται, η παράταση κρίθηκε αναγκαία στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και των αυστηρών προθεσμιών που συνδέονται με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η ελληνική πρόταση αναθεώρησης κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 8 Μαΐου 2026, με στόχο να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση του προγράμματος και η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των δικαιούχων.

«Σπίτι μου 2»: Υψηλή ζήτηση για το πρόγραμμα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όσα δάνεια δεν ολοκληρωθούν εντός της αρχικής προθεσμίας θα μπορούν να συμβασιοποιηθούν με πόρους της Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης απέστειλε σχετική επιστολή προς τις τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η κυβέρνηση σημειώνει ότι το «Σπίτι μου 2» καταγράφει υψηλή ζήτηση, καθώς μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 14.157 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους περίπου 1,7 δισ. ευρώ, με την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων να φτάνει το 88,7%.

Τα συναρμόδια υπουργεία υποστηρίζουν ότι παρακολουθούν στενά την πορεία του προγράμματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εφαρμογή του και να μη χαθούν ευρωπαϊκοί πόροι λόγω καθυστερήσεων.