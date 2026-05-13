ΗΠΑ: Νέο «άλμα» στον πληθωρισμό εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης λόγω Ιράν

Οι τιμές στις ΗΠΑ σημείωσαν τον Απρίλιο τη μεγαλύτερη άνοδό τους από τον Μάιο του 2023, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν γίνονται πλέον έντονα αισθητές στους καταναλωτές.

Ο πληθωρισμός, με φόντο την κατάσταση στο Ιράν, διαμορφώθηκε στο 3,8% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερικανικής υπηρεσίας στατιστικών (Bureau of Labor Statistics), καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών.

Η άνοδος τροφοδοτήθηκε κυρίως από τη ραγδαία αύξηση στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων, η οποία αντιστοιχεί σχεδόν στο ήμισυ της συνολικής αύξησης του δείκτη.

Παράλληλα, αυξήσεις καταγράφηκαν και σε βασικούς τομείς της καθημερινότητας, όπως η στέγαση, τα τρόφιμα, αλλά και τα αεροπορικά εισιτήρια, τα οποία σημείωσαν άλμα άνω του 20%.

Κομβικό ρόλο στην ενεργειακή πίεση φαίνεται να παίζει η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν και το σχετικό κλείσιμο του στρατηγικής σημασίας Στενού του Ορμούζ, που έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου παγκοσμίως.

Ως αποτέλεσμα, η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έχει φτάσει στα 4,50 δολάρια το γαλόνι, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022.

Η νέα άνοδος του πληθωρισμού μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες για μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve μέσα στο έτος, με αναλυτές να μην αποκλείουν ακόμη και το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων.

Το θέμα αποκτά και έντονη πολιτική διάσταση, καθώς η ακρίβεια αναμένεται να επηρεάσει το κλίμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενη πίεση για τις οικονομικές του δεσμεύσεις.

Την ίδια στιγμή, η άνοδος των τιμών πλήττει πλέον και την αγοραστική δύναμη των πολιτών, καθώς για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια οι μισθοί δεν αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθωρισμό, δημιουργώντας νέο κύμα ανησυχίας για το κόστος ζωής στη χώρα.

Με πληροφορίες από BBC