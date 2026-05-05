Youth Pass 2026: Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις του voucher των 150 ευρώ

Σε λειτουργία βρίσκεται η πλατφόρμα του gov.gr για το Youth Pass, το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ που απευθύνεται σε νέους 18 και 19 ετών σε όλη την Ελλάδα.

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 15 Μαΐου 2026. Η πίστωση του ποσού στους δικαιούχους αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαΐου 2026.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι νέοι που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και, έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από την αίτηση, έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους, χωρίς να έχουν κλείσει τα 20.

Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης

Για την αίτηση απαιτείται σύνδεση με προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, καθώς και εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταχωρίσουν στοιχεία επικοινωνίας, όπως email και αριθμό κινητού τηλεφώνου, και να επιλέξουν την τράπεζα μέσω της οποίας θα εκδοθεί η ψηφιακή κάρτα.

Η ενίσχυση δίνεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία λειτουργεί ως ηλεκτρονικό πορτοφόλι και παραμένει ενεργή για δύο χρόνια. Το ποσό καταβάλλεται μία φορά κάθε χρόνο και πιστώνεται στις κάρτες μέσω των τραπεζικών ιδρυμάτων έως το τέλος Μαΐου.

Το ποσό των 150 ευρώ μπορεί να αξιοποιηθεί για αγορές και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον πολιτισμό, τις μετακινήσεις και τον τουρισμό, όπως εισιτήρια για κινηματογράφο ή θέατρο, επισκέψεις σε μουσεία, ταξίδια με μέσα μαζικής μεταφοράς ή ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθώς και για διαμονή σε ξενοδοχεία ή οργανωμένα ταξιδιωτικά πακέτα.