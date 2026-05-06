Σε ισχύ και στο Δημόσιο τα φορολογικά κίνητρα στους επιστήμονες που επιστρέφουν: Πόση έκπτωση δικαιούνται

Επεκτείνονται και στο Δημόσιο τα φορολογικά κίνητρα που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα, για την προσέλκυση εξειδικευμένων επιστημόνων (γιατρών, ερευνητών, μηχανικών και άλλων ειδικοτήτων) που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια.

Υπουργείο Οικονομικών και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στο πλαίσιο της προσπάθειας επαναπατρισμού Ελλήνων επιστημόνων και στελεχών που μετανάστευσαν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, εξέδωσαν απόφαση με την οποία επεκτείνεται το κίνητρο μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, καλύπτοντας πλέον και φυσικά πρόσωπα που θα απασχοληθούν ως μισθωτοί στο Ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με την απόφαση, την οποία υπογράφουν ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, το ευνοϊκό πλαίσιο- το οποίο ίσχυε μέχρι τώρα μόνο για τον ιδιωτικό τομέα- θα έχει αναδρομική ισχύ και θα αφορά όλους όσοι αποφασίσουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, απευθύνοντας ουσιαστικά πρόσκληση κυρίως στους νέους επιστήμονες να επιστρέψουν στη χώρα και να εργαστούν στο Δημόσιο.

Το νέο πλαίσιο που διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφαρμόζεται για:

Νέες αιτήσεις που υποβάλλονται από τη δημοσίευση της απόφασης και μετά.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις 28 Ιουλίου 2025, και:

Εκκρεμείς αιτήσεις ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης κατά την 28η Ιουλίου 2025.

Τι κερδίζουν οι επιστήμονες που επιστρέφουν στην Ελλάδα

Όσοι επιλέξουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, αξιοποιώντας το νέο καθεστώς, κερδίζουν για επτά χρόνια:

«Κούρεμα» 50% του φόρου εισοδήματος για το εισόδημα που αποκτούν από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα, και:

Απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης για την κύρια κατοικία και τα αυτοκίνητα.

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση υπαγωγής τους μέσω της πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ειδικό τρόπο φορολόγησης (άρθρο 5Γ του ΚΦΕ).

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, η ΑΑΔΕ έχει θέσει σε λειτουργία την υπηρεσία my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521: Εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00.

Ψηφιακά στο my1521 (24/7): Επιλέγοντας την κατηγορία Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Ομογενείς και κάτοικοι εξωτερικού / Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος.

Πόσοι έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα;

Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι έως το 2023 είχαν επιστρέψει στη χώρα 422.688 από τους περίπου 659.547 νέους που έφυγαν στο εξωτερικό κατά την περίοδο 2010-2023, δηλαδή ποσοστό 64%. Μάλιστα, κατά το 2023 καταγράφηκαν, για πρώτη φορά από το 2009, περισσότερες επιστροφές απ’ ό,τι αποχωρήσεις.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία, μετά το 2020 περίπου 6.000 Έλληνες του εξωτερικού αξιοποίησαν τα φορολογικά κίνητρα που παρέχονται και επέστρεψαν στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), οι κύριοι λόγοι επιστροφής είναι: προσωπικοί και οικογενειακοί, βελτίωση των αποδοχών και της οικονομικής κατάστασης, κυρίως όμως τα ειδικά κίνητρα (φορολογικές ελαφρύνσεις, χρηματοδοτήσεις για έρευνα, κ.αλ.) που παρέχονται.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ