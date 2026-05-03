Νέες αυξήσεις στα καύσιμα: «Η βενζίνη θα ξεπεράσει τα 2,10€» αναφέρουν πρατηριούχοι

Ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, μίλησε στην ΕΡΤ για το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων στα καύσιμα, με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή.

«Βρισκόμαστε στις αρχές Μαΐου και ήδη από τις αρχές Απριλίου είχαμε ζήσει μια αντίστοιχη κατάσταση, όταν εφαρμόστηκε η οριζόντια παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά 0,20 ευρώ. Έτσι συγκρατήθηκε η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, που αποτελεί βασικό ενεργειακό προϊόν για τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και τη διακίνηση προϊόντων» ανέφερε αρχικά ο κ. Παπαγεωργίου.

Συμπλήρωσε σχετικά: «τότε είδαμε τη βενζίνη αμόλυβδη να αγγίζει τα 2,10 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης να ξεπερνά επίσης τα 2,10 ευρώ. Σήμερα βρισκόμαστε ξανά σε μια παρόμοια κατάσταση, όπου εκτιμώ ότι εντός της εβδομάδας η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ».

Αυξήσεις στα καύσιμα: Θα υπερβεί το 1,90 το επιδοτούμενο πετρέλαιο κίνησης

Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης, ακόμη και επιδοτούμενο, αναμένεται να υπερβεί το 1,90 ευρώ, διευκρίνισε ο κ. Παπαγεωργίου.

«Πρόκειται για μια δύσκολη συγκυρία, καθώς πλέον συμπληρώνεται το “παζλ” των επιπτώσεων του πολέμου, που επηρεάζει συνολικά την ευρωπαϊκή οικονομία και, σε μεγαλύτερο βαθμό, τη χώρα μας» σημείωσε.

«Για το επόμενο διάστημα, εκτιμώ ότι οι τιμές θα παραμείνουν πάνω από τα 2 ευρώ για αρκετό καιρό. Ενδοσυνεδριακά είδαμε το αργό πετρέλαιο να ξεπερνά τα 120 δολάρια το βαρέλι, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει τη βενζίνη ακόμη και κοντά στα 2,20 ευρώ, εφόσον αυτή η τάση διατηρηθεί» απάντησε σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των τιμών.

Καταλήγοντας, είπε: «αν υπάρξει κάποιο νέο πολεμικό γεγονός που θα διακόψει την εκεχειρία, τότε οι πιέσεις θα ενταθούν. Άλλωστε, το πρόσφατο “ράλι” στις τιμές, από τα 95 στα 115 δολάρια, δείχνει ότι οι αγορές προεξοφλούν εξελίξεις. Φαίνεται να μας προετοιμάζουν για κάτι.»

