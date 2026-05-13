Κοινωνικός τουρισμός για συνταξιούχους: Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις

Λήγει σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ «Κοινωνικός Τουρισμός για Συνταξιούχους», το οποίο αφορά ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, πρώην ΟΑΕΕ, δηλαδή ελεύθερους επαγγελματίες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όσοι κατέβαλαν την ειδική εισφορά του 1 ευρώ υπέρ του συγκεκριμένου λογαριασμού, καθώς και οι συνταξιούχοι της ίδιας κατηγορίας, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω του gov.gr μέχρι σήμερα τα μεσάνυχτα.

Το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός για Συνταξιούχους» περιλαμβάνει 25.000 επιταγές, τις οποίες οι δικαιούχοι θα μπορούν να αξιοποιήσουν από την 1η Ιουνίου. Οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έως και 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα της επιλογής τους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Κοινωνικός τουρισμός για συνταξιούχους: Πού προβλέπονται 10 και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις

Στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός για Συνταξιούχους» προβλέπονται έως και 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε καταλύματα στη Λέρο, τη Λέσβο, τη Χίο, την Κω, τη Σάμο και τη Ρόδο, ενώ οι διανυκτερεύσεις μπορούν να φτάσουν έως και τις 12 σε καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, πλην των Σποράδων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτός από τη διαμονή, καλύπτεται και μέρος του κόστους μετακίνησης, εφόσον αυτή πραγματοποιείται ακτοπλοϊκώς. Η ιδιωτική συμμετοχή για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανέρχεται στο 25%, ενώ για άτομα με αναπηρία η μετακίνηση παρέχεται δωρεάν.

Όπως εξήγησε η υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, Τόνια Αράχωβα, τα κριτήρια συμμετοχής είναι ίδια με εκείνα του μεγάλου προγράμματος κοινωνικού τουρισμού που αφορά εργαζόμενους και ανέργους, για το οποίο έχουν ήδη προβλεφθεί 300.000 επιταγές. Αξίζει να αναφερθεί πως η προθεσμία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα λήγει την Κυριακή στις 23:59, μετά και από δύο παρατάσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα είπε η κυρία Αράχωβα, στο πρόγραμμα προβλέπεται προτεραιοποίηση συγκεκριμένων κατηγοριών, όπως τα άτομα με αναπηρία, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι συνταξιούχοι με εξαρτώμενα τέκνα, καθώς και όσοι συμμετέχουν για πρώτη φορά.

Ξεκαθάρισε, δε, πως οι πολύτεκνοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ χωρίς μοριοδότηση.

Κοινωνικός τουρισμός για συνταξιούχους: Εισοδηματικά κριτήρια και διανυκτερεύσεις

Σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, ανέφερε πως παραμένουν ίδια με αυτά του βασικού προγράμματος, ενώ η περίοδος υλοποίησης ξεκινά την 1η Ιουνίου 2026 και διαρκεί 13 μήνες, έως τις 31 Ιουλίου 2027.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν από 1 έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα, με επιδότηση μέσω του voucher. Ωστόσο, προβλέπονται και ειδικές ρυθμίσεις.

Ενδεικτικά, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου (Λέρος, Χίος, Λέσβος, Σάμος) και στα Δωδεκάνησα (Ρόδος, Κως), παρέχονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις, χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.

Αντίστοιχα, σε πληγείσες περιοχές, όπως η Βόρεια Εύβοια, η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων) και ο Έβρος, προβλέπονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες δικαιούχους να πραγματοποιήσουν οικονομικές διακοπές σε όλη τη χώρα.