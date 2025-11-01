ΔΙΕΘΝΗ
Ο Τραμπ επιδεικνύει το ανακαινισμένο του μπάνιο στον Λευκό Οίκο - «Εξαιρετικά γυαλισμένο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε φωτογραφίες με τον πριν και το μετά της ανακαίνισης

LifO Newsroom
Ο Τραμπ επιδεικνύει το ανακαινισμένο του μπάνιο στον Λευκό Οίκο
Φωτογραφία από το ανακαινισμένο μπάνιο του Αμερικανού προέδρου/Πηγή: Truth Social
Ο Ντόναλντ Τραμπ μοιράστηκε φωτογραφίες του ανακαινισμένου μπάνιου του στον Λευκό Οίκο μέσω του Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προέβη σε δύο σχετικές αναρτήσεις. Στην πρώτη δημοσίευσε φωτογραφίες με το πριν και το μετά, ενώ στη δεύτερη έδωσε πλήρη εικόνα του νέου χώρου.

«Ανακαίνισα το Μπάνιο του Λίνκολν στον Λευκό Οίκο. Είχε ανακαινιστεί τη δεκαετία του 1940 σε στυλ αρ ντεκό με πράσινα πλακάκια, κάτι που ήταν εντελώς ακατάλληλο για την εποχή του Λίνκολν. Το έκανα με μαύρο και λευκό γυαλιστερό μάρμαρο Statuary. Αυτό ήταν πολύ πιο κατάλληλο για την εποχή του Αβραάμ Λίνκολν και, στην πραγματικότητα, θα μπορούσε να είναι το μαρμάρινο που υπήρχε αρχικά!»

Φωτογραφία από το μπάνιο πριν την ανακαίνιση/Πηγή: Truth Social
Φωτογραφία από το μπάνιο μετά την ανακαίνιση/Πηγή: Truth Social

«Το ανακαινισμένο μπάνιο Lincoln στο Λευκό Οίκο -  Εξαιρετικά γυαλισμένο, μαρμάρινο!», έγραψε στη λεζάντα της δεύτερης ανάρτησης.

