House of the Dragon: 9.9 εκ. είδαν το πρώτο καθηλωτικό επεισόδιο. Να γιατί!

Τελικά δεν τέλειωσαν όλα. Ή μάλλον όλα ξαναρχίζουν. Το ότι γνωρίζουμε το τέλος μοιάζει αδιάφορο. Η ΗΒΟ θέλει να ξαναφέρει στο προσκήνιο την ιστορία της πιο κερδοφόρας και εμπνευσμένης σειράς των τελευταίων ετών του "Game of Thrones" που παρά τις οκτώ σεζόν που διήρκεσε άφησε απαρηγόρητους τους εκατομμύρια φανατικούς θαυμαστές της, και θυμωμένους με τον τελευταίο κύκλο-, μέσα από το πολυαναμενόμενο πρίκουελ "House of the Dragon" και να επαναλάβει την επιτυχία της 17ης Απριλίου 2011 όταν προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο του "Game of Thrones" και μάλλον τα κατάφερε, αφού έπεισε τους τηλεθεατές ότι η θρυλική σειρά με κάθε σάγκα της είναι εδώ, ο οίκος των Ταργκάρυεν και οι μάχες εξουσίας που θα δοθούν θα είναι πιο δυναμικές και πιο αγωνιώδεις.

Και έτσι κράσαρε το σύστημα HBO Max με τους συνδρομητές που συνέρρευσαν στην εφαρμογή την Κυριακή για την πρεμιέρα της σειράς, σύμφωνα με το Hollywood Reporter, δεν μπόρεσαν να τη δουν και θυμωμένοι άρχισαν να ξεσπάνε στο Twitter για να εκτονώσουν την απογοήτευσή τους.

Το IGN χαρακτήρισε το πρώτο επεισόδιο «ένα δυνατό, καλά διαμορφωμένο ξεκίνημα του spin-off του Game of Thrones. Είναι πολύ κοντά στον προκάτοχό του “Game of Thrones” ως προς τον τόνο και το περιεχόμενο, αλλά εγκαθιδρύει αμέσως έναν αγώνα για την εξουσία γύρω από έναν συμπαθή, άβουλο βασιλιά και ζωντανούς νέους χαρακτήρες που θα δώσουν αυτές τις μάχες. Έχουμε επίσης δράκους, ενδογαμία και μεγάλες δυσαρέσκειες. Είναι ωραίο να επιστρέφουμε στο Westeros».

Για το πρώτο επεισόδιο της σεζόν με τίτλο «Οι κληρονόμοι του δράκου», οι ΝΥΤ γράφουν ότι «υπάρχει πάντα ο ίδιος άσχημος θρόνος που εμπνέει τα ίδια άσχημα συναισθήματα - άγχος, φθόνο, δίψα για εξουσία, προθυμία για προδοσία φίλων και συγγενών. Αυτό το τελευταίο μέρος είναι σημαντικό, διότι σε αντίθεση με τον αρχικό ανταγωνισμό (του Game of Thrones), φαίνεται ότι οι περισσότερες προδοσίες δεν θα συμβαίνουν μεταξύ των διαφόρων οίκων του Westeros, αλλά εντός της ίδιας μπερδεμένης οικογένειας».

Αυτοί θα είναι οι Ταργκάρυεν, οι πρόγονοι της Νταενέρις (της μικρότερη αδελφής του Rhaegar Targaryen και του Viserys Targaryen, η θεία του Jon Snow και το μικρότερο παιδί του βασιλιά Aerys II Targaryen και της βασίλισσας Rhaella Targaryen, οι οποίοι εκδιώχθηκαν και οι δύο από τον σιδερένιο θρόνο κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Robert Baratheon), οι οποίοι ενσαρκώνουν τους βασικούς πυλώνες του σύμπαντος των "Θρόνων": εκδικητική μνησικακία, δράκους και αιμομιξία.

«Οι προφανείς παραπάνω "κλίσεις τους" ήταν μέρος της πρεμιέρας μιας σειράς που έπρεπε να επενδύσει σε μια νέα ιστορία, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα στους θεατές ότι πρόκειται ακόμα για το Game of Thrones», γράφουν οι ΝΥΤ. «Υπάρχει επίσης μια περίεργη θεματική ασυμφωνία αν σκεφτεί κανείς ότι το "Thrones" πέρασε οκτώ σεζόν δείχνοντάς μας την καταστροφική τρέλα των κυκλικών αγώνων εξουσίας, χτίζοντας τελικά σε μια λύση που σχεδιάστηκε για να αφήσει όλα αυτά πίσω. Ήταν ένα επεισόδιο, και μάλιστα ένα πιλοτικό επεισόδιο. Και υπήρχαν λόγοι για να είμαστε ενθουσιασμένοι για το τι πρόκειται να ακολουθήσει τις επόμενες εννέα εβδομάδες» ενώ εγκωμιάζουν το καστ.

«Το καστ φαίνεται σπουδαίο. Ο Matt Smith κάνει τον πρίγκιπα Daemon, μια μηχανή σεξ και βίας, ενός ατόμου, γεμάτου αυτοπεποίθηση, την οποία δείχνει μόνο στην εταίρα φίλη του. Ο Rhys Ifans είναι γεμάτος ολισθηρή ψυχρότητα ως Otto Hightower, το χέρι του βασιλιά, ο οποίος περιθωριοποιεί τον αντίπαλό του Daemon, ενώ χρησιμοποιεί τη δική του νεαρή κόρη, Alicent, ως δόλωμα για τον θλιμμένο ηγεμόνα. Ο Steve Toussaint έχει παρουσία και κύρος ως Lord Corlys Velaryon, ένας πλούσιος πρώην ναυτικός, γνωστός ως Sea Snake (ένα από τα άλλα spinoffs που αναπτύσσονται θα εξιστορήσει τα κατορθώματα του χαρακτήρα ως νεαρού άνδρα). Ως Alicent και Rhaenyra, η Emily Carey και η Milly Alcock προσδίδουν γοητεία και πολυπλοκότητα ως τα δύο μισά μιας φιλίας που μοιάζει προορισμένη να διασπαστεί. Ο Paddy Considine είναι καταπληκτικός ως Viserys, με το σκυλίσιο πρόσωπό του να αποπνέει ταυτόχρονα την αδυναμία και τη σκληρότητα του βασιλιά».

Το επεισόδιο ξεκίνησε με μια σκηνή προλόγου που έθεσε δύο βασικά προηγούμενα, καθώς ο Viserys ορίστηκε διάδοχος του παππού του έναντι της μεγαλύτερης ξαδέλφης του, της Rhaenys. Η δαιδαλώδης οικογένεια Targaryen -και πάλι εδώ η αιμομιξία- έχει παράδοση να διαπληκτίζεται για τις διεκδικήσεις της διαδοχής. Οι πατριαρχικοί ηγέτες του βασιλείου θα αντισταθούν στις προσπάθειες να τοποθετηθεί μια γυναίκα στον Σιδερένιο Θρόνο. «Το παιδικό κρεβάτι είναι το πεδίο της μάχης μας», λέει η βασίλισσα. Η σκηνή του τοκετού της ήταν εξαντλητική και φρικτή, καθώς κάθε ελπίδα για συνέχιση της ειρήνης πέθανε μαζί της και με τον νεογέννητο γιο της.

Ειδικά αναφέρουν οι ΝΥΤ τα δύο «τουρνουά» κονταρομαχίας, μια σεκάνς που κόβει την ανάσα και στην οποία, όπως έγραψε ο Mike Hale στην κριτική του για τη σειρά, «οι συγκρούσεις έχουν μια αυθεντική δύναμη που θα σας ρίξει πίσω στο κάθισμά σας», ενώ παράλληλα διαπιστώνεται η αφελής αιμοδιψία ενός λαού που, όπως μας υπενθύμισαν επανειλημμένα στη διάρκεια του επεισοδίου, δεν είχε γνωρίσει ποτέ πραγματικό πόλεμο. Όταν ο Viserys ονόμασε την κόρη του ως διάδοχό του λίγα λεπτά αργότερα, εγγυήθηκε ότι τελικά ο πόλεμος θα άρχιζε. Το χάος και η αγωνία έρχονται και το αφελές πλήθος θα γνωρίσει επιτέλους! τον πόλεμο.

«Είναι καθαρόαιμο Game of Thrones - απλά όχι με τον τρόπο που θυμάστε», γράφει το BBC . «Πρόκειται για μια συναρπαστική κατάσταση, γεμάτη κατανοητά κίνητρα και ηθικά διλήμματα και μια ωρολογιακή βόμβα που χτυπάει με τη μορφή της υγείας του βασιλιά Viserys» και δίνει τέσσερα αστέρια στο πρώτο επεισόδιο της σειράς σημειώνοντας ότι η τελευταία σεζόν του GOT - που επικρίθηκε από πολλούς για την αίσθηση της βιασύνης και της περικοπής - κρέμεται βαριά πάνω από την πρώτη spin-off σειρά της, το House of the Dragon. «Εξάλλου, ένα prequel που διαδραματίζεται περισσότερα από 100 χρόνια πριν από την κύρια ιστορία, και κυκλοφορεί σε μια εποχή μειωμένης καλής θέλησης, έχει επωμιστεί το σχετικά δύσκολο έργο να ξεπεράσει τον κυνισμό και την αδιαφορία του κοινού. Και όμως, όπως αποδεικνύεται: ο καλύτερος τρόπος για να φτιάξεις "το επόμενο Game of Thrones" είναι απλώς να φτιάξεις περισσότερο Game of Thrones» γράφει.

Η ραχοκοκαλιά της θεματολογίας και του λόγου ύπαρξης του «House of the Dragon» σύμφωνα με το BBC είναι η φράση «καλύτερα να παρέδιδαν το βασίλειο στην πυρά παρά να έβλεπαν μια γυναίκα να ανεβαίνει στον Σιδερένιο Θρόνο».

Πρόκειται για μια ιστορία που αναφέρεται ρητά στις αδικίες και τις ταπεινώσεις που συνεπάγεται το να είσαι γυναίκα σε ένα πατριαρχικό σύστημα: είτε αυτό σημαίνει ότι ανταλλάσσεται σαν εμπόρευμα για έναν πολιτικά βολικό γάμο, είτε ότι τηρούνται άνισα πρότυπα όσον αφορά την επιθυμία και τη συμπεριφορά, είτε ότι η γυναίκα περιορίζεται στον μηχανισμό των αναπαραγωγικών οργάνων. Στο Γουέστερος, η εγκυμοσύνη είναι ένα επικίνδυνο άλμα στο σκοτάδι.

«Πρόκειται για ένα πιο σκοτεινό, πιο σοβαρό, πιο εκλεπτυσμένο έργο - από το οποίο λείπουν οι προσιτές πινελιές του πρώιμου Game of Thrones ή οι ζωντανοί, πολύχρωμοι χαρακτήρες του αν και είναι αξιοσημείωτο το πόσο πολύ αρχικά μοιάζει και αισθάνεται σαν μια φυσική συνέχεια της σειράς. Είναι ευχαρίστηση να βρίσκεσαι ξανά σε αυτόν τον κόσμο, που όπως και στις πρώτες μέρες του Game of Thrones, ξεκινάει μετρημένα και σχετικά μετριοπαθώς, παίρνοντας χρόνο για να χτίσει τους χαρακτήρες του, να καθιερώσει τις ιδιορρυθμίες τους, τα θέλω τους, τις σχέσεις τους, τις συγκρούσεις τους. Σταδιακά τους ελιγμούς τους σε θέσεις που δεν υποδηλώνουν τίποτα άλλο παρά την πιο αναπόφευκτη αιματοχυσία στον ορίζοντα. Πρόκειται για ένα πλούσιο έργο, καλογραμμένο και όμορφα σκηνοθετημένο, με προϋπολογισμό που ξεπερνά κατά πολύ την πρώτη σεζόν του Game of Thrones» γράφει το BBC.

Facebook Twitter Ως Alicent και Rhaenyra, η Emily Carey και η Milly Alcock προσδίδουν γοητεία και πολυπλοκότητα ως τα δύο μισά μιας φιλίας που μοιάζει προορισμένη να διασπαστεί. House of Dragon | HBO

Με τέσσερα αστέρια φιλοδωρεί το πρώτο επεισόδιο (οι κριτικοί είδαν και τα έξι) και ο Guardian, γράφοντας ότι εν ολίγοις, ότι όλα είναι όπως ήταν στην ακμή του GΟT. «Διασκεδαστικά, δυναμικά, με εξαιρετική εμφάνιση και βατό ήχο. Και αυτό, μετά το παράξενα κακό φινάλε μιας σειράς που ήταν μια καταιγιστική επιτυχία συνολικά, είναι μια ανακούφιση. Συνολικά, έρχονται καλές στιγμές».

«Ο Σιδερένιος Θρόνος βγήκε από την αποθήκη και επέστρεψε στη Μεγάλη Αίθουσα του Κόκκινου Φρουρίου. Η γκαρνταρόμπα χάρισε τις καλύτερες γούνες της και τις έριξε στους ώμους ενός νέου καστ. Ο δημιουργός της γλώσσας High Valyrian, David J Peterson, έχει επίσης βγει από τη χειμερία νάρκη για να δώσει νέους διαλόγους» σημειώνει η εφημερίδα για το πολυαναμενόμενο prequel της επικής σειράς φαντασίας.

«Πρόκειται για ένα prequel μετά το #MeToo, οπότε δεν υπάρχουν σκηνές βιασμού και σεξ που τόσο αγαπήθηκαν στο GΟT. Θεέ μου, οι φεμινίστριες καταστρέφουν τα πάντα» γράφει χιουμοριστικά η Lucy Mangan και συμπληρώνει ότι «μέχρι το τέλος της πρώτης ώρας, όλα τα βασικά κομμάτια έχουν μπει στο παιχνίδι, αναρίθμητες πολιτικές, εσωτερικές και πραγματικές θύελλες ξεσπούν, παλιές συμμαχίες σπάνε, νέες δημιουργούνται και η προδοσία δεν απέχει ποτέ περισσότερο από όσο το μήκος μιας λόγχης, με η σειρά να είναι σχεδιασμένη να ανταμείψει πλήρως τους σκληροπυρηνικούς φανταστικούς οπαδούς χωρίς να αποξενώσει τις μάζες που θα το εκτοξεύσουν στην κορυφή της τηλεθέασης.

Ο κατάλογος του επεισοδίου όπως τον καταγράφει γλαφυρά ο Guardian περιλαμβάνει φυσικά αιματηρούς ξυλοδαρμούς, αιματηρούς θανάτους, τρομερές περούκες, βυζιά και κώλους σε οίκους ανοχής, ένα βασιλικό συμβούλιο γεμάτο με ιδιοτελείς ηλίθιους και έναν καλό άνθρωπο, αμέτρητες πολιτικές, εγχώριες και πραγματικές καταιγίδες που ετοιμάζονται, συμμαχίες αντι-συμμαχίες, προδοσίες και φυσικά ένα αυγό δράκου.

Ο Ben Travers του Indiwire δε δείχνει τόσο μεγάλο ενθουσιασμό για το πρώτο επεισόδιο σημειώνοντας ότι οι συνδημιουργοί Miguel Sapochnik και Ryan Condal, μαζί με τον George R.R. Martin, κάνουν την καταστροφική επιρροή του μισογυνισμού κεντρικό θέμα της σειράς, αλλά είναι περισσότερο μια βολική ασπίδα παρά ένα διαπεραστικό μαχαίρι.

«Εξάλλου, πρόκειται για prequel του "Game of Thrones"- το πού θα καταλήξει το Westeros έχει ήδη οριστεί. Το να μάθουμε ότι το παρελθόν του δεν απέχει πολύ από το μέλλον του είναι τόσο μέρος του όσο και ένας ασφαλής δρόμος για το πρώτο spinoff του δικτύου του πιο κερδοφόρου franchise του. Τα πρώτα έξι επεισόδια στήνουν μια οικεία αλλά και επική ιστορία για το πώς η λανθασμένη περηφάνια, τα ξεπερασμένα έθιμα και η εμμονή με την εξουσία έκαψαν ένα μακρόχρονο βασίλειο. Το καθαρό θέαμα και η (συχνά αηδιαστική) σαπουνόπερα κάνουν την τηλεόραση κατά διαστήματα απορροφητική.

Κυρίως όμως, το νέο "House" μένει με ασφάλεια στο "Game" που προηγήθηκε, αντί να παλέψει για κάποια ουσιαστική αλλαγή», γράφει ο Τράβερς. Το Indiewire σχολιάζει ακόμα ότι «δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η σειρά είναι αρκετά αξιόλογη. (Εκτός, βέβαια, αν δεν σας αρέσει να παρακολουθείτε πράγματα όπως βασανιστήρια και αιμομιξίες, κάτι που, προς υπεράσπιση της σειράς, έπρεπε να περιμένετε). «Ωστόσο, αυτό που θέλει το κοινό και αυτό που νομίζει ότι θέλει το κοινό είναι συχνά δύο διαφορετικά πράγματα. Αν η σειρά prequel ικανοποιεί την πιστή, εκτεταμένη οπαδική βάση του franchise, η σειρά είναι φτιαγμένη για να κάνει ακριβώς αυτό γράφει και προσθέτει ότι όσα δοκίμια και αν προκύψουν τις επόμενες εβδομάδες, οι Targaryens δεν είναι οι Roys και το "House of the Dragon" δεν είναι το "Succession" (όπως ακριβώς το "Succession" δεν είναι το "Game of Thrones").

Εδώ, αυτό, σημαίνει μια έντονη, αμείλικτη εστίαση σε μια οικογένεια (αντί για πολλούς οίκους), καθώς και το παρατεταμένο ερώτημα "Ποιος θα πάρει ένα φιλί από τον μπαμπά Viserys;". Το "Σπίτι του Δράκου" δεν έχει χρόνο για αστεία, γιατί το "Σπίτι του Δράκου" έχει σχεδόν μηδενικό χρόνο για διασκέδαση» καταλήγει το άρθρο του Indiewire.

