House of the Dragon: Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ- Περισσότεροι δράκοι, μεγαλύτερη διάρκεια

Το House of the Dragon εντυπωσίασε τους φανς νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα με το νέο του τρέιλερ που προϊδεάζει για όσα όσα θα συμβούν στο πρίκουελ του Game of Thrones.

Η νέα extended εκδοχή όμως που κυκλοφόρησε στο Comic- Con του Σαν Ντιέγκο είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή. Περισσότεροι δράκοι, πόλεμος και ίντριγκες.

Ο Matt Smith με μια αμφισβητήσιμη περούκα ως Daemon Targaryen, στο επίκεντρο ενός πολιτικού παιχνιδιού διαδοχής.

Δράκοι που βρυχώνται, πετάνε, αναπνέουν και βγάζουν φωτιά και ένα απόλυτο παιχνίδι ελέγχου μέσα από μία πολεμοχαρή αν και παραμυθένια εικόνα.

Το House of the Dragon έχει πολύ ακόμη δρόμο για να βγει από τη σκιά του Game of Thrones, ειδικά με τον τρόπο που τελείωσε η σειρά.

Όμως αυτό που μέχρι τώρα δείχνουν τα τρέιλερ τουλάχιστον, θέτει τις προϋποθέσεις για να έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη φωτιά και αίμα (ακόμα).

Το House of the Dragon κυκλοφορεί στα HBO και HBO Max στις 21 Αυγούστου.