Ουδείς αμφισβητεί την κοινωνικότητα των σκυλιών. Ο Δρ. Clive Wynn όμως – καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Arizona State, που ειδικεύεται στην συμπεριφορά των σκυλιών – δεν συμφωνεί με την επιστημονική άποψη κατά την οποία τα σκυλιά διαθέτουν μια μοναδική ικανότητα να συνεννοούνται και να επικοινωνούν με τους ανθρώπους. Ο ίδιος πιστεύει ότι αυτό που διαθέτουν είναι μια μοναδική ικανότητα για αγάπη προς άλλα είδη. Και δεν διστάζει να υποστηρίξει τη λέξη «αγάπη» παραμερίζοντας άλλους πιο επιστημονικούς όρους, τοποθετώντας την στον τίτλο του βιβλίου του "Dog Is Love: Why and How Your Dog Loves You", που μόλις κυκλοφόρησε.

Πρόκειται για ένα από τα πολλά βιβλία με θέμα τα σκυλιά που έχουν κυκλοφορήσει πρόσφατα. Σύμφωνα με τον Brian Hare, εξελικτικό ανθρωπολόγο στο Πανεπιστήμιο Duke με ειδίκευση επίσης στην συμπεριφορά των σκυλιών, και συγγραφέα του βιβλίου "The Genius of Dogs" (2013), υπάρχουν πάνω από 70.000 σχετικά βιβλία στη λίστα της Amazon.

Tο τμήμα του εγκεφάλου των σκύλων που φωτίζεται όταν ακούν τις φωνές των ιδιοκτητών τους, είναι το ίδιο ακριβώς που φωτίζεται και στον ανθρώπινο εγκέφαλο όταν συμπαθούμε κάποιον/α ή κάτι.

Το βιβλίο του Wynne έρχεται να αντιπαρατεθεί στο βιβλίο του Hare, o οποίος προτάσσει την διανοητική ικανότητα των σκυλιών ως κεντρικό παράγοντα στον δεσμό τους με τους ανθρώπους. Ο Wynne όχι μόνο δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει τη λέξη «αγάπη», αλλά σημειώνει επίσης ότι τα σκυλιά έχουν μια εγγενή προδιάθεση να συνδέονται και με άλλα είδη, όχι μόνο με ανθρώπους. Αν ένα σκυλί μεγαλώσει ανάμεσα σε πρόβατα, θα αγαπήσει τα πρόβατα. Αν μεγαλώσει ανάμεσα σε κατσίκια, θα αγαπήσει τα κατσίκια και ούτω καθεξής.

Σύμφωνα με τις έρευνες που διεξήγαγε, ο Wynne κατέληξε ότι όχι μόνο τα σκυλιά αποτελούν ένα συγκλονιστικό success story όσον αφορά την εξελικτική τους πορεία σε σχέση με τους προγόνους τους, τους λύκους («για κάθε έναν λύκο που επιζεί στον πλανήτη αντιστοιχούν τουλάχιστον 3.000 σκυλιά», αναφέρει χαρακτηριστικά), αλλά επίσης ότι είναι πολύ φιλικότερα προς τους ανθρώπους, παρότι ένας λύκος μπορεί να αντιλαμβάνεται και να ακολουθεί τις ανθρώπινες οδηγίες εξίσου καλά με ένα κατοικίδιο σκυλί.

Αντίστοιχα είναι και τα συμπεράσματα του Gregory Berns, νευρο-οικονομολόγου στο Πανεπιστήμιο Emory και συγγραφέα του βιβλίου "How Dogs Love Us", ο οποίος μέσω της απεικόνισης μαγνητικής τομογραφίας επιχείρησε να δει τι κρύβεται στο μυαλό των σκυλιών, για να ανακαλύψει ότι το τμήμα του εγκεφάλου τους που φωτίζεται όταν ακούν τις φωνές των ιδιοκτητών τους, είναι το ίδιο ακριβώς που φωτίζεται και στον ανθρώπινο εγκέφαλο όταν συμπαθούμε κάποιον/α ή κάτι.

Όπως και ο Wynne, ο Berns πιστεύει ότι η «υπερκοινωνικότητα» και η «αγαπησιάρικη» προδιάθεση των σκυλιών είναι αυτό που τα κάνει ξεχωριστά και όχι τόσο κάποιες συγκεκριμένες γνωστικές τους ικανότητες.

«Τα σκυλιά εμφανίζουν μια απόκοσμη σχεδόν προθυμία σχηματισμού ισχυρότατων συναισθηματικών δεσμών με οποιοδήποτε είδος βρεθεί στον δρόμο τους», δηλώνει ο Δρ. Wynn στους New York Times. «Και τη διατηρούν εφ' όρου ζωής. Πάνω απ' όλα, τα σκυλιά ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επαφή και διάδραση με αγνώστους».

Άγνωστο όμως ακριβώς το πώς και από πότε εξελίχθηκε αυτή η αγάπη ή, πιο τεχνικά, αυτή η «υπερκοινωνικότητα» στα σκυλιά. Όπως λέει πάντως ο Wynne, υπήρξε κάποια στιγμή πριν από 15.000 ή περισσότερα χρόνια όταν κάποιοι αρχαίοι λύκοι ξεκίνησαν να συνδέονται με τους ανθρώπους και στην πορεία εξελίχθηκαν σε σκυλιά για να ξεκινήσει η ιστορία τους ως κατοικίδια και ως σύντροφοι των ανθρώπων πριν από 8.000 χρόνια περίπου, σχέση η οποία διαμόρφωσε και την γενετική τους μετάλλαξη. Μένει να αποδειχθεί μέσω μελλοντικών ερευνών στο αρχαίο και στο σύγχρονο DNA των σκυλιών, αν και πόσο δίκιο έχει.

Με στοιχεία από τους New York Times