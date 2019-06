Ένα από τα συστατικά που έκαναν τόσο εντυπωσιακά στοιχειωμένη την αριστουργηματική μίνι σειρά του HBO με θέμα το μεγαλύτερο πυρηνικό ατύχημα στην ιστορία ήταν η υπογείως ατμοσφαιρική και ambient μουσική της Ισλανδής συνθέτριας Hildur Guðnadóttir που έχει τη δική της ενδιαφέρουσα ιστορία.

Μέρος του soundtrack δημιουργήθηκε από ηχογραφήσεις πεδίου που πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο παροπλισμένο εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στη Λιθουανία όπου γυρίστηκε και η σειρά, για να συνδυαστεί κατόπιν με το τσέλο, τα φωνητικά και τα αναλογικά synth που χρησιμοποίησε η Guðnadóttir σε συνεργασία με τον παραγωγό και ειδικό στις ηχογραφήσεις πεδίου, Chris Watson, ο οποίος επιμελείται τον ήχο στα ντοκιμαντέρ του David Attenborough.

Όπως δήλωσε η ίδια η Ισλανδή μουσικός που έχει συνεργαστεί με μερικά από τα πιο «προχωρημένα» σχήματα της σύγχρονης εναλλακτικής σκηνής - Animal Collective, Sunn O))), The Knife, Ben Frost, Nico Muhly, Múm – και μεταξύ άλλων ήταν υπεύθυνη και για το soundtrack της ταινίας Sicario: Day of the Soldado, οι δύο τους μπήκαν με πλήρη σχεδόν προστατευτική εξάρτηση στις εγκαταστάσεις πριν αρχίσει το γύρισμα και ηχογράφησαν τους απόκοσμα ζοφερούς ήχους που ακούγονται ακόμα στον χώρο...