O James Taylor με το κουαρτέρτο του είναι από τα πιο δημοφιλή live acts της Αθήνας. Είχαν καιρό να έρθουν από τα μέρη μας. Ένα από τα πιο αγαπημένα γκρουπ του John Peel συνδύαζαν πάντα τη '60s σικ αισθητική με τους groovy funk ήχους.

Δεξιοτέχνης του hammond, σχημάτισε τo συγκρότημα το 1987 και ήταν από τους πρωτεργάτες της σκηνής της acid jazz που άνθισε στα '90s ως μια μίξη από jazz, funk, soul και disco. Πολυγραφότατοι, έχουν κυκλοφορήσει άπειρα άλμπουμ ενώ δεν έχουν σταματήσει λεπτό να κάνουν συναυλίες και περιοδείες.

Φέτος έβγαλαν την πιο φιλόδοξη δουλειά τους μέχρι σήμερα, ένα κινηματογραφικό σάουντρακ για μια φανταστική ταινία, το Soundtrack for Electric Black και αυτό θα μας παρουσιάσουν στο Gagarin205, την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου.

Μια και είναι λάτρης των διασκευών και έχει κάνει και πολλές ο ίδιος σε πασίγνωστα κομμάτια με το μοναδικό του στυλ, ρωτήσαμε τον James να μας κάνει μια λίστα με τις αγαπημένες του διασκευές όλων των εποχών.

1.

Jimmy Smith

I Got My Mojo Working



Ένα τραγούδι του Muddy Waters έγινε ένα μεγάλο τραγούδι και για τον Jimmy Smith, τον ήρωά μου, τον βασιλιά του hammond. Είχα την τύχη να τον δω να παίζει πολλές φορές και εμφανίστηκα δίπλα του σε μπόλικα φεστιβάλ. Πρόκειται για θαυμάσιο καλλιτέχνη και διασκεδαστή.

2.

Grant Green

Windjammer



Γράφτηκε από τον Morton Gould αλλά η αγαπημένη μου εκδοχή είναι του Grant Green και πιο πολύ εκείνη από το Live at the Lighthouse: πραγματικά εκπληκτική, up tempo και συναρπαστικά φλογερή.

3.

Ronnie Foster

Tuesday Hearbreak



Ένας απίθανος οργανίστας που διασκευάζει Stevie Wonder. Προσέξτε πώς διπλασιάζεται η ταχύτητα του ρυθμού εκεί προς τη μέση και σχεδόν εγκαταλείπει αυτό τον πλανήτη!

4.

La Mer

Julio Iglesias



Τι να πω, λατρεύω τη φωνή του.

5.

Charles Earland

A Simple Song



Να πώς διασκευάζει κανείς Sly Stone αλλά σε πιο βαρύ και πιο funky. Βρόμικο μπάσο και άγρια ντραμς.

6.

Charles Kynard

I've Got So Much Trouble On Mind



Σε αυτή τη διασκευή της κλασικής μελωδίας της Esther Philips, αλλά και πάλι στο πιο βρόμικο, με ιδιαίτερα επιθετικά τύμπανα.

7.

Groove holmes

One mint julep



Θεούλη μου, ο τύπος είναι γρήγορος, όχι αστεία!

8.

John Coltrane

My Favourite Things



Η πασίγνωστη μουσική των Rodgers και Hammerstein από τη Μελωδία της Ευτυχίας σε μια εντελώς διαφορετική, ευρηματική και πνευματική διάσταση.

9.

George Benson

Take Five



Ο κλασικός ρυθμός του Dave Brubeck, παιγμένος live στην Ιαπωνία, από τον αγαπημένο μου κιθαρίστα. Και με αυτόν μοιραστήκαμε τη σκηνή μερικές φορές, είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος και, φυσικά, μαγευτικός μουσικός.

10.

Jimmy Hendrix

Seargeant Peppers Lonely Hearts Club Band



Ο Hendrix ήταν έμπνευσή μου και ο πρώτος μουσικός μου ήρωας. Εδώ τον βλέπετε να προειδοποιεί το ακροατήριό του να προσέχει ιδιαίτερα τα αυτιά του.

Info

14/12

Gagarin205 (Λιοσίων 205)

Είσοδος: 20-23 ευρώ