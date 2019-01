Εν μέσω άλλου ενός καταθλιπτικού κύκλου επικαιρότητας, το βλέμμα που αναζητούσε κάτι ανέμελο και ευχάριστο την περασμένη εβδομάδα, έπεφτε αναπόφευκτα στο εξώφυλλο του περιοδικού In Touch, το οποίο κοσμούσε μια (vintage) φωτογραφία του Μπραντ Πιτ και της Τζένιφερ Άνιστον με την κραυγαλέα επικεφαλίδα "We're Having a Girl!" («Περιμένουμε κορίτσι!».

«Τι ωραία!», σκεφτόσουν προς στιγμή. Το πάλαι πότε «απόλυτο» ζευγάρι του Χόλιγουντ όχι μόνο είναι ξανά μαζί μετά από 15 σχεδόν χρόνια, αλλά – ω του θαύματος – θα γίνει επιτέλους μαμά η Τζένιφερ Άνιστον που σε λίγες μέρες κλείνει τα πενήντα.

Μετά από λίγο βέβαια, έσκαγε στο μυαλό η συνειδητοποίηση ότι κάπου είχε πάρει το μάτι σου το ίδιο περίπου εξώφυλλο πριν μερικούς μήνες – τον Οκτώβριο συγκεκριμένα – με άλλη φωτογραφία του «ζεύγους» και την ατάκα "Brad & Jen Baby Announcement! 'Our Dream Finally Came True!'". Και το déjà vu δεν σταματούσε εκεί. Τον περασμένο Ιούλιο είχε εμφανιστεί και τρίτο πανομοιότυπο εξώφυλλο του ίδιου περιοδικού με την επικεφαλίδα "Brad & Jen: Just Married!"

Λίγο καιρό πριν, τον Μάιο, το περιοδικό ΟΚ!, το οποίο είναι κοινής ιδιοκτησίας (American Media Inc) με το In Touch, είχε επίσης στο εξώφυλλο τους δύο σταρ με την λεζάντα "Yes, I'm Pregnant — With Brad's Baby!" («Ναι, είμαι έγκυος – Με το μωρό του Μπραντ!»).

Αν βάλει κανείς κάτω και αθροίσει τα σχετικά ταμπλόιντ δημοσιεύματα, θα συμπεράνει ότι η Τζένιφερ Άνιστον έχει γεννήσει γύρω στις δύο ντουζίνες μωρά τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με το ΟΚ! και μόνο, έχει αποκτήσει μέχρι και 15 παιδιά από το 2013, μένοντας έγκυος εννιά φορές – τις δύο με δίδυμα! – ενώ έχει υιοθετήσει κιι άλλο ένα σετ διδύμων.

Δεν φαίνεται να αποτελεί σκάνδαλο πια η δημοσίευση τέτοιων ψευδών ιστοριών, ούτε και ανεξήγητο φαινόμενο βεβαίως.

Δεν φαίνεται να αποτελεί σκάνδαλο πια η δημοσίευση τέτοιων ψευδών ιστοριών, ούτε και ανεξήγητο φαινόμενο βεβαίως. Σε μια εποχή που τα περιοδικά celebrity κουτσομπολιού υποφέρουν μαζί με τα υπόλοιπα μέσα (σοβαρά και μη), δεν κρατάνε πια ούτε τα στοιχειώδη προσχήματα ούτε και μπορούν να συντηρήσουν μακροχρόνιο ρεπορτάζ με στόχο πραγματικά κουτσομπολιά για τους διάσημους.

Είτε πρόκειται για την πολιτική σκηνή είτε για τις διασημότητες του θεάματος, οι αναγνώστες έχουν γίνει οι εύκολοι στόχοι ανακουφιστικών ιστοριών (για αγρίους) και πρόθυμη λεία σε πάσης φύσεως τρολ και ενημερωτικές ιστοσελίδες που διψάνε για κλικ με δόλωμα ψευδές και κραυγαλέο περιεχόμενό.

Πρόκειται για αυτό που αποκαλείται πλέον «αλγοριθμική συμπεριφορά» η οποία έχει τη βάση της στη μονταρισμένη εκδοχή της πραγματικότητας όπως παρουσιάζεται σε τηλεοπτικά ριάλιτι όπως το "Keeping Up With the Kardashians," το οποίο διανύει ήδη τον 15ο κύκλο του, αλλά και στο αλήστου μνήμης "The Apprentice" όπου πρωταγωνιστής ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ.

Διαφήμιση του The Apprentice με τον Ντόναλντ Τραμπ, 2004: Πριν ξεκινήσει να προβάλλεται το συγκεκριμένο ριάλιτι, το άστρο του είχε αρχίσει να σβήνει, η τεράστια επιτυχία της σειράς όμως τον μυθοποίησε εκ νέου, κατοχυρώνοντάς τον ως «έμβλημα αμερικανικής επιτυχίας»

Τείνουμε να λησμονούμε ότι στα χρόνια πριν ξεκινήσει να προβάλλεται η συγκεκριμένη σειρά το άστρο του είχε αρχίσει να σβήνει, η τεράστια επιτυχία της όμως τον μυθοποίησε εκ νέου, κατοχυρώνοντάς τον ως «έμβλημα αμερικανικής επιτυχίας». Ακολούθως, αποδείχτηκε ότι ένα μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος, δεν είχε κανένα πρόβλημα να πιστέψει το αφήγημα ενός ριάλιτι σώου σχετικά με τον 45ο πρόεδρο της χώρας, ο οποίος συστηματικά παρουσιάζεται από διάφορα μέσα ως πρώην αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας που τώρα τα βάζει με το «βαθύ κράτος».

Σύμφωνα με την Renée Ann Cramer, καθηγήτρια νομικών και πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Drake και συγγραφέας του βιβλίου "Pregnant With the Stars" (Έγκυος με στους σταρ), πίσω από τις πολιτικές θεωρίες και τις εγκυμοσύνες των διάσημων, κρύβεται η επιθυμία να τοποθετήσουμε την αλήθεια στα μέτρα των δικών μας προσμονών: «Αντίθετα με την σύνθετη και ενδεχομένως δυσάρεστη πραγματικότητα, ένα ελκυστικό αφήγημα εκπέμπει μια πανίσχυρη έλξη».

Με στοιχεία από τους New York Times