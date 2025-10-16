Εδώ που τα λέμε, έχει κι ένα δίκιο ο Τραμπ για την φωτογραφία του στο εξώφυλλο του Time

Πρόκειται για ένα εξώφυλλο που σύμφωνα με όλα τα αντικειμενικά κριτήρια θα έπρεπε να είχε ενθουσιάσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Φέρει τον μεσσιανικό τίτλο «Ο θρίαμβός του» και ουσιαστικά υπονοεί ότι είναι ο άνθρωπος που έλυσε το άλυτο ζήτημα της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, γεγονός που από μόνο του θα μπορούσε να τον βοηθήσει να ικανοποιήσει την εμμονή του να κερδίσει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης (κάτι που τελικά δεν συνέβη, τουλάχιστον όχι φέτος). Ο Τραμπ είναι επίσης εμμονικός με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης όπως το Time, εκφράζοντας μονίμως μια έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο τον απεικονίζουν, συνεπώς ο τίτλος (αλλά και το περιεχόμενο) του cover story του περιοδικού μοιάζει πράγματι με προσωπικό του «θρίαμβο».

Με κίνδυνο να θεωρηθεί ότι παίρνει το μέρος του, οφείλει κανείς να ομολογήσει ότι έχει ένα δίκιο ο Τραμπ όταν την χαρακτηρίζει «μια πολύ κακή φωτογραφία».

Επειδή όμως είναι αυτός που είναι, ο Πρόεδρος εστίασε αποκλειστικά στην επιλογή της φωτογραφίας του εξωφύλλου. Έκατσε κι έγραψε λοιπόν μια τυπική του ύφους του εκνευρισμένη ανάρτηση στο Truth Social: «Το περιοδικό Time έγραψε ένα σχετικά καλό άρθρο για μένα, αλλά η φωτογραφία μπορεί να είναι και η χειρότερη όλων των εποχών. ‘Εξαφάνισαν τα μαλλιά μου και μετά έβαλαν κάτι που έμοιαζε με μια αιωρούμενη κορώνα πάνω από το κεφάλι μου, η οποία όμως ήταν εξαιρετικά μικροσκοπική. Πραγματικά περίεργο!» Και συνεχίζει: «Ποτέ δεν μου άρεσε να με τραβάνε φωτογραφίες από χαμηλά, αλλά αυτή είναι μια πολύ κακή φωτογραφία που αξίζει να γνωστοποιηθεί. Τι ακριβώς κάνουν και γιατί;»

Με κίνδυνο να θεωρηθεί ότι παίρνει το μέρος του, οφείλει κανείς να ομολογήσει ότι έχει ένα δίκιο ο Τραμπ όταν την χαρακτηρίζει «μια πολύ κακή φωτογραφία». Μήπως όλοι δεν μετατρεπόμαστε σε μικρούς τυράννους αντιμέτωποι με μια όχι κολακευτική απεικόνιση του εαυτού μας; Ποιος δεν θα μισούσε μια φωτογραφία που του «εξαφάνιζε» τα μαλλιά ή ήταν τραβηγμένη από «χαμηλή γωνία», που ως γνωστόν είναι η χειρότερη γωνία για ένα πορτρέτο;

Σε κάθε περίπτωση, ο Τραμπ μας χάρισε για άλλη μια φορά ένα εξέχον δείγμα της συντακτικής του δεινότητας. «Αξίζει να γνωστοποιηθεί», σημειώνει, σαν να επρόκειτο για κακή εξυπηρέτηση από κάποια αεροπορική εταιρεία. «Τι ακριβώς κάνουν και γιατί;», αναρωτιέται. Ξαφνικά είναι ικανός να κάνει άμεσες, κατηγορηματικές ερωτήσεις όταν πρόκειται για κάτι που δεν έχει καμία σημασία. Όσο για το «αιωρούμενο στέμμα», δεν είναι ξεκάθαρο τι θέλει να πει. Μήπως εννοεί απλώς το γράμμα Μ στο λογότυπο του περιοδικού;

Είναι προφανώς εξωφρενικό ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί το προεδρικό αξίωμα για να παραπονιέται για φωτογραφίες του που δεν του αρέσουν. Αυτό που εκπλήσσει όμως είναι το γεγονός ότι εξακολουθεί να είναι τόσο ματαιόδοξος. Είναι 79 ετών! Έχουμε δει τόσες και τόσες φωτογραφίες του που δεν τον κολακεύουν καθόλου. Η περίεργη κόμη του μπορεί να είναι χτενισμένη έτσι ώστε να μοιάζει κάπως ευπαρουσίαστη στην τηλεόραση, αλλά δεν είναι και τόσο περίεργο που φαίνεται κάπως αραιή από χαμηλή λήψη. Ίσως όμως να τον πόνεσε ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία κοσμεί ένα εξώφυλλο που φαινομενικά τον επαινεί. Ο τρόπος με τον οποίο η φωτογραφία υπονομεύει ελαφρώς τον τίτλο του εξωφύλλου είναι μέρος αυτού που την κάνει ενδιαφέρουσα και μια ισχυρή οπτική επιλογή. Όσο για τον Τραμπ, έχει ξεπεράσει για άλλη μια φορά τον εαυτό του σε ναρκισσισμό. Αυτό δεν αποτελεί μια καλή εικόνα, και είναι κάτι που πρέπει να γνωστοποιηθεί.

Με στοιχεία από Slate