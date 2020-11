Τον έχουμε γνωρίσει ως διευθυντή φωτογραφίας στις ταινίες του Βασίλη Κεκάτου. Ο Γιώργος Βαλσαμής υπογράφει τη φωτογραφία και στην ταινία «I am afraid to forget your face», που πήρε πριν από λίγες μέρες τον Χρυσό Φοίνικα Ταινίας Μικρού Μήκους στο Φεστιβάλ των Καννών.