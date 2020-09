Στη δυσκολότερη συγκυρία της 26χρονης πορείας του, το φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας έχει επιδείξει αξιοθαύμαστη επιμονή να παραμείνει πιστό στο ραντεβού με τους χιλιάδες φανατικούς οπαδούς του, επιμονή που, όπως επισήμανε ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, Λουκάς Κατσίκας, στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, οφείλεται εν πολλοίς στη μεγάλη αγάπη που έχουν οι εργαζόμενοι σε αυτό για το προϊόν τους και για το ίδιο το σινεμά.



Έτσι, εκτός του ότι το πρόγραμμά του δεν υστερεί ποσοτικά και ποιοτικά σε σχέση με αυτά των προηγούμενων ετών και αποτελεί μία από τις πρώτες κινηματογραφικές διοργανώσεις παγκοσμίως, μετά τη Βενετία και το Τορόντο, που μετά την έλευση της πανδημίας θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία στις αίθουσες, ο σχεδιασμός του φάνηκε εξαρχής ότι είχε καλύψει όλα τα ενδεχόμενα: ενώ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδιδε νέα περιοριστικά μέτρα που περιλάμβαναν τη 14ήμερη παύση λειτουργίας των κλειστών κινηματογράφων σε όλη την Αττική μόλις δύο εικοσιτετράωρα από την ανακοίνωση του φετινού προγράμματος, τα αντανακλαστικά των υπευθύνων του φεστιβάλ λειτούργησαν ταχύτατα και μετέφεραν τις προβολές που είχαν οριστεί για Δαναό, Όπερα και Αττικόν σε ισάριθμα θερινά (Αίγλη Ζαππείου, Άνεσις, Αθηναία). Συνεπώς, μαζί με τη Ριβιέρα, το Τριανόν, το Λαΐς και τη Στέλλα, οι Νύχτες Πρεμιέρας φέτος θα πραγματοποιηθούν σε επτά θερινά και η ομάδα του φεστιβάλ ετοίμασε πυρετωδώς το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα, λίγες μέρες μόλις πριν από την έναρξη.

Παράλληλα, έχει διαμορφωθεί για πρώτη φορά και η ειδική online πλατφόρμα του (online.aiff.gr) που εξασφαλίζει συγκεκριμένο αριθμό geo-blocked προβολών για πάνω από 20 ταινίες, ώστε οι θεατές που δεν μπορούν να προσέλθουν στις αίθουσες να απολαύσουν κι εκείνοι κάποιες από αυτές με χαμηλό αντίτιμο ενοικίασης 3 ευρώ.

Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί πως το φεστιβάλ θέτει ως προτεραιότητά του την ασφάλεια των θεατών και των εργαζομένων του, συνεπώς θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν οριστεί από την πολιτεία, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις



Το πρόγραμμα επιφυλάσσει και φέτος όλα τα συστατικά που κάνουν τις Νύχτες ακαταμάχητες: μεγάλες πρεμιέρες, ταινίες που ξεχώρισαν στα διεθνή φεστιβάλ, τον αφρό των διεθνών ντοκιμαντέρ, φιλμ μουσικού ενδιαφέροντος, τις καλύτερες ελληνικές μικρού μήκους της πρόσφατης παραγωγής, προσεκτικά στημένα αφιερώματα και, βέβαια, δύο διαγωνιστικά τμήματα από τα οποία θα προκύψει η Χρυσή Αθηνά για καλύτερη ταινία μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, καθώς και τα υπόλοιπα βραβεία του φεστιβάλ.

Η αυλαία ανοίγει με το «Nomadland» της Κλόι Ζάο, που η νέα της ταινία αναμένεται να φέρει ξανά τη Φράνσις Μακντόρμαντ στα Όσκαρ.



Έχοντας εξασφαλίσει, λοιπόν, τα μεγάλα βραβεία των δύο σημαντικότερων διεθνών κινηματογραφικών διοργανώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2020, τη Χρυσή Άρκτο του Βερολίνου και τον πρόσφατο Χρυσό Λέοντα της Βενετίας, οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν και φέτος τη λάμψη των μεγάλων φεστιβάλ στην Αθήνα. Η αυλαία ανοίγει με το Nomadland της Κλόι Ζάο, παλιάς γνώριμης του φεστιβάλ, που προ τριετίας κέρδισε τη Χρυσή Αθηνά με το Rider. Η νέα της ταινία αναμένεται να φέρει ξανά τη Φράνσις Μακντόρμαντ στα Όσκαρ. Λίγο πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, το There is no evil του Ιρανού Μοχάμαντ Ρασούλοφ έφευγε από την Μπερλινάλε με την ανώτερη διάκριση, ακόμα μία αναγνώριση για το σινεμά του δημιουργού του, τον οποίο πολεμάει με μένος το καθεστώς της χώρας του.

Πολυαναμενόμενη και σίγουρα οσκαρικού ενδιαφέροντος και η πρεμιέρα του Ammonite του Φράνσις Λι (God's own country), ενός λεσβιακού δράματος εποχής με τις Κέιτ Γουίνσλετ και Σίρσα Ρόναν, αλλά και του πανέμορφου Η νύμφη του νερού του Γερμανού Κρίστιαν Πέτζολντ που επίσης διακρίθηκε στο Βερολίνο με την Αργυρή Άρκτο ερμηνείας για την Πόλα Μπέερ, ενώ γνήσια αξιοπερίεργο δείχνει το βασισμένο σε πραγματικά περιστατικά Μία απ' αυτές τις μέρες, του Μπάστιαν Γκούντερ, το οποίο περιγράφει την τραγική κατάληξη μιας ετήσιας «γιορτής» στο Τέξας, όπου οι συμμετέχοντες προσπαθούν να κερδίσουν ένα φορτηγάκι, κρατώντας τα χέρια τους πάνω του όσο περισσότερο μπορούν.

Το «There is no evil» του Ιρανού Μοχάμαντ Ρασούλοφ έφευγε από την Μπερλινάλε με την ανώτερη διάκριση. Το γαλλικό «Gagarine», το μεγάλου μήκους ντεμπούτο των Φανί Λιατάρ και Ζερεμί Τρουί.



Από τις 13 ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού ξεχωρίζουμε το γαλλικό Gagarine, το μεγάλου μήκους ντεμπούτο των Φανί Λιατάρ και Ζερεμί Τρουί, που μας μεταφέρει στη σκληρή πραγματικότητα των παρισινών προαστίων (επίσημη επιλογή για το φετινό Φεστιβάλ Καννών που δεν πραγματοποιήθηκε), το αμερικανικό Μεταξύ Ανδρών, επίσης ντεμπούτο του Έρικ Στιλ, για την επεισοδιακή ενηλικίωση ενός Ρωσο-εβραίου στη Νέα Υόρκη των '80s, το Αυτό δεν είναι ταφή, είναι ανάσταση του Λεμοχάνγκ Τζερεμάια Μοσέσε από το Λεσότο, που μας συστήνει μια άγνωστη (γεωγραφικά και κινηματογραφικά) γωνιά του πλανήτη, και το animation Γιόσεπ, πρώτη ταινία του αναγνωρισμένου σκιτσογράφου της «Monde», Ορέλ, που εξιστορεί τη ζωή του σπουδαίου καλλιτέχνη, αντιφασίστα και εραστή της Φρίντα Κάλο, Γιοσέπ Μπαρτολί.

«Οι σκύλοι του Διαστήματος» των Έλσα Κρέμσερ και Πίτερ Λέβιν για τα αδέσποτα που οι Σοβιετικοί έστελναν στο Διάστημα.



Από το Διαγωνιστικό Τμήμα των Ντοκιμαντέρ σημειώστε τα Γιατί Χοροπηδώ του Τζέρι Ρόθγουελ για έναν 13χρονο αυτιστικό που συνέγραψε το ομώνυμο βιβλίο, το Ο μικρός Σαμεντί της Παλόμα Σερμόν-Νταΐ για έναν 43χρονο τοξικοεξαρτημένο που ζει με τη μητέρα του και το Οι σκύλοι του Διαστήματος των Έλσα Κρέμσερ και Πίτερ Λέβιν για τα αδέσποτα που οι Σοβιετικοί έστελναν στο Διάστημα. Στο τμήμα Icons θα δούμε ταινίες που κάνουν focus σε προσωπικότητες όπως ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ (Ο Κιούμπρικ με δικά του λόγια), ο Τρούμαν Καπότε (Τα απόρρητα του Τρούμαν Καπότε), ο Αντρέι Ταρκόφσκι (Αντρέι Ταρκόφσκι: Σινεμά σαν προσευχή), ο Φεντερίκο Φελίνι (Ο Φελίνι των πνευμάτων) και ο Banksy (Στα ίχνη του Banksy). Το διαχρονικά αγαπημένο τμήμα των μουσικών ταινιών περιλαμβάνει φέτος, μεταξύ άλλων, δημιουργίες για την Μπίλι Χόλιντεϊ (Μπίλι), τον Μάρκο Βαμβακάρη (Μάρκος), τη viral σκηνή του Soundcloud Rap (American Rapstar) και το θρυλικό βρετανικό Στούντιο Ρόκφιλντ.

Tο animation «Γιόσεπ», πρώτη ταινία του αναγνωρισμένου σκιτσογράφου της «Monde», Ορέλ, που εξιστορεί τη ζωή του σπουδαίου καλλιτέχνη, αντιφασίστα και εραστή της Φρίντα Κάλο, Γιοσέπ Μπαρτολί.



Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει μια σειρά ταινιών που «κουμπώνουν» στις ιδιαίτερες συνθήκες που ζούμε τους τελευταίους μήνες. Έτσι, το μεγάλο φετινό αφιέρωμα του φετινού φεστιβάλ με τίτλο «Το σινεμά ονειρεύεται» προέκυψε από την ανάγκη να βρεθούμε ξανά στις αίθουσες και την παραδοχή της μοναδικής ικανότητας που έχει ο κινηματογράφος να αντικρίζει τον κόσμο γύρω του και να τον μεταλλάσσει. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει 17 «ονειρικές ταινίες» που σίγουρα θέλουμε να (ξανα)δούμε στις αίθουσες: το Χρώμα του Ροδιού του Σεργκέι Παρατζάνοφ, το Πέρσι στο Μάριενμπαντ του Αλέν Ρενέ, την Ώρα του λύκου του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, το Κογιανισκάτσι του Γκόντφρεϊ Ρέτζιο, το Μπάρτον Φινκ των αδερφών Κοέν, το Ιερό Βουνό του Αλεχάνδρο Χοδορόφσκι, το Liquid Sky του Σλάβα Τσούκερμαν, το Enter the void του Γκαρσπάρ Νοέ, το Mulholland Drive του Ντέιβιντ Λιντς κ.ά.

Το δεύτερο ενδιαφέρον αφιέρωμα της φετινής διοργάνωσης δίνει carte blanche στους συνεργάτες του εμβληματικού περιοδικού «Βαβέλ» να επιλέξουν τις αγαπημένες τους ταινίες (Σατυρικόν του Φεντερίκο Φελίνι, Χάρολντ και Μοντ του Χαλ Άσμπι, Ολική Επαναφορά του Πολ Βερχόφεν, μεταξύ άλλων).

Tο «Χρώμα του Ροδιού» του Σεργκέι Παρατζάνοφ.



26ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας

23 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου

Ηλεκτρονική προπώληση: viva.gr

Για περισσότερες πληροφορίες: aiff.gr και cinemagazine.gr