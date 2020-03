Ο Κεν Λόουτς, ένας από τους πιο πολιτικοποιημένος και αληθινά σημαντικούς σκηνοθέτες της Βρετανίας, κάνει μια πολύτιμη προσφορά στο παγκόσμιο κοινό του και δίνει στο κανάλι του στο YouTube δωρεάν μερικές από τις δουλειές του για τη βρετανική τηλεόραση. Δεν είναι ταινίες του, αλλά είναι μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά τηλεοπτικά έργα του που έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική αξία και δεν είναι εύκολο να δει κάποιος, σήμερα, εκτός DVD. Κάποια, μάλιστα, από αυτά που δίνει στο κανάλι του δωρεάν, δεν έχουν ξαναπροβληθεί ποτέ στην τηλεόραση και για πολύ καιρό θεωρούνταν χαμένα.



Τα σίριαλ του Κεν Λόουτς, που είναι κυρίως κοινωνικά δράματα ανθρώπων εργατικής τάξης που έρχονται σε σύγκρουση με την εξουσία, είχαν τρομερή ανταπόκριση από το βρετανικό κοινό (κάποια από αυτά τα έβλεπαν περισσότεροι από 10 εκατομμύρια άνθρωποι) και, λόγω μεγάλης θεαματικότητας και αντιδράσεων από τον κόσμο, γίνονταν θέμα ακόμα και στο Κοινοβούλιο.

Το Cathy Come Home του '66, με θέμα την ανεργία που αναγκάζει ένα νεαρό ζευγάρι να μείνει άστεγο, είχε συνεισφέρει στην αλλαγή της νομοθεσίας για τα επιδόματα στη στέγαση στη Βρετανία. Ο Λόουτς είναι από τους πρωτοπόρους του docudrama και από τους δημιουργούς που με τα έργα του δημιούργησαν «σχολή» στην τηλεόραση της δεκαετίας του' 60.

Τα σίριαλ που μπορείς να παρακολουθήσεις αυτήν τη στιγμή ελεύθερα στο κανάλι του στο YouTube είναι με χρονολογική σειρά τα εξής: The End of Arthur's Marriage (1965), Three Clear Sundays (1965), Up the Junction (1965), In Two Minds (1967), The Rank and File (1971) και το The Price of Coal (1977).



The End of Arthur's Marriage

Μία από τις ελάχιστες δουλειές του που δεν είναι αυτό που χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο μέρος του έργου του (ο κοινωνικός ρεαλισμός), αλλά ένα μουσικό σατιρικό δράμα με έντονα σουρεαλιστικά στοιχεία, που προβλήθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 1965 στο BBC. Το σενάριο έχει γράψει ο ποιητής Christopher Logue. Είναι από τα πιο σπάνια έργα του και μέχρι να κυκλοφορήσει στο box του BBC με τις τηλεοπτικές δουλειές του το 2011, ήταν χαμένο για 46 χρόνια. Την εποχή που προβλήθηκε είχαν προκαλέσει αίσθηση οι γυμνές σκηνές (δείχνει για λίγο έναν ολόγυμνο άντρα) και τα σουρεαλιστικά στιγμιότυπα που περνάνε μάλλον άσχετα μέσα από τη βασική πλοκή. Ένας αφελής άντρας, μαλωμένος με τη γυναίκα του και την οικογένειά της, πρέπει να πάρει τα λεφτά που ο πεθερός του έχει κερδίσει με τη δουλειά του και με πολύ κόπο μια ζωή, για να αγοράσει ένα σπίτι, με την προσδοκία ότι η ιδιοκτησία θα τον κάνει πιο υπεύθυνο και αξιοσέβαστο. Τα παίρνει και τα τρώει σε κραιπάλες και απερίσκεπτα έξοδα με την κόρη του μέχρι τελευταίας πένας.



Three Clear Sundays

Ένα δράμα με την ντοκιμαντερίστικη τεχνική που έγινε ακόμα πιο έντονη στο Up the Junction, αργότερα την ίδια χρονιά, και στο Cathy Come Home την επόμενη. Από τα πιο δημοφιλή έργα του στα Έργα της Τετάρτης του BBC, το οποίο προκάλεσε ολόκληρη καμπάνια εναντίον της θανατικής ποινής που ίσχυε ακόμα στη Βρετανία εκείνη την περίοδο. Το έργο πήρε το όνομά του από τις τρεις Κυριακές που μεσολαβούν από τη στιγμή που επιβάλλεται η ποινή του θανάτου μέχρι να εκτελεστεί ο φυλακισμένος και είναι γραμμένο από τον πρώην θανατοποινίτη James O' Conner που είχε καταδικαστεί σε απαγχονισμό το 1942 και την τελευταία στιγμή πήρε αναστολή. Στο Three Clear Sundays ένας μικροπαραβάτης, ο Τόνι Σέλμπι, σκοτώνει αμυνόμενος έναν γκάνγκστερ από τη συμμορία που του επιτίθεται μέσα στη φυλακή και καταδικάζεται σε θάνατο. Ενώ οι αντιδράσεις στο έργο ήταν πάρα πολλές και οι εφημερίδες έκαναν ολόκληρα θέματα μετά την προβολή του, δεν κατάφερε και πολλά, τουλάχιστον άμεσα, γιατί η ποινή του απαγχονισμού ίσχυε στην Βρετανία μέχρι το 1969.



Up the Junction

Τρεις νεαρές εργάτριες, η Ρούμπι, η Σίλβι και η Αϊλίν βγαίνουν ένα βράδυ σε μια παμπ και συναντούν τρεις νέους άντρες, τον Τέρι, τον Ρον και τον Ντέιβ. Φλερτάρουν, βγαίνουν ραντεβού σε μια μεγάλη υπαίθρια πισίνα και μετά ζευγαρώνουν και κάθε ζευγάρι ακολουθεί τη δικιά του πορεία. Ο Τέρι και η Ρούμπι κάνουν σεξ στο διαμέρισμα της μητέρας της, την ώρα που εκείνη λείπει. Η Ρούμπι μένει έγκυος και καταφεύγει σε παράνομη έκτρωση που της δημιουργεί σοβαρές επιπλοκές. Παρόλο που ο Τέρι και η Ρούμπι συνεχίζουν να βλέπονται μετά την έκτρωση, αρχίζουν τους καυγάδες και μετά από μία μεγάλη λογομαχία, ο Τέρι φύγει τρέχοντας με τη μηχανή, τρακάρει και χάνει τη ζωή του. Η Σίλβι παντρεύεται τον Ρον, αλλά ο γάμος τους έχει προβλήματα. Μια μέρα που η Σίλβι πηγαίνει να συναντήσει τη Ρούμπι και την Αϊλίν σε μια παμπ, ο Ρον την ακολουθεί μέχρι εκεί και κάνουν έναν μεγάλο καυγά στο δρόμο. Ο Ντέιβ είναι ήδη παντρεμένος όταν γνωρίζει την Αϊλίν, αλλά είναι δυστυχισμένος στον γάμο του και βρίσκει στην Αϊλίν την τρυφερότητα που είχε ανάγκη. Όταν τον συλλαμβάνουν για κλοπή, η Αϊλίν του συμπαραστέκεται και μένει πιστή μέχρι την αποφυλάκισή του. Όταν προβλήθηκε το Up the Junction έλαβε ένα σωρό αντιδράσεις για τη σκηνή της έκτρωσης και τουλάχιστον 400 άτομα παραπονέθηκαν για την βρόμικη γλώσσα των πρωταγωνιστών.

In Two Minds

Η Κέιτ Γουίντερ είναι μια νεαρή γυναίκα που πάσχει από σχιζοφρένεια. Είναι σε ένα ψυχιατρείο και δέχεται τη θεραπεία των γιατρών που πειραματίζονται μαζί της, της κάνουν ηλεκτροσόκ και μετά συζητούν τα αποτελέσματα στα μαθήματά τους με τους φοιτητές τους. Γυρισμένο ολόκληρο σε φυσικούς χώρους, εκτός στούντιο και βασισμένο στο θεατρικό έργο του David Mercer, είχε μπερδέψει το κοινό που θεώρησε ότι είναι αληθινή ιστορία. Οι ειδικοί αντέδρασαν γιατί ισχυρίστηκαν ότι οι αντιδράσεις της Κέιτ δεν ήταν ανθρώπου που πάσχει από σχιζοφρένεια, αλλά μιας γυναίκας σε υστερία και κατάθλιψη. Θεώρησαν το έργο ανεύθυνο και βρήκαν απαράδεκτο τον τρόπο που παρουσιάζουν το προσωπικό του ψυχιατρείου να μεταχειρίζονται την Κέιτ. Ο ίδιος ο Mercel είχε νοσηλευτεί μετά από νευρικό κλονισμό και είχε προσωπική εμπειρία με την ψυχανάλυση. Η προβολή του έργου προκάλεσε τέτοια αντιπαράθεση που ο Mercel αναγκάστηκε να εμφανιστεί στην εκπομπή Late Night Line Up του BBC για να αρνηθεί ότι είχε κάποια συγκεκριμένη θεωρία στο μυαλό του όταν το έγραφε.

The Rank and File

Παραγνωρισμένο ακόμα και από τον ίδιο τον σκηνοθέτη και ελάχιστα γνωστό, το The Rank of File είναι ένα έργο που διαδραματίζεται το 1970 κατά τη διάρκεια της απεργία του Pilkington Glass και δείχνει τη μάχη ανάμεσα στην ιεραρχία και τα σωματεία των εργατών για τις συνθήκες εργασίας στην εταιρεία. Στη Βρετανία οι δεξιές εφημερίδες το χαρακτήρισαν «υπερβολικά κομμουνιστικό» και τα επόμενα χρόνια και ο σεναριογράφος και ο σκηνοθέτης το θεώρησαν από τις πιο ατυχείς στιγμές τους.

The Price of Coal

Ένα από τα καλύτερα έργα του για την τηλεόραση, σε δύο μέρη, γυρισμένο ολόκληρο στη διάλεκτο του Yorkshire – προβλήθηκε με υπότιτλους. Το πρώτο επεισόδιο, Meet the People, είναι ένα δράμα με κωμικά στοιχεία που παρουσιάζει τις προετοιμασίες για την επίσημη επίσκεψη του πρίγκιπα Καρόλου στο ανθρακωρυχείο της φανταστικής πόλης Milton Colliery. Οι πανάκριβες προετοιμασίες που γίνονται για να υποδεχτούν το μέλος της βασιλικής οικογένειας είναι τόσο γελοίες που οι εργάτες δεν μπορούν να τις πάρουν στα σοβαρά. Η ηγεσία βλέπει ότι έχουν δίκιο αλλά πρέπει «να παίξει το παιχνίδι». Πρέπει να κατασκευαστούν νέες τουαλέτες για την περίπτωση που χρειαστεί να κάνει την ανάγκη του ο πρίγκιπας και μετά να καταστραφούν, να ζωγραφιστούν τείχη με παραπλανητικές ζωγραφιές, να γραφτούν ηλίθια συνθήματα. Στο δεύτερο επεισόδιο, Back to Reality, που διαδραματίζεται έναν μήνα μετά την περιβόητη επίσκεψη, μία υπόγεια έκρηξη σκοτώνει αρκετούς ανθρακωρύχους, ενώ τα συνεργεία αγωνίζονται να σώσουν τους υπόλοιπους που παραμένουν παγιδευμένοι. Το πιο μεγάλο μέρος της διανομής ήταν stand-up κωμικοί από την ομάδα των εργατών του Yorkshire.



Μέρος πρώτο



Μέρος δεύτερο

Το κανάλι του Κεν Λόουτς ΕΔΩ