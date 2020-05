Works on Paper 1972-2020

Έργα πάνω σε χαρτί, παλιών και νέων καλλιτεχνών που έχουν συνεργαστεί με την γκαλερί Bernier από το 1972 έως και σήμερα, παρουσιάζονται και πάλι στο κοινό. Ανάμεσά τους έργα του Ακριθάκη, του Stephen Antonakos, του Κουνέλλη, της Sue Williams και του Robert Wilson.

12/5-18/6, Bernier-Eliades, Επταχάλκου 11, Θησείο, 210 3413935-7, Τρ.-Παρ. 10:30-18:30, Σάβ. 12:00-16:00

Erotica

Με αφετηρία το Εγκώμιο για τον έρωτα του Alain Badiou, είκοσι τέσσερις σύγχρονοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν τη δική τους οπτική αναφορικά με το ερωτικό στοιχείο που διέπει τις σχέσεις, τη φαντασιακή και οραματική του διάσταση, καθώς και την ανάγκη για ανανέωση και υπεράσπιση του έρωτα ακόμα και κάτω από τις πιο δυσμενείς συνθήκες.

23/5-6/6, γκαλερί Σκουφά 4, Κολωνάκι, Δευτ. 11:00-15:30, Τρ. & Πέμ. 10:00-15:30 & 17:30-21:00, Τετ. 10:00-15:30, Παρ. 10:00-15:30 & 17:30-20:00, Σάβ. 10:30-15:30

Έφη Χαλιορή

©Έφη Χαλιορή

Η γκαλερί CAN φιλοξενεί τη νέα ατομική έκθεση της Έφης Χαλιορή, μια φωτογραφική περιπλάνηση σε χώρους λατομείων της Ελλάδας, που καταγράφει τη ραγδαία μεταμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος.

28/5, γκαλερί CAN, Αναγνωστοπούλου 42, Κολωνάκι, Tρ.-Παρ. 12-15:00, 17:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00

New Works by Robert Nava and Michael Polimeni (Bast) & And the People Bowed and Prayed

Με τα έργα δύο καλλιτεχνών από το Μπρούκλιν, οι οποίοι διατηρούν πολυετή φιλική σχέση, επανέρχεται η Allouche Benias. Την έκθεση «New Works by Robert Nava and Michael Polimeni (Bast)» θα ακολουθήσει σύντομα η παρουσίαση των επιβλητικών εγκαταστάσεων του Αλέξανδρου Ντούρα σε μια έκθεση με τίτλο «And the people bowed and prayed».

Έως 5/7, Allouche Benias, Κανάρη 1, Τρ.-Παρ. 11:00-20:00

Κωστής Τριανταφύλλου, «Ο κοκκινος τρελος του "Ονειροδρομιου" και αλλα εργα της περιοδου 1968-1975»

Κωστής Τριανταφύλλου, «Ο κόκκινος τρελός του "Ονειροδρόμιου" και άλλα έργα της περιόδου 1968-1975»

Το 2019 κυκλοφόρησε από τον Π. Ζαρούτσκι στη Ρωσία η επανέκδοσή του Ονειροδρόμιου. Αυτή ήταν και η αφορμή για την παρουσίαση αυτής της ιδιαίτερης περιόδου του έργου του Κωστή από την γκαλερί Roma, η οποία διακόπηκε και τώρα συνεχίζεται ξανά.

12/5-13/6, Roma, οδός Ρώμα 5, Κολωνάκι, Κυρ.-Δευτ. κλειστά, Τετ., Σάβ. 10:00-16:00, Τρ., Πέμ.-Παρ. 10:00-20:00

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη LifO.