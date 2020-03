Τις τελευταίες μέρες που, λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας, υπάρχει τρόπος να περάσουμε λίγο πιο δημιουργικά και επιμορφωτικά τον χρόνο μας επισκέπτοντας διάφορα μουσεία του κόσμου από την άνεση του καναπέ.



Ακολουθεί, λοιπόν, μια λίστα με δέκα από τα κορυφαία μουσεία στον πλανήτη, τα οποία μπορείς να επισκεφτείς τώρα online:

1.

Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Νέα Υόρκη)





Πρώτο σε αυτό τη λίστα συναντάμε το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Ιδρύθηκε το 1872, βρίσκεται στην 5η Λεωφόρο στο Μανχάταν και πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο. Οι συλλογές του περιέχουν περισσότερα από δύο εκατομμύρια έργα τέχνης και περιλαμβάνουν ξεχωριστούς τομείς Ελληνορωμαϊκής, Μεσαιωνικής, Ισλαμικής, Ασιατικής και σύγχρονης τέχνης, καθώς και φωτογραφιών, ενδυμάτων, όπλων και πανοπλιών και μουσικών οργάνων.

Website: https://www.metmuseum.org/

2.

Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (Νέα Υόρκη)



Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (ή MoMA) θεωρείται πως κατέχει σήμερα μία από τις σημαντικότερες συλλογές έργων μοντέρνας τέχνης στον κόσμο, με έργα των σπουδαιότερων σύγχρονων καλλιτεχνών, όπως του Πάμπλο Πικάσο, του Ανρί Ματίς, του Βίνσεντ βαν Γκογκ, του Σεζάν, του Νταλί και του Τζάκσον Πόλοκ.

Website: https://www.moma.org/

3.

Πινακοθήκη Τέιτ (Λονδίνο)



Η Τέιτ Μπρίταιν αποτελεί το παλαιότερο και πρωταρχικό μουσείο του δικτύου μουσείων Τέιτ. Στεγάζει μια σημαντική συλλογή της τέχνης του Ηνωμένου Βασιλείου από την εποχή των Τυδώρ και διαθέτει την μεγαλύτερη συλλογή έργων του Τζόζεφ Μάλλορντ Ουίλλιαμ Τέρνερ, ο οποίος κληροδότησε όλα του τα έργα συλλογή στο κράτος. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία της χώρας και θεωρείται η επιτομή της βρετανικής τέχνης.

Website: https://www.tate.org.uk/visit/tate-britain

4.

Μουσείο Βαν Γκογκ (Άμστερνταμ)



Το Μουσείο Βαν Γκογκ περιλαμβάνει κυρίως έργα του Ολλανδού ζωγράφου Βίνσεντ βαν Γκογκ αλλά και άλλων σύγχρονών του καλλιτεχνών. Περιέχει τη μεγαλύτερη συλλογή πινάκων του βαν Γκογκ σε όλο τον κόσμο. Το 2017 ήταν το μουσείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην Ολλανδία, με 2,26 εκατομμύρια επισκέπτες.

Website: https://www.vangoghmuseum.nl/

5.

Μουσείο Ορσέ (Παρίσι)



Στο Μουσείο Ορσέ, στο έβδομο διαμέρισμα της πόλης του Παρισιού, εκτίθενται έργα ζωγραφικής και γλυπτικής από το 1848 έως το 1914, ενώ παράλληλα φιλοξενεί και περιοδικές εκθέσεις.

Website: https://www.musee-orsay.fr/

6.

Μουσείο διακοσμητικών τεχνών (Παρίσι)



Το Musée des Arts Décoratifs αποτελεί ένα μουσείο των διακοσμητικών τεχνών και σχεδίου, που τοποθετείται στην δυτική πτέρυγα του Λούβρου και είναι γνωστό ως Pavillon de Marsan. Iδρύθηκε το 1905 από τα μέλη της Ένωσης des Arts Décoratifs και ο αρχιτέκτονας πίσω από το μεγαλούργημα αυτό ήταν ο Γκαστόν Ρεντόν.

Website: https://madparis.fr/

7.

Πινακοθήκη Ουφίτσι (Φλωρεντία)



Το Ουφίτσι (Uffizi) είναι ανάκτορο της Φλωρεντίας, που στεγάζει ένα από τα παλαιότερα μουσεία - πινακοθήκες στον κόσμο, την Galleria degli Uffizi. Τα έργα που εκτίθενται στο μουσείο καλύπτουν χρονικά την περίοδο από τον 13ο μέχρι τον 18ο αιώνα και συνθέτουν μία από τις σημαντικότερες συλλογές αναγεννησιακής τέχνης.

Website: https://www.uffizi.it/

8.

Εθνικό πάρκο Mesa Verde (Κολοράντο)



Tο εθνικό πάρκο Mesa Verde βρίσκεται στο Κολοράντο των Η.Π.Α. και είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Στο συγκεκριμένο πάρκο προστατεύονται αρχαιολογικές τοποθεσίες των Ανασάζι, μιας φυλής Ινδιάνων στη Βόρεια Αμερική που έχτισαν ακροπόλεις, φρούρια, δρόμους, αμφιθέατρα και αρδευτικά έργα.

Website: https://www.nps.gov/meve/index.htm

9.

Μπαγκάν (Μιανμάρ)



Το Μπαγκάν είναι αρχαία πόλη στην κεντρική Μιανμάρ. Από τον 9ο μέχρι τον 13ο αιώνα ήταν πρωτεύουσα του βασιλείου του Παγκάν. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ακμής του βασιλείου κατασκευάστηκαν πάνω από 10.000 βουδιστικοί ναοί, παγόδες και μοναστήρια στην πεδιάδα του Μπαγκάν, από τους οποίους σήμερα σώζονται περισσότεροι από 2.200 ναοί και παγόδες. Η αρχαιολογική ζώνη του Μπαγκάν έχει διαστάσεις 13 επί 8 χιλιόμετρα, και βρίσκεται σε μια καμπή του ποταμού Ιραγουάντι.

Website: https://bagan.travelmyanmar.net/bagan-museum.htm

10.

Πορτάρα (Νάξος)



Η Πορτάρα είναι η τεράστια μαρμάρινη πύλη ενός εκατόμπεδου ναού που ξεκίνησε να χτίζεται τον 6ο π.Χ. αιώνα, πιθανότατα προς τιμήν του θεού Απόλλωνα, στη Νάξο. Βρίσκεται στο νησάκι «παλάτια», ή «νησί του Βάκχου», στο βόρειο άκρο του λιμανιού της Νάξου. Σύμφωνα με τη μυθολογία, σε αυτό το νησάκι ο Θησέας εγκατέλειψε την Αριάδνη, την οποία μετά απήγαγε ο Διόνυσος με την ακολουθία του. Το νησάκι δεν συνδεόταν με τη Νάξο μέχρι το 1919, χρονιά κατά την οποία κατασκευάστηκε ο μίσχος που το συνδέει με το υπόλοιπο νησί.

Website: https://artsandculture.google.com/exhibit/temple-of-apollo-portara-greece/IQKyiL7Yu_CnLA





11. Μουσείο Γκούγκενχαϊμ (Νέα Υόρκη)



Στο Μουσείο Γκούγκενχαϊμ της Νέας Υόρκης μπορεί κανείς να θαυμάσει online εκθέσεις, όπως οι «But a Storm Is Blowing From Paradise: Contemporary Art of the Middle East and North Africa» και «The Little-Known Glass Works of Josef Albers». Παράλληλα, με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας μπορεί να περιηγηθεί σε ολόκληρο το κτίριο.



Website: https://artsandculture.google.com/partner/solomon-r-guggenheim-museum?hl=en



12. Βρετανικό Μουσείο (Λονδίνο)



Οι συλλογές του Βρετανικού Μουσείου στο Λονδίνο, οι οποίες αριθμούν περισσότερα από επτά εκατομμύρια αντικείμενα, είναι από τις μεγαλύτερες και πιο περιεκτικές στον κόσμο και προέρχονται από όλες τις ηπείρους, απεικονίζοντας και καταγράφοντας την ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού από την απαρχή του έως και σήμερα.

Website: https://www.britishmuseum.org/

13. Rijksmuseum (Άμστερνταμ)



To Ρέικσμουζεουμ είναι εθνικό μουσείο της Ολλανδίας, αφιερωμένο στις τέχνες και την ιστορία και φημισμένο για τη μεγάλη συλλογή πινάκων από την ολλανδική χρυσή εποχή στη ζωγραφική (17ος αι.), που περιλαμβάνει μερικά από τα πιο γνωστά έργα ολλανδικής ζωγραφικής δημιουργών όπως ο Ρέμπραντ, ο Γιαν Στέιν, ο Βέρμεερ, καθώς και μια εκτεταμένη συλλογή ασιατικής τέχνης. Το μουσείο διαθέτει γύρω στο ένα εκατομμύριο αντικείμενα στη συλλογή του, ενώ δέχεται περίπου ισάριθμους επισκέπτες το χρόνο.

Website: https://artsandculture.google.com/streetview/rijksmuseum/iwH5aYGoPwSf7g?hl=en&sv_lng=4.885283712508563&sv_lat=52.35984312584405&sv_h=311.1699875145569&sv_p=-5.924133903625474&sv_pid=fOVcUXQW2wpRf33iUmxEfg&sv_z=0.9999999999999997





14. Μουσείο Περγάμου (Βερολίνο)

Το Μουσείο Περγάμου βρίσκεται στο Βερολίνο της Γερμανίας και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1930. Εντός του μουσείου στεγάζονται τα ανακατασκευασμένα οικοδομήματα μεγάλου μεγέθους του βωμού της Περγάμου και της πύλης της αγοράς της Μιλήτου, των οποίων τα μέρη μεταφέρθηκαν από την αρχαία πόλη της Μιλήτου στην Ιωνία. Έχει πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες ανά έτος και αποτελείται από τις συλλογές της κλασικής αρχαιότητας, την συλλογή της Μέσης Ανατολής, και το μουσείο Ισλαμικής τέχνης.

Website: https://www.smb.museum/en/museums-institutions/pergamonmuseum/home.html





15. Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας & Σύγχρονης Τέχνης (Σεούλ)



Στο Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας & Σύγχρονης Τέχνης της Σεούλ μπορεί κανείς να θαυμάσει, μεταξύ άλλων, ορισμένα από τα κορυφαία αριστουργήματα της σύγχρονης κορεατικής τέχνης.

Website: https://www.mmca.go.kr/eng/





16. Εθνική Πινακοθήκη Τέχνης (Ουάσινγκτον)

Η Εθνική Πινακοθήκη Τέχνης στην Ουάσινγκτον είναι ένας από τους σημαντικότερους χώρους πολιτισμού στις Η.Π.Α. Η τεράστια συλλογή της περιλαμβάνει έργα της δυτικής τέχνης, από τον Μεσαίωνα μέχρι και σήμερα, μεταξύ των οποίων και τον μοναδικό πίνακα του Leonardo da Vinci στην Αμερική.

Website: https://www.nga.gov/

17. Λούβρο (Παρίσι)

Το Μουσείο του Λούβρου είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο. Βρίσκεται στο κέντρο του Παρισιού, στις όχθες του Σηκουάνα, και εκθέτει 35.000 έργα τέχνης - το 8% των αποκτημάτων του, που υπολογίζονται στα 445.000 κομμάτια. Οι μόνιμες συλλογές του μουσείου καταλαμβάνουν συνολικά έκταση 60.600 τετραγωνικών μέτρων και ανάμεσα σε αυτές είναι και οι ελληνικές, που καλύπτουν 25 αίθουσες ή χώρους.

Website: https://www.louvre.fr/en

18. Μουσείο Τέχνης (Σάο Πάολο)

Το Μουσείο Τέχνης του Σάο Πάολο, πέρα από την πληθώρα των εκθεμάτων του, είναι γνωστό επίσης και για το ντιζάιν του, το οποίο είχε αναλάβει η αρχιτέκτονας Lina Bo Bardi. Το MASP κυριαρχεί τόσο στη μουσειολογία όσο και στην εκπαίδευση πάνω σε θέμα τέχνης στη Βραζιλία, λόγω του ιδιαίτερου ρόλου που κατέχει ως πολιτισμικό κέντρο.

Website: https://artsandculture.google.com/partner/masp?hl=en

19. Μουσείο Γκετί (Λος Άντζελες)

Το μουσείο Getty (J. Paul Getty Museum) είναι μουσείο καλών τεχνών που βρίσκεται κοντά στο Λος Άντζελες. Αποτελείται από το Κέντρο Getty και τη Βίλα Γκεττύ. Μάλιστα, στην τελευταία εκτίθενται κατά βάση έργα τέχνης από την Αρχαία Ελλάδα, τη Ρώμη και την Ετρουρία.

Website: https://www.getty.edu/museum/

Με πληροφορίες από Corriere della Sera/Hyperallaergic