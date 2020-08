Shannon Taggart

Seance

© Shannon Taggart

Απεικονίζοντας το αόρατο: Seance

Rebecca Horne

lensculture

*



Τι άλλο μπορεί να αποκαλύψει η φωτογραφία εκτός από την υλική πραγματικότητα που υπάρχει μπροστά από τον φακό; Tο πρότζεκτ αυτό που διήρκησε 16 χρόνια εξερεύνησε σε διάφορα μέρη του κόσμου τις μυστικιστικές πεποιθήσεις της πνευματιστικής κοινότητας.

Την φωτογράφο Shannon Taggart ελκύουν οι "ψυχολογικοί χώροι", όπως τους αποκαλεί. Τους περιγράφει ως "αόρατες πραγματικότητες, σαν μια εσωτερική εμπειρία που δεν μπορείς να δεις πραγματικά" και της αρέσει να αναμετράται με την πρόκληση της δημιουργίας εικόνων για την περιγραφή τους. Η Taggart λέει ότι εκτιμά την ικανότητα της φωτογραφίας να ανοίγει νέους κόσμους και ελπίζει ότι το νέο της βιβίο θα ταξιδέψει τους αναγνώστες ενώ θα εξερευνούν το παράξενο βασίλειο μέσα από τις σελίδες του.

Η Taggart γνώρισε για πρώτη φορά τον πνευματισμό ως έφηβη, όταν ένας ξένος της αποκάλυψε κάτι σαν οικογενειακό μυστήριο: "Ο ξάδερφός μου πληροφορήθηκε από ένα μέντιουμ ένα μυστικό για το θάνατο του παππού μου". Όπως ανακάλυψε η Taggart, ο πνευματισμός είναι μία θρησκεία που γεννήθηκε στην Αμερική, σύμφωνα με την οποία μπορούμε να επικοινωνούμε με τους νεκρούς. Αργότερα, ξεκίνησε να καταγράφει τις πνευματιστικές πρακτικές στον υπόλοιπο κόσμο, ένα μονοπάτι που την οδήγησε από τη Νέα Υόρκη στην Αγγλία, την Ισπανία και τη Γαλλία.

Ανάμεσα στα πολλά μέρη που επισκέφθηκε στα ταξίδια της, ήταν και μία πόρτα πολύ κοντά - στο ίδιο το κράτος της Νέας Υόρκης. Η κοινότητα Lily Dale της Νέας Υόρκης είναι μία από τις μεγαλύτερες πνευματιστικές κοινότητες στον κόσμο. Η Tagggart ζήτησε άδεια για να φωτογραφίσει και έγινε δεκτή από την κοινότητα. Πήρε την κάμερα μαζί της σε αναγνώσεις, θεραπείες και συνεδρίες. Επισκέφθηκε επίσης ένα πνευματιστικό κολέγιο και το γραφείο ενός μέντιουμ.

Αυτό που νόμιζε ότι θα ήταν υπόθεση ενός καλοκαιριού μετατράπηκε σε 16ετές έργο. Ενώ περίμενε να καταγράψει (ή να εκθέσει) τα κόλπα του επαγγέλματος, ανακάλυψε στην πορεία ότι ήταν κάτι πιο περίπλοκο από θέατρο και εξαπάτηση. Μια απλή ντοκουμενταριστική προσέγγιση φάνηκε γρήγορα ανεπαρκής, οπότε, για να διηγηθεί την ιστορία της, άρχισε να συνδυάζει την εικαστική φωτογραφία, την ανθρωπολογία, τη δημοσιογραφία και την ιστορική φωτογραφία.



Στο νέο της βιβλίο, Séance: Spiritualist Ritual and the Search for Ectoplasm, η Taggart γράφει: "Ο πνευματισμός αναπτύχθηκε σε μια εποχή που η φωτογραφία και άλλες επιστημονικές εξελίξεις έκαναν φανερές πολλές δυνάμεις που λειτουργούν πέρα από την ανθρώπινη αντίληψη. Τα βακτήρια που προκαλούν ασθένειες μπορούν πλέον να φωτογραφηθούν μέσω του μικροσκόπιου· η απεραντοσύνη του σύμπαντος φανερώθηκε χάρη στην αστροφωτογραφία· ο ηλεκτρισμός έγινε ορατός όταν ήρθε σε επαφή με φωτογραφικά υλικά. Οι ακτίνες Χ αποκάλυψαν το εσωτερικό του σώματος. Τι άλλο, αναρωτήθηκαν οι άνθρωποι, θα μπορούσε να αποκαλύψει η φωτογραφία;"





Η Taggart θέλει να φωτίσει αυτό το κεφάλαιο στην ιστορία της φωτογραφίας. Η δουλειά της εγγράφεται σε μια σειρά άλλων προσπαθειών που έγιναν για να συνδέσουν τον φυσικό και τον πνευματικό κόσμο: "Η τρελή φωτογραφική ιστορία και η καταγραφή της κίνησης... έχουν κάτι το περίεργο, το ανησυχητικό και το παράλογο, αλλά μιλούν επίσης για την ανθρώπινη αγάπη και επιθυμία."

Rebecca Horne

Η Shannon Taggart είναι αμερικανίδα καλλιτέχνιδα που έχει για βάση της το Brooklyn στη Νέα Υόρκη. Οι φωτογραφίες της έχουν παρουσιαστεί διεθνώς σε εκθέσεις και μέσα ενημέρωσης όπως το TIME, το New York Times Magazine, το Discover, και το Newsweek. Το έργο της έχει αναγνωριστεί από τη Nikon, το πρακτορείο Magnum Photos, την Inge Morath Foundation, την American Photography, και την Alexia Foundation for World Peace.

Μτφ. Σ.Σ.

© Shannon Taggart

© Shannon Taggart

© Shannon Taggart

© Shannon Taggart

© Shannon Taggart

© Shannon Taggart

© Shannon Taggart

© Shannon Taggart

© Shannon Taggart

© Shannon Taggart

© Shannon Taggart

© Shannon Taggart

© Shannon Taggart

© Shannon Taggart

© Shannon Taggart

© Shannon Taggart