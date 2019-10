Βιβλίο φωτογραφίας

Στυλιανός Παπαρδέλας

Duality

Το Duality απαρτίζεται από δύο ενότητες, το In touch και το Out of Touch. Δύο οπτικές που αλληλεπιδρούν, συγκρούονται αλλά και αλληλοσυμπληρώνουν η μια την άλλη.

Η κάθε ενότητα αποτελείται κυρίως από δίπτυχα. Σε κάθε δισέλιδο οι εικόνες συνιστούν δύο ιστορίες από διαφορετικά μέρη του κόσμου που μαζί συνθέτουν μια τρίτη ιστορία, και το σύνολο αυτών την ιστορία της κάθε ενότητας.

Οι "σκηνές" είναι βασισμένες στη στιγμή. Στη ροή όμως της πραγματικότητας, αυτές οι σκηνές θα μπορούσαν να βρίσκονται ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε από τα δύο μέρη του βιβλίου.

Από την μία το In touch, "εξετάζει" μια ζωή γεμάτη συνδέσεις, χαρά και ζωντάνια, όπου μέσα από την απλότητα της καθημερινής ζωής ξεπηδούν στιγμές υπερβατικές, που συνθέτουν την ποίηση της καθημερινότητας. Ένα οδοιπορικό αυθορμητισμού στην ζωή των φωτογραφιζόμενων και του φωτογράφου.

Από την άλλη το Out of touch είναι μια σειρά φωτογραφιών περασμένες από το κόσκινο της τετράγωνης λογικής. Ένας κόσμος γεμάτος προβληματισμούς που προκύπτουν κυρίως από ένα πάτερν επαναλαμβανόμενων σκέψεων που οδηγούν σε μια οδυνηρή πραγματικότητα, γεμάτη φόβους, δογματισμό, αποξένωση, προκαταλήψεις και μια απέλπιδα προσπάθεια να χειριστούμε και να προκαθορίσουμε ένα μέλλον που δεν μπορούμε πραγματικά να προβλέψουμε με κανένα τρόπο.

To Duality είναι ένα προσωπικό ταξίδι του φωτογράφου που ξεκινάει να εξελίσσεται σε όλο τον πλανήτη και καταλήγει στον δικό του εσωτερικό κόσμο μέσα από ερωτήματα υπαρξιακά και μια συλλογή από "αντανακλάσεις" μέσα από τους φωτογραφιζόμενους και την διαδικασία της φωτογράφισης.

Λίγο πιο αναλυτικά και με ένα μικρό background

Το Duality απαρτίζεται από δύο μέρη, το In touch και το Out of Touch.

To In Touch ήταν ένα ταξίδι που με βοήθησε να ξαναβρώ τα "χαμένα" μου παιδικά χρόνια αλλά και να ζήσω την ζωή στο έπακρο μιας και παραλίγο να την χάσω σε ηλικία 14 ετών από καρκίνο. Στα δεκαεπτά είχα την τύχει να βρεθώ στην κατασκήνωση Barretstown, ένα μαγικό μέρος που ίδρυσε ο Πωλ Νιούμαν για παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες στην Ιρλανδία.



Εκεί, ξαναβρήκα την χαμένη μου αυτοπεποίθηση και πίστη στον κόσμο, και η οπτική μου για την ζωή άλλαξε εντελώς. Σύντομα ξεκίνησα να δουλεύω εθελοντικά και να γνωρίζω ανθρώπους από όλο τον πλανήτη. Το 2010, η συνάδελφος μου Ρίτα με προσκάλεσε να δω και να φωτογραφίσω την κοινότητά της στην Ουγκάντα, κάτι που με οδήγησε στην πρώτη φωτογραφία της ενότητας In touch. Οι στενές μου σχέσεις με ανθρώπους από την κατασκήνωση μου έδωσε την δυνατότητα να επισκεφτώ μέρη σε όλο τον πλανήτη.



Ξεκίνησα να εξετάζω μέσα από την διαδικασία της φωτογράφισης της καθημερινότητας, την ιδέα ενός χαμένου τρόπου ζωής: μια ζωή γεμάτη συνδέσεις, με την φύση, με τους ανθρώπους γύρω μας αλλά και με τον εαυτό μας. Κάτι που ένιωθα οτι έχει αρχίσει να φθίνει στον δυτικό πολιτισμό.

Το Out of touch σε αντίθεση, είναι ένα πορτρέτο της σύγχρονης ζωής στον δυτικό κόσμο.



Θυμάμαι να βρίσκομαι σε κάποιο εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι και να σκέφτομαι: Είμαστε όλοι τόσο εκτός επαφής με την φύση, που την χρησιμοποιούμε μόνο ως πηγή ενέργειας. Στα εμπορικά κέντρα, παιδιά μεγαλώνουν σε πλαστικές παιδικές χαρές, με την εικόνα του καταναλωτισμού, σε περιβάλλοντα χωρίς φυσικό φωτισμό που σε κάνουν να χάνεις την αίσθηση του χρόνου. Βομβαρδιζόμαστε καθημερινά με μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς και ζωής αλλά και με ένα χείμαρο υπερ-πληροφορίας.



Ο δογματισμός, η άγνοιά μας και χαμένη αίσθηση του να είμαστε παρόντες σε αυτά που μας συμβαίνουν με έκαναν να προσπαθήσω να περιγράψω τι με ενοχλούσε στον τρόπο που ζούμε. Προσπαθώντας να καταλάβω τον εαυτό μου μέσα απ' τους άλλους, ξεκίνησα να εξερευνώ την ιδέα της αποσύνδεσης από τον εαυτό μου, τους γύρω μου και την φύση.

Παρόλο που το In Touch φωτογραφήθηκε πρώτο χρονικά, το βιβλίο ξεκινάει με το Out of Touch. Με αυτό τον τρόπο ήθελα να αφηγηθώ πρώτα τους λόγους που έχουμε καταλήξει να είμαστε εκτός επαφής, με το δεύτερο μέρος να μας θυμίζει / προτείνει ένα "καινούριο-παλιό" τρόπο ζωής, πιο απλό και στοχευμένο σε αυτά που πραγματικά έχουν σημασία.



Το Duality είναι ένα στιγμιότυπο των τελευταίων δέκα ετών της ανθρωπότητας μέσα από την δική μου οπτική γωνία.

