Τελικά δεν έφταιγε η Γιόκο 'Ονο...



Πενήντα χρόνια μετά το Abbey Road, μία μαγνητοφώνηση "ανατρέπει σχεδόν όσα πιστεύαμε ότι γνωρίζαμε" για τους Beatles

Pierre Bouvier

Le Monde, 12.09.2019

Ο ιστορικός Mark Lewisohn, που ειδικεύεται στους Beatles, αποκάλυψε πρόσφατα μία ηχητική κασέτα που φανερώνει τα σχέδια του συγκροτήματος μετά το Abbey Road, καθώς και τις εντάσεις μεταξύ των μελών του.

Για τους Beatles, γνωρίζουμε τα πάντα, ή σχεδόν τα πάντα. Πως συναντήθηκαν, πως πέρασαν από οντισιόν και απορρίφθηκαν από τη δισκογραφική εταιρεία Decca, πως κατέκτησαν την Αγγλία, κι έπειτα την Αμερική και τον υπόλοιπο κόσμο, πως έφεραν την επανάσταση στην ιστορία της μουσικής... πριν τελικά χωρίσουν.





Κάθε μία από τις ηχογράφησεις τους είναι τεκμηριωμένη. Το γνωρίζουμε κυρίως χάρη στη δουλειά του Mark Lewisohn. 61 ετών σήμερα, ο βρετανός αυτός συγγραφέας καθιερώθηκε ως ο επίσημος ιστορικός των Beatles. Εργάστηκε στη δισκογραφική εταιρεία EMI, στη McCartney Productions Ltd (MPL, τη χόλτινγκ του Paul McCartney) και στην Apple Corps (τη δισκογραφική των Beatles), ενώ δημοσίευσε το 1988 το βιβλίο του The Complete Beatles Recording Sessions : The Official Story of the Abbey Road Years, στο οποίο διηγείται με τη μορφή ημερίσιου ημερολογίου, κάθε session ηχογράφησης μεταξύ 4 Σεπτεμβρίου 1962 και 4 Απριλίου 1970.

Μαζί του, οι Beatles γίνονται πιο "ανθρώπινοι". Μαθαίνουμε ποιός έπαιξε σε κάθε τραγούδι, πόσες λήψεις έγιναν, πόσα "overdubs", πόσα μιξαρίσματα και ποιοί ηχολήπτες συμμετείχαν στην ηχογράφηση, κλπ. Χάρη στον ίδιον και στην αρχειακή δουλειά που έκανε η EMI με αφορμή τη σειρά Anthology 1, 2 et 3, και τις μετέπειτα επανεκδόσεις δίσκων-σταθμών όπως οι Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (2017) και The Beatles (2018), ανακαλύπτουμε επίσης τι τρώνε και τι πίνουν στη διάρκεια των ηχογραφήσεων. 'Οπως στην αρχή του While My Guitar Gently Weeps (third version, take 27), που ακούγεται ο George Harrison να παραγγέλνει "a cheese and lettuce and Marmite sandwich. And coffee".



Λίγες μέρες πριν από την 50η επέτειο της κυκλοφορίας μιας επανέκδοσης του Abbey Road, του τελευταίου δίσκου που ηχογράφησαν οι Beatles (βγήκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 1969), ο Mark Lewisohn έριξε μια μικρή βόμβα. 'Εστειλε στη Guardian τη μαγνητοφώνηση που έκανε ο John Lennon μιας συνάντησης, 18 μέρες νωρίτερα, στις 8 Σεπτεμβρίου, στο Savile Row, το στρατηγείο της Apple Corps, της δισκογραφικής των Beatles.



Η μαγνητοφώνηση αυτή, την οποία χρησιμοποίησε ο συγγραφέας σε μια παράσταση με τίτλο Hornsey Road, που αναβιώνει τους τελευταίους μήνες του συγκροτήματος και πρόκειται να παιχτεί στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις 18 Σεπτεμβρίου, ρίχνει ένα νέο φως στις διαφωνίες που οδήγησαν στο χωρισμό τους, όπως γράφει η Guardian. Εκείνη τη μέρα, ο Ringo Starr, ο οποίος υπέφερε από πόνους στο έντερο, βρίσκεται στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Επειδή θα απουσίαζε, ο John Lennon έφερε ένα φορητό μαγνητόφωνο και ξεκίνησε την ηχογράφηση λέγοντας: "Ringo, δεν μπορείς να είσαι μαζί μας, αλλά έτσι θα μπορέσεις να ακούσεις τι λέμε."



Γύρω από το τραπέζι, ο John Lennon, ο Paul McCartney και ο George Harrison συζητούν το ενδεχόμενο ενός μελλοντικού άλμπουμ, από το οποίο θα μπορούσε να βγει ένα single για τα Χριστούγεννα. Οι συγγραφείς των "βιβλίων μας ανέφεραν πάντα ότι ήξεραν ότι το Abbey Road ήταν το τελευταίο τους άλμπουμ κι ότι ήθελαν να τελειώσουν με μια κορύφωση. Αλλά όχι, συζητούν εδώ για ένα νέο άλμπουμ. Και ο John, ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν αυτός που ήθελε τον χωρισμό του συγκροτήματος, υιοθετεί μια στάση που υπονοεί το αντίθετο. Να κάτι που ξαναγράφει σχεδόν όλα όσα πιστεύαμε ότι γνωρίζουμε", παρατηρεί ο M. Lewisohn.



Σ' αυτήν την μαγντοφώνηση, ο John ρίχνει επίσης την ιδέα ότι θα μπορούσε ο καθένας τους να προτείνει τραγούδια για το επόμενο single, που προβλέπεται για πριν από τα Χριστούγεννα. Αναφέρει επίσης μια νέα φόρμουλα για τον δίσκο αυτό: τέσσερα τραγούδια από τον Paul, τον George και τον ίδιον και δύο από τον Ringo, "αν το θέλει", προσθέτει ο John. Σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων, ο John προτείνει να μπει ένα οριστικό τέλος στο "μύθο" της συνεργασίας "Lennon-McCartney": τα τραγούδια του Lennon θα πιστωθούν στον Lennon και εκείνα του McCartney στον McCartney.



Ως τη στιγμή που ο Paul πετάει μία κακία στον George, ο οποίος σύμφωνα με μία έντονη φήμη της εποχής ανταγωνιζόταν τον ίδιον ή τον John. "Πίστευα ότι τα τραγούδια του George δεν ήταν πολύ καλά μέχρι αυτό το άλμπουμ [το Abbey Road]", εξηγεί, αναφερόμενος στο Something and Here Comes the Sun, και αγνοώντας το While My Guitar Gently Weeps που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις συνθέσεις των Lennon-McCartney. Σ' αυτό ο George απαντά: "Είναι θέμα γούστου. Από την αρχή [της πορείας μας], τα τραγούδια μου αρέσουν στον κόσμο. "



Ο John παρεμβαίνει και παρατηρεί ότι σε κανέναν από το συγκρότημα δεν άρεσε το Maxwell's Silver Hammer, ένα τραγούδι από το Abbey Road με την υπογραφή του Paul, ο οποίος θα ενεργούσε πιο σοφά αν έδινε τραγούδια αυτού του είδους στους καλλιτέχνες με σύμβαση στην Apple Records (μέρος της Apple Corps), όπως η Mary Hopkins. Στο βιβλίο του Revolution in the Head (1994), ο Βρετανός κριτικός μουσικής Ian MacDonald έγραψε για τον τίτλο αυτό: "Εάν μόνο μία ηχογράφηση έδειχνε γιατί οι Beatles χώρισαν, αυτό θα ήταν το Maxwell's Silver Hammer." Ως εκ τούτου, η Yoko Ono αποκαθίσταται.

