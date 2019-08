Η αδιανόητη βιβλιοθήκη του Hernando Colón,

"Το κτίσμα αυτό οικοδομήθηκε πάνω σε σκατά (mierda)" - Επιγραφή πάνω από την

είσοδο της κατοικίας του

γιου του Χριστόφορου Κολόμβου

Για την "βυθισμένη βιβλιοθήκη" γράφει ο Edward Wilson-Lee στο βιβλίο του The Catalogue of Shipwrecked Books (Scribner, 2019)

Πρόλογος

(εκτενή αποσπάσματα)

Το πρωί του θανάτου του, ο Hernando Colón ζήτησε να βάλουν ένα πήλινο δοχείο κοντά στο κρεβάτι του. Εξηγώντας στους υπηρέτες του ότι ήταν πολύ αδύναμος για να σηκώσει τα χέρια του, τους διέταξε να του καλύψουν το πρόσωπο με σκόνη. Πολλοί απ' αυτούς ήταν στην υπηρεσία του επί δέκα χρόνια, ή και περισσότερο, και τού ήταν απολύτως αφοσιωμένοι, αλλά τούτη τη φορά αρνήθηκαν να τον υπακούσουν, έχοντας πειστεί ότι ο αφέντης τους είχε πια χάσει τα λογικά του. Ο Hernando μάζεψε όση δύναμη του είχε απομείνει για να βουτήξει τα χέρια του στο βάζο και να αλειφθεί με τη λάσπη του ποταμού Γουαδαλκιβίρ που διασχίζει τη Σεβίλλη, κοντά στο οποίο, σε κάποιο από τους μεάνδρους του, φώλιαζε η κατοικία του. 'Οση ώρα αλειβόταν με λάσπη, ο Hernando πρόφερε στα λατινικά μερικές λέξεις: Memento quia pulvis es et in pulverem reverteris! [Θυμήσου ότι είσαι σκόνη κι ότι θα ξαναγίνεις σκόνη] 'Οσοι ήταν μαζεμένοι δίπλα του κατάλαβαν τότε το νόημα της χειρονομίας του. Στην απέναντι όχθη του ποταμού, είχαν μόλις αρπάξει τον Χριστόφορο Κολόμβο, τον πατέρα του Hernando, απ' αυτήν την ίδια γη, τον είχαν ξεθάψει από έναν τάφο όπου αναπαυόταν τριάντα χρόνια. Σύμφωνα με τον Hernando, οι άνθρωποι που άνοιξαν τον τάφο εξεπλάγησαν όταν ανακάλυψαν μαζί με τα οστά του εξερευνητή και ένα σωρό από αλυσίδες. Παρέπεμπαν σε μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή στη ζωή του Hernando: στην ηλικία των δώδεκα, ενώ δεν γνώριζε παρά ελάχιστα ακόμη τον πατέρα του, τον είχε δει, αιχμάλωτο των δεσμών αυτών, να επιστρέφει από τον παράδεισο που θεωρούσε ανακάλυψή του και προσφορά του στην Ισπανία.

Allegory of the Transience of Life, (Αλληγορία του πεπερασμένου της ζωής) χαρακτικό του Master I. A. M. of Zwolle (circa 1480), ένα αντίγραφο του οποίου είχε στη συλλογή του ο Hernando Colón. British Museum