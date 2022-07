Νέο είδος δεινοσαύρου

ΘΑ ΤΟ ΞΑΝΑΚΑΝΑ ΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕΘΑΥΡΙΟ

Την Τρίτη 12 Ιουλίου, ο Εμανουέλ Μακρόν αντέκρουσε έντονα τις επικρίσεις σχετικά με τις προνομιακές ανταλλαγές που είχε στο παρελθόν με την πολυεθνική Uber.

«Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος (...), είναι πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας χωρίς εταιρείες ή επιχειρηματίες. Θα το ξανάκανα αύριο και μεθαύριο», δήλωσε ο επικεφαλής του κράτους επέμεινε μετά από μια επίσκεψη στην εταιρεία STMicroelectronics, κοντά στην Γκρενόμπλ.

«Εισάγουμε ένα είδος ατμόσφαιρας που θα συνίσταται στο να λέμε ότι το να βλέπουμε επιχειρηματίες, ιδίως ξένους, θα ήταν κακό. Αλλά το αναλαμβάνω πλήρως, και κοιτάζοντας εσάς. Είδα επιχειρηματίες, η φρίκη! Τους έχω δει, πάντα επίσημα, με συνεργάτες. Είμαι περήφανος γι' αυτούς! Αν έχουν δημιουργήσει θέσεις εργασίας στη Γαλλία, είμαι υπερευχαριστημένος γι' αυτό».

«Όπως θα έλεγε ένας από τους προκατόχους μου, με αγγίζει το ένα χωρίς να με συγκινεί το άλλο», είπε ο επικεφαλής του κράτους, αναφερόμενος σε μια φράση που αποδίδεται στον Ζακ Σιράκ.

«Δεν είναι ο Σιράκ που θέλει να είναι... τα καλά λόγια δεν αρκούν πάντα για να κρύψουν τους κακούς τρόπους», αντέδρασε ο επικεφαλής των βουλευτών του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Μπορίς Βαλό.

«Έφερα εταιρείες, βοήθησα τους Γάλλους επιχειρηματίες, βοήθησα ιδίως τους νέους ανθρώπους, στους οποίους δεν προσφέρθηκαν θέσεις εργασίας, οι οποίοι προέρχονταν από δύσκολες γειτονιές, οι οποίοι δεν είχαν ευκαιρίες απασχόλησης, να βρουν κάποιες για πρώτη φορά στη ζωή τους, και για χιλιάδες από αυτούς», πρόσθεσε ο Μακρόν.

«Στη συνέχεια ρυθμίσαμε αυτές τις θέσεις εργασίας, κλείνοντας, κλειδώνοντας σε γαλλικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. (...) Όταν έγινα πρόεδρος, ρυθμίσαμε τον τομέα χωρίς εφησυχασμό. Ήμασταν η πρώτη χώρα που ρύθμισε τις πλατφόρμες και κατόπιν το προωθήσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Πάντως, οι σχηματισμοί που απαρτίζουν την αριστερή συμμαχία Nupes θα ζητήσουν τη σύσταση κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής, επιβεβαίωσε ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φωρ.

Πηγή: Le Monde, The Guardian

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμ. Μακρόν, στη χθεσινή επίσκεψή του στην εταιρεία STMicroelectronics, όπου απάντησε στις κατηγορίες ότι υπήρξε μυστική «συμφωνία» με την Uber όταν ήταν υπουργός Οικονομικών.

ΕΝΑΣ ΑΠΙΘΑΝΟΣ ΝΤΡΑΓΚΙ

Μαζικές διαδηλώσεις έγιναν στην Ιταλία τις προηγούμενες μέρες, που ζητούν να παραιτηθεί ο πρωθυπουργός, Μάριο Ντράγκι. Παράλληλα, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί που, μετά το σκάνδαλο με τα αρχεία Uber, εντείνουν τις πιέσεις τους εναντίον ενός νομοσχεδίου που αποσκοπεί στην απελευθέρωση του ισχυρά προστατευόμενου κλάδου των ταξί.

Ο Ντράγκι δήλωσε αυστηρά, χθες Τρίτη, ότι θα παραιτηθεί αν το κίνημα των 5 Αστέρων αποχωρήσει από τη συμμαχία, και κάλεσε τα κόμματα που τον στηρίζουν να σταματήσουν να εκτοξεύουν «τελεσίγραφα» στην κυβέρνησή του.

Χθες βράδυ, όμως, ένας άλλος, χαλαρός, αυτοσαρκαζόμενος Ντράγκι εμφανίστηκε στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμή του η Ένωση Ξένων Ανταποκριτών της χώρας.

Ξεκίνησε από τον εαυτό του αυτοσαρκαζόμενος. «Πρόκειται για ανάλαφρη περίσταση», είπε, «κάνατε καλή αρχή με έναν πρώην πρόεδρο της ΕΚΤ. Μου θυμίζει το ανέκδοτο με κάποιον που περιμένει μεταμόσχευση καρδιάς και μπορεί να επιλέξει μεταξύ της καρδιάς ενός 25χρονου σε εξαιρετική φυσική κατάσταση και της καρδιάς ενός κεντρικού τραπεζίτη 86 ετών. Επιλέγει τον δεύτερο. ‘Γιατί, όμως;’, τον ρωτούν. ‘Ε, επειδή δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ’».

Κατόπιν, περιέγραψε με χιούμορ τη συγκυρία της διακυβέρνησής του. «Οι πρώτοι μήνες της διακυβέρνησης συνέπεσαν με μια μαγική στιγμή για την Ιταλία, τη νίκη των Μανέσκιν στη Eurovision, τον θρίαμβο των Ατζούρι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τον Μπερετίνι στον τελικό του Γουίμπλεντον, τα μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Νόμπελ Φυσικής στον Τζόρτζιο Παρίζι. Τέτοια σειρά γεγονότων δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ στο παρελθόν. Από τότε», πρόσθεσε αστειευόμενος, «όλα πήγαν πολύ καλά: η Ιταλία δεν προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ήρθαμε έκτοι στη Eurovision, ο Μπερετίνι κόλλησε covid και δεν έπαιξε στο Γουίμπλεντον, και ζω με τον φόβο ότι η Σουηδική Ακαδημία θα το ξανασκεφτεί για τον Παρίζι».

Τέλος, δεν άφησε παραπονούμενους και τους οικοδεσπότες του...: «Στην πραγματικότητα ήθελα μια πρόσκληση για δείπνο από εσάς. Σας εύχομαι τα καλύτερα», κατέληξε ο Ντράγκι εν μέσω γέλιου, «μεταξύ ενός απεριτίφ στον ήλιο και ενός καπουτσίνο στην πλατεία. Ο ανταποκριτής στην Ιταλία είναι σκληρή δουλειά, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει».

Αλήθεια, ποιος είπε ότι οι τραπεζίτες δεν έχουν χιούμορ και καρδιά;

Πηγή: La Repubblica, Reuters

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμή του η Ένωση Ξένων Ανταποκριτών της χώρας.

ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΣΤΟ «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ EVIN»

Τις τελευταίες ημέρες κρατούνται στη φυλακή Evin, γνωστή ως «Πανεπιστήμιο του Evin» εξαιτίας των διανοουμένων που έχουν φυλακιστεί σε αυτή, τρεις κορυφαίες προσωπικότητες του ιρανικού κινηματογράφου ― o Τζαφάρ Παναχί (Χρυσός Λέων, Βενετία, 2000), ο Μοχάμαντ Ρασουλόφ (Χρυσή Άρκτος, Βερολίνο, 2020) και Μοστάφα Αλ-Αχμάντ.

Οι Ρασουλόφ και Αλ-Αχμάντ και μια ομάδα Ιρανών κινηματογραφιστών δημοσίευσαν μια ανοιχτή επιστολή με την οποία καλούσαν τις δυνάμεις ασφαλείας να «καταθέσουν τα όπλα» μπροστά στην οργή τους για τη «διαφθορά, την κλοπή, την αναποτελεσματικότητα και την καταστολή» μετά τη βίαιη καταστολή όσων διαμαρτύρονταν για την κατάρρευση ενός κτιρίου στη πόλη Αμπαντάν, από την οποία σκοτώθηκαν 43 άτομα τον Μάιο.

Την Παρασκευή 8 Ιουλίου, ο Ρασουλόφ και ο Αλ-Αχμάντ συνελήφθησαν στο σπίτι τους και τέθηκαν υπό κράτηση για τον «αντεπαναστατικό» ακτιβισμό τους. Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου, ο Παναχί επισκέφθηκε τη φυλακή Evin όπου κρατούνται οι δύο συνάδελφοί του προκειμένου να εκφράσει την ανησυχία του για την τύχη τους, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Υπάρχει φόβος ότι οι αρχές θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη νέα σύλληψη ως πρόσχημα για να φυλακιστούν για μεγάλο διάστημα ο Ρασουλόφ (έχει ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής φυλάκισής του ενός έτους) και ο Παναχί (εκκρεμεί ποινή φυλάκισης έξι ετών από το 2010).

Πηγή: Le Monde, RFE/RL

Ο Ιρανός σκηνοθέτης, Μοχάμαντ Ρασουλόφ (Χρυσή Άρκτος, Βερολίνο, 2020), κρατείται στην περιβόητη φυλακή Evin στην περιοχή της Τεχεράνης.

Η ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ ΠΑΛΙ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ

Η εισβολή στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με τη μαύρη αγορά συναλλάγματος, προκάλεσε την κατακόρυφη πτώση του δολαρίου της Ζιμπάμπουε, πλήττοντας περαιτέρω την οικονομία μιας χώρας που υποφέρει από έλλειψη μετρητών και τροφίμων τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Ο πληθωρισμός ανήλθε στο 191,6% τον Ιούνιο, από 60% στις αρχές του έτους ― ο καθηγητής Steve Hanke ισχυρίζεται ότι στην πραγματικότητα είναι 426%. Πέντε κιλά μπούτια κοτόπουλου αξίζουν σήμερα 65,22 δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί στο μέσο μηνιαίο μισθό ενός δημοσίου υπαλλήλου. Μια φτωχή οικογένεια τρώει δύο γεύματα την ημέρα, φτιαγμένα από πηχτό χυλό αραβοσίτου και λάχανο ή αποξηραμένες σαρδέλες.

Στην έξαρση του υπερπληθωρισμού το 2008, ένα δολάριο ΗΠΑ ισοδυναμούσε με περισσότερα από 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια της Ζιμπάμπουε.

Πηγή: Le Monde

ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥ

Ένας δεινόσαυρος, ονόματι Meraxes gigas, του οποίου τα απολιθώματα βρέθηκαν στην Αργεντινή, ταυτοποιήθηκε ως νέο είδος.

Ο Meraxes gigas, ή M. gigas, έζησε 20 εκατομμύρια χρόνια πριν από τον T. rex, αλλά είχε παρόμοια μεγάλο σώμα, κοφτερά δόντια και αναλογικά μικρά χέρια.

Οι παλαιοντολόγοι τον βάπτισαν Meraxes gigas από τον δράκο «Meraxes» των μυθιστορημάτων «A Song of Ice and Fire» του George R. R. Martin, και το ελληνικό «γίγας».

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο M. gigas είχε μήκος 11 μέτρα και ζύγιζε περίπου 4 τόνους. Το είδος είχε κρανίο με εξογκώματα και μικρά κέρατα, και το εύρημά τους φαίνεται να πέθανε σε ηλικία περίπου 45 ετών, δηλαδή περίπου διπλάσια από την τυπική διάρκεια ζωής του T. rex.

Ο δεινόσαυρος, του οποίου το απολίθωμα ήταν «πολύ πλήρες και εξαιρετικά διατηρημένο», αποκαλύφθηκε στη βόρεια Παταγονία το 2012. Έκτοτε οι παλαιοντολόγοι εξέτασαν προσεκτικά τον σκελετό του, πραγματοποίησαν συστηματικές συγκρίσεις με τα οστά άλλων γνωστών ειδών, και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αντιπροσωπεύει νέο είδος. Οι ερευνητές ανακοίνωσαν την ανακάλυψή τους στο επιστημονικό περιοδικό, Current Biology, στις 7 Ιουλίου 2022.

Πηγή: New Scientist, El Pais

Ένας δεινόσαυρος, ονόματι Meraxes gigas, του οποίου τα απολιθώματα βρέθηκαν στην Αργεντινή, ταυτοποιήθηκε ως νέο είδος.

Η ΜΑΡΙΜΠΑ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ

Στο Goede Hoop, ένα δημοτικό σχολείο 30 λεπτά έξω από το Γιοχάνεσμπουργκ, μερικά κορίτσια είναι Ζουλού, αλλά δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους στη Ζουλουλάνδη.

Η ζωή τους, όμως, έχει αλλάξει χάρη σε ένα αρχαίο όργανο των Ζουλού, τη μαρίμπα.

Ο τοπικός θρύλος λέει ότι μια θεά των Ζουλού, ονόματι Μαρίμπα, έφτιαξε πρώτη το όργανο κρεμώντας νεροκολοκύθες κάτω από ξύλινες ράβδους.

«Όταν κοιτάς μια μαρίμπα σκέφτεσαι την Αφρική», λέει ένας μουσικός της τζαζ, «μιλάει στην ψυχή σου».

Στο πλαίο των «κόμβων της Μαρίμπας», ένα πρόγραμμα που ξεκίνησαν στη Νότια Αφρική για να βγάλουν τα παιδιά από τους δρόμους, δάσκαλοι εκπαιδεύτηκαν στη μαρίμπα, και με τη σειρά τους εκπαιδεύουν τους μαθητές.

Κατάφεραν να ελκύσουν τα παιδιά. Το αποδεικνύουν τα χαμογελαστά πρόσωπά τους σε συναυλία τους στο επόμενο τουίτ. Και δεν παίζουν ό,τι κι ό,τι· Βιβάλντι έχει το πρόγραμμα.

