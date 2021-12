ΚΙΝΔΥΝΟΣ Η «ΔΙΚΑΙΩΣΗ» ΤΩΝ ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ

Όποιος παρακολουθεί λίγο τα πράγματα, διεθνώς και εδώ, βλέπει ότι το κυρίαρχο σύνθημα των αντιεμβολιαστών είναι πλέον το «αυτή είναι πανδημία των εμβολιασμένων», ίδιου επιπέδου με το «πανδημία των ανεμβολίαστων» που ευτυχώς έχει εξαφανιστεί.

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, η κυβέρνηση σήμερα θα επιβάλει ράπιντ τεστ στους εμβολιασμένους προκειμένου να εισέρχονται σε κλειστούς χώρους στις γιορτές, το οποίο μάλιστα θα πληρώνουν οι ίδιοι — ποσό ασήμαντο μεν οικονομικά, αλλά όχι και συμβολικά.

Η παραλλαγή Όμικρον είναι νέα, λίαν απειλητική και, συνεπώς, απαιτεί νέα μέτρα. Η μάχη, όμως, εναντίον της πανδημίας είναι συνεχής, και ως τέτοια πρέπει να έχει συνοχή.

Κατανοητό ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να στερήσει από τους πολίτες τις γιορτές. Ούτε να περιορίσει την κίνηση στην αγορά. Ούτε να επιβάλει καθολικό λοκντάουν. Ούτε να δοθεί η αίσθηση ότι δεν έχουμε εισέλθει πλέον στην κανονικότητα. Ούτε ότι το τέλος της πανδημίας δεν είναι ορατό.

Δεν μπορείς, όμως, να έχεις και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολάκερη. Η κυβέρνηση έχει αυτοεγκλωβιστεί στη ρητορεία της. Τη στιγμή που δίνεται η μάχη να εμβολιαστεί ο πληθυσμός — με μεγάλη επιτυχία όπως δείχνουν οι αριθμοί — τσουβαλιάζει εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, εκπέμποντας το μήνυμα ότι πρακτικά δεν υπάρχει καμιά διαφορά ανάμεσά τους.

Ταυτόχρονα, τόσο η κυβέρνηση όσο και πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η ενισχυτική δόση αυξάνει κατά πολύ την αντίσταση του οργανισμού στην παραλλαγή Όμικρον (και στη Δέλτα).

Αν, όντως, δεν υπάρχει διαφορά, τότε το μέτρο δεν μπορεί να είναι «προσωρινό», όπως λέγεται. Δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα που να στηρίζει τον προσωρινό χαρακτήρα του, δεδομένου ότι άπαντες αναμένουν έξαρση της Όμικρον μετά τις γιορτές, ανεξαρτήτως του τι θα συμβεί σε αυτές: το πολύ να υπάρξει κέρδος λίγων ημερών.

Μέχρι να βρεθεί ειδικό εμβόλιο κατά της Όμικρον, ενδέχεται να χρειαστεί 4η και 5η ενισχυτική δόση με τα υπάρχοντα, και μένει να δούμε πόση αξιοπιστία θα μείνει για να πειστούν οι πολίτες να τις κάνουν.

Όμως, το χείριστο, άρα και το πιο επείγον να αντιμετωπιστεί, είναι η «δικαίωση» των αντιεμβολιαστών που σπεκουλάρουν ασύστολα λέγοντας ότι τα εμβόλια αποδείχτηκαν άχρηστα. Δεν αρκούν ούτε τα «ηρωικά» ούτε τα «ορθολογικά». Ούτε, βεβαίως, επιχειρήματα που είναι βέβαιο ότι θα ανατραπούν πολύ σύντομα. Όπως συνέβη πλειστάκις μέχρι σήμερα.

ΟΙ ΧΙΛΙΑΝΟΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Ο Γκάμπριελ Μπόριτς θα ορκιστεί τον Μάρτιο. Μπορεί να πετύχει, μπορεί να τα θαλασσώσει.

Αλλά το πρώτο που δικαιούται το μισό και άνω της χώρας είναι να γιορτάσει. Και γιορτάζει.

Πρέπει κανείς να είναι πολύ μίζερος για να μην καταλαβαίνει ένα τόσο απλό πράγμα, και να μην μπορεί να χωνέψει γιατί ένα τεράστιο πλήθος βγήκε στους δρόμους μετά το αποτέλεσμα των εκλογών.

Loving the energy in this celebration of ⁦@gabrielboric⁩ victory sent by a friend in Santiago. Now the work begins! pic.twitter.com/HfaHm7EEAD