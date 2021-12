ΤΟ ΓΙΝΑΤΙ ΒΓΑΖΕΙ ΜΑΤΙ

Από τις χθεσινές εκλογές του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ δύο μείζονα συμπεράσματα προκύπτουν.

Πρώτον, η πρωτοφανής προσέλευση του κόσμου σε μια εκλογική διαδικασία που, παρά τις προεκλογικές εντάσεις, κύλησε ομαλά, δίχως το παραμικρό παρατράγουδο, αποδεικνύει τις βαθύτερες διεργασίες που συντελούνται στην κοινωνία. Ασφαλώς, αυτό αποτελεί πρωτίστως μήνυμα προς τον ΣΥΡΙΖΑ και την αλλοπρόσαλλη αντιπολιτευτική του τακτική. Θα ήταν λάθος, όμως, η Νέα Δημοκρατία να θεωρήσει ότι δεν την αφορά: το ειδύλλιό της με τον κεντρώο χώρο φαίνεται ότι περνάει μεγάλη κρίση.

Δεύτερον, το αποτέλεσμα είναι άκρως απογοητευτικό για τον Γιώργο Παπανδρέου. Προ καιρού, είχα γράψει ότι «κινδυνεύει με ταπείνωση ακόμη κι αν εκλεγεί, διότι όλα δείχνουν ότι η διαφορά με τον δεύτερο θα είναι μικρή». Πόσο μάλλον τώρα, που βρίσκεται 9 ποσοστιαίες μονάδες πίσω από τον πρώτο Νίκο Ανδρουλάκη. Παρά ταύτα επιμένει, μολονότι οι πιθανότητες να κερδίσει είναι μηδαμινές. Δυστυχώς, δεν κατάλαβε ότι το γινάτι βγάζει μάτι και η αρχοντιά αποδεικνύεται καθημερινά.

Όσον αφορά τους άλλους δύο διεκδικητές, ο Νίκος Ανδρουλάκης απέδειξε αν μη τι άλλο, ότι ξέρει να κερδίζει εκλογές. Μένει να δούμε αν ξέρει τι να κάνει τη νίκη του.

Παρά το αξιοπρεπές ποσοστό του, ο Ανδρέας Λοβέρδος διαψεύστηκε εκεί που πίστευε ότι βρισκόταν η ισχύς του, δηλαδή στη μαζική συμμετοχή.

Τέλος, υπάρχει και ένα ακόμη λίαν σημαντικό συμπέρασμα. Ο φόβος ή φοβία ότι, όποιος κι αν εκλεγεί, το ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ δεν θα μείνει ενωμένο την επαύριο των εκλογών, είναι ανυπόστατος.

Όποιος διανοηθεί να δημιουργήσει προβλήματα συνοχής θα «τον φάει το μαύρο σκοτάδι», μετά από αυτή την κοσμοσυρροή στις κάλπες. Το αίτημα όσων ψήφισαν χθες είναι η ανασυγκρότηση του κέντρου/κεντροαριστεράς και όποιος επιχειρήσει, αμέσως ή εμμέσως, να υποσκάψει τη δυναμική αυτή θα εξοστρακιστεί πάραυτα. Ιδίως, τώρα, που άρχισε η αντίστροφη μέτρηση προς τις εκλογές.

Οι πρώτοι που (θέλω να πιστεύω ότι) το γνωρίζουν είναι οι 6 υποψήφιοι.

• • •

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΕΞΙΑ/ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ

Τα τεκταινόμενα στη γαλλική δεξιά παρουσιάζουν ευρύτερο ενδιαφέρον, τουλάχιστον στη φάση αυτή. Οι αντιπαλότητες μεταξύ κεντροδεξιών, δεξιών και ακροδεξιών είναι οξύτατες, και οι εξελίξεις στον χώρο ενδέχεται να αποτελέσουν οδοδείκτη για τη δεξιά στην Ευρώπη.

Υποψήφια των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές θα είναι η Βαλερί Πεκρές, που πήρε σχεδόν το 61% στον δεύτερο γύρο των προκριματικών εκλογών, επικρατώντας του Ερίκ Σιοτί (39,05%).

Όπως αναμενόταν, το 39% του υπερσυντηρητικού Σιοτί άνοιξε την όρεξη σε όλους τους υποψήφιους της δεξιάς/ακροδεξιάς.

Ο Ερίκ Ζεμούρ κάλεσε όσους ψήφισαν Σιοτί να συστρατευθούν μαζί του.

Η Λεπέν είπε ότι η Πεκρές είναι η πιο "μακρονίστρια" από όλους τους υποψήφιους και κάλεσε τους απογοητευμένους οπαδούς των Ρεπουμπλικάνων να σταθούν στο πλευρό της.

Τα χαμόγελα μεταξύ Πεκρές και Σιοτί δεν κράτησαν ούτε 24 ώρες. Χθες, ο Σιοτί δήλωσε ότι «το μήνυμα που απηύθυνε η Πεκρές δεν ήταν καλό μήνυμα... ξάφνιασε και σόκαρε πολλούς από τους υποστηρικτές μου».

Υπάρχουν κι άλλα πιο ανησυχητικά, που δεν προοιωνίζονται ήρεμη προεκλογική περίοδο.

Χθες ο Ζεμούρ πραγματοποίησε, στο εκθεσιακό πάρκο της Villepinte, την πρώτη ομιλία του μετά την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του.

Στη συγκέντρωση υπήρξαν βιαιότητες και ακρότητες. Κάπου 50 αντιρατσιστικές συλλογικότητες κάλεσαν σε αντισυγκέντρωση, ένας αριθμός ατόμων εισήλθε στον χώρο, και συγκρούστηκε με οπαδούς του Ζεμούρ.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Supporters of French far-right presidential candidate Eric Zemmour threw punches and chairs at several protesters wearing anti-racism T-shirts during his first political rally https://t.co/J19m7HELcV pic.twitter.com/pCYeRmZR9Q