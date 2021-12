ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΙ, ΩΣ ΕΙΘΙΣΤΑΙ

Σε νομοσχέδιο που θα συζητηθεί στις 6 Δεκεμβρίου στην Αυστρία προβλέπεται ότι όποιος αρνηθεί 2 φορές να εμβολιαστεί, το πρόστιμο θα είναι 3.600 ευρώ.

Αν η παραβίαση της υποχρεωτικότητας θέτει σε «σοβαρό κίνδυνο» άλλο πρόσωπο ή αν συνεχίζει να αγνοεί τις κλήσεις για εμβολιασμό, το πρόστιμο θα είναι 7.200 ευρώ.

Πέραν του ύψους των προστίμων, η διαφορά με την Ελλάδα είναι ότι η υποχρεωτικότητά αφορά το σύνολο του πληθυσμού.

Περιμένουμε από τους συνταγματολόγους να μας διαφωτίσουν αν αμφότερες οι αποφάσεις είναι συνταγματικές ή ποια εκ των δύο. Πάντως, από τις πρώτες δηλώσεις ορισμένων εξ αυτών φαίνεται ότι δύσκολα θα συμφωνήσουν μεταξύ τους. Ως είθισται.

• • •

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΟΜΙΚΡΟΝ

Η Νότια Αφρική εντόπισε την παραλλαγή Όμικρον στις 24 Νοεμβρίου, από όπου έγινε γνωστή παγκοσμίως.

Χθες 30 Νοεμβρίου, οι υγειονομικές αρχές της Ολλανδίας ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν την Όμικρον σε δύο δείγματα από τεστ που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 23 Νοεμβρίου.

Στο εργαστήριο Saltro που ανέλυε τα δείγματα παρατήρησαν ότι παρουσίαζαν μιαν ανωμαλία στην ακίδα πρωτεΐνη, υποπτεύθηκαν την ύπαρξη της Όμικρον, και τα απέστειλαν στο RIVM National Institute for Public Health and the Environment για επιβεβαίωση.

Τελικά, στις 29 Νοεμβρίου επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για την παραλλαγή Όμικρον. Δεν διευκρινίστηκε αν τα δύο άτομα είχαν ταξιδέψει ή όχι στη Ν. Αφρική.

Στις 26 Νοεμβρίου, σε 624 άτομα που επέστρεφαν από ταξίδι στη Ν. Αφρική βρέθηκαν θετικά στον κορωνοϊό 61, εκ των οποίων 14 με την Όμικρον. Οι εργαστηριακές αναλύσεις εντόπισαν πολλά διαφορετικά στελέχη στην παραλλαγή, από το οποίο συμπεραίνεται ότι τα άτομα μολύνθηκαν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, σε διαφορετικά μέρη και από διαφορετικές πηγές.

Σημειώνεται, ότι το νωρίτερο γνωστό κρούσμα της Όμικρον βρέθηκε σε δείγμα της 9ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Εν πάση περιπτώσει, είναι βέβαιο ότι η παραλλαγή Όμικρον βρισκόταν ήδη στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες πριν από τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, και δεν θα είναι εύκολο να εντοπιστεί από πού ξεκίνησε.

Η Όμικρον εντοπίστηκε μέχρι τώρα σε 20 χώρες, μεταξύ των οποίων και στη Βραζιλία που ανακοίνωσε δύο κρούσματα — τα πρώτα στη Λατινική Αμερική.

Εξάλλου, στο Ισραήλ τριπλοεμβολιασμένος γιατρός, που επέστρεψε από συνέδριο στο Λονδίνο, μετέδωσε την Όμικρον σε άλλον τριπλοεμβολιασμένο γιατρό. Αμφότεροι παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα, αλλά διαψεύεται ο υπουργός Υγείας, Νιτζάν Χόροβιτς, που δήλωσε ότι τα πρώτα δεδομένα δείχνουν ότι οι τριπλοεμβολιασμένοι με το εμβόλιο Pfizer προστατεύονται καλά εναντίον της παραλλαγής Όμικρον, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Πηγή: RIVM Public Health Institute, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, The Times of Israel

• • •

ΜΙΑ ΑΛΛΗ «ΕΠΙΔΗΜΙΑ»

Τρεις μαθητές είναι νεκροί και πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός καθηγητή, τραυματίστηκαν από τα πυρά ενός 15χρονου σε σχολείο του Μίσιγκαν.

Πρόκειται για «επιδημία». Από την αρχή της χρονιάς έχουν σημειωθεί 138 παρόμοια περιστατικά στις ΗΠΑ με 28 νεκρούς και 80 τραυματίες.

Στη χώρα με 120 όπλα ανά 100 κατοίκους, ουδεμία έκπληξη που η NRA (National Rifle Association of America) έσπευσε αμέσως να ανακοινώσει ότι τα όπλα δεν σκοτώνουν, αλλά «ο εγκληματίας είναι το πρόβλημα»: η αμερικανική αγορά όπλων και πυρομαχικών εκτιμάται σε 15 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021, η δε μέση ετήσια αύξησή της σε 5,5% το διάστημα 2016 – 2021.

• • •

ΖΟΡΙΚΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΖΕΜΟΥΡ

Ο ακροδεξιός, Ερίκ Ζεμούρ, ανακοίνωσε χθες με μαγνητοσκοπημένο βίντεο ότι θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς προεδρικές εκλογές της Γαλλίας. Τα πράγματα, όμως, δεν πάνε καθόλου καλά για τον εθνικιστή, ρατσιστή, ομοφοβικό υποψήφιο.

Η πτώση του στις δημοσκοπήσεις είναι συνεχής. Στην τελευταία τής Ifop της 28ης Νοεμβρίου, έπεσε τρεις μονάδες στο 14%, ενώ η Λεπέν με 19% έχει εξασφαλίσει προβάδισμα ασφαλείας για τον δεύτερο γύρο.

Η επίσκεψή του στη Μασσαλία ήταν καταστροφική, και αναχώρησε κακήν-κακώς.

Ο Spectator γράφει ότι, στην πρόσφατη επίσκεψη του Ζεμούρ στο Λονδίνο, ο Μπόρις Τζόνσον και το κόμμα του υπέδειξαν στους βουλευτές να μην τον συναντήσουν, και ο δήμαρχος του Λονδίνου δήλωσε ότι δεν είναι ευπρόσδεκτος. Φαίνεται, πάντως, ότι εξασφάλισε κάποια χρηματοδότηση, την οποία δύσκολα βρίσκει στη Γαλλία, από πλούσιους Γάλλους που διαμένουν στην Αγγλία.

Επιπλέον, αποκαλύφθηκε ότι η βοηθός τού παντρεμένου, πατέρα τριών παιδιών και σθεναρού υπερασπιστή των παραδοσιακών αξιών, είναι έγκυος στο παιδί του.

Και σαν να μη έφταναν αυτά, αντιμετωπίζει και το ενδεχόμενο προστίμων, διότι στο βίντεο χρησιμοποίησε υλικό από τηλεοπτικές εκπομπές (France 2, France 3, BFM-TV, France Culture, κ.ά.) και ταινίες (Με κομμένη την ανάσα, Ζαν ντ’ Αρκ, οι Άθλιοι, κ.ά.) δίχως να ζητήσει άδεια, και έδειξε προσωπικότητες δίχως να ερωτηθούν.

Μια διαβολική ιδέα θα ήταν τα πρόστιμα από τον υπερασπιστή της «Μεγάλης Αντικατάστασης» (οι μουσουλμάνοι μετανάστες θα ξεπεράσουν τους Γάλλους στη χώρα...) να δοθούν σε ενώσεις που στηρίζουν τους μετανάστες.

Πηγή: Le Monde, The Spectator

• • •

ΛΑΘΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

Στον πρώτο αγώνα μεταξύ Καζακστάν και Συρίας για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2023, στις 26 Νοεμβρίου, στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, Νουρ Σουλτάν, παίχτηκε ο εθνικός ύμνος του Ιράν αντί για τον εθνικό ύμνο της Συρίας.

Οι Σύροι παίκτες και τα μέλη της αποστολής κατάλαβαν το λάθος, αλλά δεν αντέδρασαν και χειροκρότησαν όταν τέλειωσε ο ύμνος. Κατόπιν, τραγούδησαν τον ύμνο της Συρίας δίχως μουσική.

Στα κοινωνικά μέσα κάποιοι υποστήριξαν ότι ήταν εσκεμμένη ενέργεια λόγω των δεσμών της Δαμασκού με την Τεχεράνη, ενώ άλλοι ότι επρόκειτο απλώς για λάθος.

Το 2012 στο Κουβέιτ, το Καζακστάν υπήρξε θύμα του ίδιου λάθους. Στην τελετή απονομής των μεταλλίων στο ποδόσφαιρο, παίχτηκε ο εθνικός ύμνος από την κωμωδία «Μποράτ» αντί για τον πραγματικό.

Ο αγώνας έληξε με νίκη του Καζακστάν 84-74.

At the beginning of a basketball game between Syria and Kazakhstan, the Iranian national anthem was played instead of the Syrian, i guess the organizers didn't see any difference between the two countries!!! pic.twitter.com/QOH66bIhOG