ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ

Τα δεδομένα από την Νότια Αφρική είναι ανησυχητικά, σύμφωνα με τη Μισέλ Γκρουμ του Εθνικού Ινστιτούτου Λοιμωδών Νοσημάτων (NICD).

Η παραλλαγή Όμικρον έχει καταστεί το κύριο στέλεχος των λοιμώξεων, η δε άνοδος των κρουσμάτων του είναι εκθετική.

Τα κρούσματα πέρασαν από 300 την ημέρα στα 1.000 την προηγούμενη βδομάδα. Χθες Τετάρτη καταγράφηκαν 8.561 κρούσματα, ενώ προχθές 4.400 και τη Δευτέρα 2.300.

Από αυτά το 74% οφείλονται στη νέα παραλλαγή Όμικρον.

Αφού πρώτα διαδόθηκε σε άτομα ηλικίας 10-29, πολλά εκ των οποίων γιόρταζαν το τέλος της σχολικής χρονιάς, τώρα «ξεκίνησε να μεταδίδεται σε μεγαλύτερες ηλικίες», δήλωσε η Γκρουμ.

Πηγή: NDTV, The Guardian, APnews

ΥΠΕΡΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Χθες, η Ιαπωνία ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να μην κάνουν κρατήσεις μέχρι τέλος Δεκεμβρίου σε όλες τις πτήσεις προς τη χώρα ως προφύλαξη απέναντι στην παραλλαγή Όμικρον.

Σήμερα, ο υπουργός Μεταφορών δήλωσε ότι αποσύρει το αίτημα προς τις αεροπορικές εταιρείες, μετά τη σκληρή κριτική εντός και εκτός της χώρας ότι το μέτρο είναι υπερβολικά αυστηρό.

Η Ιαπωνία έχει εντοπίσει δύο κρούσματα της παραλλαγής Όμικρον.

Σφάλματα ασφαλώς όλοι κάνουν, αλλά αυτή η υπεραντίδραση μάλλον υποδηλώνει αμηχανία διαχείρισης της πανδημίας παρά συνετή πολιτική.

ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ, ΚΛΟΟΥΝ, ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ;

Οι σχέσεις μεταξύ του Εμ. Μακρόν και του Μπόρις Τζόνσον δεν είναι οι καλύτερες δυνατές.

Πρόσφατα, ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε τον Τζόνσον δημοσίως να σοβαρευτεί.

Το χθεσινό Canard Enchainé αποκαλύπτει σκληρές εκφράσεις που ο Μακρόν διατύπωσε για τον Τζόνσον σε στενό κύκλο στο Ζάγκρεμπ.

Ενώ οι συνομιλίες μαζί του κυλάνε ομαλά, μετά ο Μπότζο πετάει κάτι με «άκομψο» τρόπο, είπε ο Μακρόν. «Πάντοτε είναι το ίδιο τσίρκο», ο ίδιος «μπουμπούνας», που συνεχώς «δικαιολογείται ότι τα κάνει για να διαχειριστεί την κοινή γνώμη στη χώρα του».

Το συμπέρασμά του: «Είναι πολύ θλιβερό να βλέπεις να ηγείται ένας κλόουν σε μια μεγάλη χώρα, με την οποία θα μπορούσες να κάνεις πολλά πράγματα».

«Κλόουν, μπουμπούνας ή και τα δύο;», αναρωτιέται η εφημερίδα.

Πηγή: Le Canard Enchainé

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

Ο Ισραηλινός καθηγητής φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, Γιτζάκ Μέλαμεντ, ανήκει στους κορυφαίους σύγχρονους μελετητές του σπουδαίου φιλοσόφου Μπαρούχ Σπινόζα (1632 –1677).

Δυστυχώς για τον Μέλαμεντ, αυτό είναι μέγα αμάρτημα κατά τον επικεφαλής της σεφαραδίτικης κοινότητας του Άμστερνταμ, ραβίνο Τζότζεφ Σερφάτι.

Από τους θεμελιωτές του ορθολογισμού και του Διαφωτισμού, ο εβραίος Σπινόζα αφορίστηκε «με τη βοήθεια του Θεού» από τους Εβραίους του Άμστερνταμ το 1656 ως αιρετικός.

Ο Μέλαμεντ ζήτησε την άδεια να επισκεφθεί τη Συναγωγή και τη βιβλιοθήκη της κοινότητας για τις ανάγκες μιας κινηματογραφικής ταινίας.

Ο ραβίνος απέρριψε το αίτημα, επειδή αφενός η καταδίκη του Σπινόζα ισχύει στο διηνεκές και αφετέρου o Μέλαμεντ αφιέρωσε τη ζωή του «στη μελέτη των απαγορευμένων έργων του Σπινόζα και στην ανάπτυξη των ιδεών του». Ως εκ τούτου, τον κήρυξε persona non grata στην πορτογαλική συναγωγή.

Στο επόμενο τουίτ, η επιστολή του Σερφάτι προς τον καθηγητή Μέλαμεντ.

