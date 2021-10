ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ

Χάρη στην έντιμη, ξεκάθαρη και απολύτως πολιτικά σωστή στάση του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, και την αποφασιστικότητα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, τέθηκε εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο βουλευτής Kωνσταντίνος Μπογδάνος.

Ο βουλευτής της ΝΔ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, όταν ξέθαψε τον Γρίβα της ΕΟΚΑ που, όπως είπε, έλεγε «είχαμε τρεις εχθρούς, τους Βρετανούς, τους Τούρκους και τους κομμουνιστές κι ο μεγαλύτερός μας πονοκέφαλος ήταν οι κομμουνιστές».

«Κάναμε λάθος τότε» είπε ο Στρατηγός Θρασύβουλος Τσακαλώτος και ο Μάρκος Βαφειάδης απάντησε «Μάλλον στρατηγέ μου», όταν συναντήθηκαν το 1984.

Όταν οι δύο κορυφαίοι αντίπαλοι στον εμφύλιο δίνουν τα χέρια, είναι ταυτόχρονα και επικίνδυνο και γελοίο κάποιοι να παριστάνουν τους πολέμαρχους, υπονομεύοντας ενσυνειδήτως τις βασανιστικές προσπάθειες δεκαετιών για εθνική συμφιλίωση.

ΕΝΑΣ ΤΡΑΜΠ ΑΛΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

«Την τελευταία φορά που το παλαί ήταν τόσο γεμάτο, ήταν στην αποχαιρετιστήρια συναυλία του Σαρλ Αζναβούρ», δήλωσε ο διευθυντής του Παλαί ντε Κονγκρέ στο Παρίσι. 3.700 άτομα πλήρωσαν από 24 έως 44 ευρώ για να παραστούν στη συζήτηση μεταξύ του «φιλοσόφου» (εντός ή εκτός εισαγωγικών) Μισέλ Ονφρέ και του Ερίκ Ζεμούρ.

Πρωτοφανές πλήθος για μια τέτοια συζήτηση, αλλά ευεξήγητο. Όλοι πήγαν να δουν τον ακροδεξιό Ζεμούρ, ο οποίος έχει αναστατώσει τις δημοσκοπήσεις το τελευταίο τρίμηνο για τις προεδρικές εκλογές. Φερόμενος μεν ως υποψήφιος, αλλά δίχως να το έχει δηλώσει μέχρι σήμερα, τον Ιούνιο είχε 5,5%, τον Αύγουστο 7%, μέσα Σεπτεμβρίου 11%, και την 1η Οκτωβρίου 15%. Ο Ζεμούρ δείχνει να «καταβροχθίζει» τη Μαρίν Λεπέν, η οποία με 16% φαίνεται ανήμπορη να αναστρέψει την πτωτική τάση της, έχει δε περάσει τον Ξαβιέ Μπερτράντ που με 14% είναι πρώτος μεταξύ των υποψηφίων της παραδοσιακής δεξιάς.

Πέρα από τις δημοσκοπήσεις, δύο γεγονότα επιβεβαιώνουν την αλά Τραμπ δυναμική πορεία του.

Το τελευταίο βιβλίο του που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο, «Η Γαλλία δεν είπε την τελευταία της λέξη», πούλησε μέσα σε μια βδομάδα 80.000 αντίτυπα, και δεν αποκλείεται να σπάσει το ρεκόρ των 500.000 αντιτύπων του μπεστ σέλερ του «Η γαλλική αυτοκτονία» (2014).

Ο Ζαν-Μαρί Λεπέν δήλωσε ότι θα υποστηρίξει τον Ζεμούρ, αν είναι σε καλύτερη θέση από τους άλλους υποψήφιους στον εθνικιστικό στρατόπεδο, συμπληρώνοντας ότι η κόρη του Μαρίν, που σημειωτέον τον διέγραψε από το κόμμα της, «εγκατέλειψε τις ισχυρές της θέσεις, και ο Ερίκ καταλαμβάνει τον χώρο που αυτή εγκατέλειψε».

Αναμειγνύοντας ξενοφοβία, σεξισμό, ομοφοβία και εθνικισμό, ο Ζεμούρ αυτοπροβάλλεται ως «μη-επαγγελματίας πολιτικός», ονειρεύεται μια Ευρώπη από τον Ατλαντικό έως τα Ουράλια, και θέλει να απαγορεύσει και τους νόμιμους και τους παράνομους μετανάστες.

Αν συνεχιστεί η ανοδική πορεία του, που τίποτε προς παρόν δεν δείχνει ικανό να την ανακόψει, ο Ζεμούρ θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου, μόλις εξασφαλίσει καθαρό προβάδισμα από τους άλλους υποψήφιους της δεξιάς. Με τη δυναμική που έχει αναπτύξει, αυτό μάλλον δεν θα αργήσει να συμβεί. Στην περίπτωση αυτή, είναι πολύ πιθανόν στον δεύτερο γύρο να συγκρουστούν ο Ζεμούρ με τον Μακρόν, που σαφώς θα προτιμούσε για αντίπαλο τη Λεπέν.

Πηγή: Le Monde, Le Figaro, The Spectator

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διορθώνει ελαφρά προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη το 2021, όπως αποκάλυψε η επικεφαλής του Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Η Γκεοργκίεβα ανέφερε τις εξής κύριες αιτίες:

– Το μεγάλο χάσμα στον εμβολιασμό μεταξύ πλουσίων και φτωχών κρατών, το οποίο, αν δεν κλείσει, θα επιφέρει 5,3 τρισεκατομμύρια δολάρια απώλεια στα επόμενα 5 χρόνια.

– Τις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις, που μολονότι αναμένεται να υποχωρήσουν το 2022, θα επηρεάζουν ορισμένες αναπτυσσόμενες οικονομίες.

– Τη διόγκωση του κρατικού χρέους χωρών κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

– Προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Πηγή: Reuters, The Guardian

Η ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ

Ο Ινδός υπουργός Μεταφορών, Νιτίν Γκαντκάρι, ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει νομοσχέδιο για να αντικαταστήσει την αδιάκοπη κακοφωνία της κόρνας των οχημάτων με μουσική.

Η Ινδία έχει μερικές από τις πόλεις του κόσμου με τη μεγαλύτερη ηχορύπανση. Οι οδηγοί λέγεται ότι χρησιμοποιούν την κόρνα όσο και το γκάζι, και μάλιστα όχι τόσο για να διαπληκτιστούν, αλλά για να δηλώσουν απλώς την παρουσία τους.

Μάλλον απίθανο φαίνεται οι ήχοι ινδικής μουσικής, που σκέπτεται να επιβάλλει ο υπουργός, θα μετατρέψουν τα αυτοκίνητα σε όργανα συμφωνικής ορχήστρας... Προς το παρόν, η κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους φαίνεται στο επόμενο βίντεο.

