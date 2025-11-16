Ζελένσκι: «Ευχαριστώ την Ελλάδα και τον Τραμπ» – Μητσοτάκης: «Η χώρα μας θα αποτελέσει ενεργειακό κόμβο»

Με επίκεντρο την ενεργειακή ασφάλεια και τον δύσκολο χειμώνα που περιμένει την Ουκρανία ολοκληρώθηκαν οι κοινές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα, μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την τροφοδοσία της Ουκρανίας με αμερικανικό LNG μέσω Ελλάδας.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι ενεργοποιείται ο ενεργειακός διάδρομος που συνδέει Αλεξανδρούπολη και Οδησσό, επιτρέποντας την αποστολή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ουκρανία από τον Δεκέμβριο, σε μια περίοδο όπου οι ρωσικές επιθέσεις στοχεύουν συστηματικά τις κρίσιμες υποδομές της χώρας.

«Η Ελλάδα θα σταθεί δίπλα σας σε αυτόν τον δύσκολο χειμώνα. Ο σεβασμός των συνόρων και της διεθνούς νομιμότητας δεν είναι διαπραγματεύσιμος για εμάς», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας την εμπειρία της Κύπρου και τονίζοντας ότι η Ουκρανία αποκτά πλέον άμεση πρόσβαση σε νέες, αξιόπιστες πηγές ενέργειας.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η χώρα μας αναδεικνύεται σε περιφερειακό κόμβο, καθώς διαθέτει τις υποδομές, τη γεωγραφική θέση και τις διεθνείς συμφωνίες για να στηρίξει τόσο την Ουκρανία όσο και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.

Ζελένσκι: «Ευχαριστούμε την Ελλάδα — και τον πρόεδρο Τραμπ»

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε δημόσια την Αθήνα για τη στήριξη στις ενεργειακές ροές, αλλά και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τις αμερικανικές εταιρείες που συμμετέχουν στο σχέδιο.

«Κάθε βράδυ η Ρωσία πλήττει τις εγκαταστάσεις μας. Οι περισσότεροι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί και οι πηγές αερίου έχουν γίνει στόχοι. Η συνεργασία με την Ελλάδα είναι κρίσιμη για να επιβιώσουμε τον φετινό χειμώνα», δήλωσε.

Παράλληλα, ζήτησε συνέχιση της πίεσης προς τη Μόσχα και ευχαρίστησε την Αθήνα για τον ρόλο της στο ζήτημα των απαχθέντων παιδιών και αιχμαλώτων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε την Ελλάδα να συμμετάσχει ενεργά στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι το Κίεβο έχει ήδη παρουσιάσει τις δυνατότητες συνεργασίας σε νέα αμυντικά συστήματα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα προτίθεται να συμβάλει στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, τόσο στον κατασκευαστικό τομέα μέσω ΣΔΙΤ, όσο και στην προστασία μνημείων και πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και σε δράσεις που αφορούν την Παιδεία. «Οι σχέσεις Ελλάδας–Ουκρανίας έχουν βαθιές ρίζες», είπε, αναφέροντας ειδικά τον ιστορικό δεσμό με την Οδησσό.

Η συμφωνία DEPA – Naftogaz

Η συμφωνία που υπογράφηκε προβλέπει προμήθεια αμερικανικού LNG από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο, μέσω των ελληνικών υποδομών, οι οποίες εγγυώνται, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του κάθετου ευρωπαϊκού άξονα.

Η υπογραφή έγινε παρουσία της πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, γεγονός που υπογραμμίζει τον αμερικανικό ρόλο στο ενεργειακό παζλ.

