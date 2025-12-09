Η Μπριζίτ Μακρόν αποκάλεσε φεμινίστριες ακτιβίστριες «ηλίθιες σκύλες»

Φεμινίστριες εξέφρασαν την οργή τους τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, μετά από βίντεο στο οποίο η πρώτη κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, φαίνεται να χρησιμοποιεί προσβλητική γλώσσα εναντίον ακτιβιστών που διέκοψαν την παράσταση ενός ηθοποιού που είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για βιασμό.

Η ομάδα της Μπριζίτ Μακρόν, δήλωσε ότι η ίδια είχε την πρόθεση να επικρίνει τη «ριζοσπαστική μέθοδο» διαμαρτυρίας τους.

Το Σάββατο, ακτιβιστές διέκοψαν την παράσταση του 51χρονου Άρι Αμπιτάν, φορώντας μάσκες του ηθοποιού με τη λέξη «βιαστής» και φωνάζοντας «Αμπιτάν βιαστής». Το 2021, μια γυναίκα κατηγόρησε τον ηθοποιό για βιασμό, αλλά το 2023, οι ανακριτές απέρριψαν την υπόθεση, επικαλούμενοι έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων.

Η Μπριζίτ Μακρόν πήγε την Κυριακή να δει την παράσταση με την κόρη της και μίλησε με τον Αμπιτάν πριν ανέβει στη σκηνή, σύμφωνα με ένα βίντεο που δημοσίευσε το τοπικό μέσο ενημέρωσης Public τη Δευτέρα. «Φοβάμαι», ακούγεται να λέει ο Αμπιτάν στο βίντεο. «Αν υπάρχουν ηλίθιες σκύλες, θα τις διώξουμε», ακούγεται να απαντά η Μακρόν, γελώντας.

Η φεμινιστική οργάνωση Nous Toutes, που οργάνωσε την εκδήλωση του Σαββάτου, μετέτρεψε την προσβολή σε hashtag στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και πολλές αναρτήσεις το μοιράστηκαν σε ένδειξη υποστήριξης.

Μια ακτιβίστρια που συμμετείχε στην κινητοποίηση, δήλωσε ότι η ομάδα ήταν «βαθιά σοκαρισμένη» από τη γλώσσα της Μακρόν. «Είναι άλλη μια προσβολή προς τα θύματα και τις φεμινιστικές ομάδες», είπε.

Η ομάδα της πρώτης κυρίας υποστήριξε ότι τα λόγια της πρέπει να θεωρηθούν «κριτική της ριζοσπαστικής μεθόδου που χρησιμοποίησαν όσοι διέκοψαν την εκδήλωση». Ένα μέλος της ομάδας της δήλωσε στο AFP ότι «η Μπριζίτ Μακρόν δεν εγκρίνει αυτή τη ριζοσπαστική μέθοδο».

Με πληροφορίες της Le Monde