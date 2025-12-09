ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κάγια Κάλας προς ΗΠΑ: Οι επικρίσεις για τις ελευθερίες στην Ευρώπη πρέπει να στρέφονται αλλού

Η Κάλας θεωρεί την κριτική από πλευράς ΗΠΑ ως μέσο πρόκλησης αντιδράσεων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΚΑΓΙΑ ΚΑΛΑΣ ΕΕ ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Getty Images
0

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε την Τρίτη ότι η κριτική για τις ελευθερίες στην Ένωση θα πρέπει να στρέφεται αλλού και «ίσως στη Ρωσία», αναφερόμενη σε έγγραφο του Λευκού Οίκου που επικρίνει τις πολιτικές της ΕΕ. 

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ίδια η ουσία της ελευθερίας», δήλωσε η Κάλας, απευθυνόμενη σε επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Κάλας: Η κριτική σχετικά με τις ελευθερίες να στρέφεται προς άλλη κατεύθυνση

«Η κριτική σχετικά με τις ελευθερίες εδώ θα πρέπει να στρέφεται προς άλλη κατεύθυνση. Ίσως προς τη Ρωσία, όπου απαγορεύεται η διαφωνία, όπου απαγορεύονται τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, όπου απαγορεύεται η πολιτική αντιπολίτευση, όπου το X ή το Twitter, όπως το γνωρίζουμε, είναι, στην πραγματικότητα, επίσης απαγορευμένα», δήλωσε, αναφερόμενη επίσης στην κριτική από αξιωματούχους των ΗΠΑ μετά την επιβολή προστίμου από τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ στον κοινωνικό ιστότοπο X την περασμένη εβδομάδα. 

Ερωτηθείς για την αμερικανική κριτική, η Κάλας απάντησε ότι «μου φαίνεται ότι έχει ως στόχο να προκαλέσει». 

Η Κάλας επανέλαβε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο μεγαλύτερος εταίρος της Ευρώπης.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κάλας: Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας χωρίς Ουκρανία και ΕΕ – Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ΥΠΕΞ τη Δευτέρα

Διεθνή / Κάλας: Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας χωρίς Ουκρανία και ΕΕ – Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ΥΠΕΞ τη Δευτέρα

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ προειδοποίησε πως μια διαπραγματευτική λύση δεν πρέπει να αφήσει περιθώρια για νέα επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, της διατλαντικής συμμαχίας ή της Ευρώπης
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Τραμπ δίνει προθεσμία λίγων ημερών στον Ζελένσκι για να απαντήσει στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

Διεθνή / Ο Τραμπ δίνει προθεσμία λίγων ημερών στον Ζελένσκι για να απαντήσει στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως θα παραχωρήσει στις ΗΠΑ ένα αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο, καθώς ο Ζελένσκι απορρίπτει κατηγορηματικά τις πιέσεις να παραχωρηθούν εδάφη στη Ρωσία
LIFO NEWSROOM
 
 