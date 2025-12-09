Κάγια Κάλας προς ΗΠΑ: Οι επικρίσεις για τις ελευθερίες στην Ευρώπη πρέπει να στρέφονται αλλού

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε την Τρίτη ότι η κριτική για τις ελευθερίες στην Ένωση θα πρέπει να στρέφεται αλλού και «ίσως στη Ρωσία», αναφερόμενη σε έγγραφο του Λευκού Οίκου που επικρίνει τις πολιτικές της ΕΕ.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ίδια η ουσία της ελευθερίας», δήλωσε η Κάλας, απευθυνόμενη σε επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κάλας: Η κριτική σχετικά με τις ελευθερίες να στρέφεται προς άλλη κατεύθυνση

«Η κριτική σχετικά με τις ελευθερίες εδώ θα πρέπει να στρέφεται προς άλλη κατεύθυνση. Ίσως προς τη Ρωσία, όπου απαγορεύεται η διαφωνία, όπου απαγορεύονται τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, όπου απαγορεύεται η πολιτική αντιπολίτευση, όπου το X ή το Twitter, όπως το γνωρίζουμε, είναι, στην πραγματικότητα, επίσης απαγορευμένα», δήλωσε, αναφερόμενη επίσης στην κριτική από αξιωματούχους των ΗΠΑ μετά την επιβολή προστίμου από τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ στον κοινωνικό ιστότοπο X την περασμένη εβδομάδα.

Ερωτηθείς για την αμερικανική κριτική, η Κάλας απάντησε ότι «μου φαίνεται ότι έχει ως στόχο να προκαλέσει».

Η Κάλας επανέλαβε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο μεγαλύτερος εταίρος της Ευρώπης.

Με πληροφορίες από Reuters