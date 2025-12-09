Η γαλλική ακροδεξιά θέλει να ξανανοίξει τους οίκους ανοχής και να αναθέσει τη διαχείρισή τους στις σεξεργάτριες

Το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση (RN) της Γαλλίας θέλει να ανοίξει ξανά τους οίκους ανοχής καθιστώντας υπεύθυνες για τη διαχείρισή τους αποκλειστικά τις σεξεργάτριες.

Το κόμμα ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση νόμου στο κοινοβούλιο, προτείνοντας την επαναλειτουργία των οίκων ανοχής – οι οποίοι απαγορεύτηκαν στη Γαλλία το 1946 – ως συνεταιρισμών που θα διαχειρίζονται οι ίδιες οι εργάτριες του σεξ, σύμφωνα με τον βουλευτή του κόμματος, Ζαν-Φιλίπ Τανγκί.

Ο πολιτικός δήλωσε στην εφημερίδα Le Monde ότι η αρχηγός του κόμματος, Μαρίν Λεπέν, στηρίζει το νομοσχέδιο.

«Οι σεξεργάτριες θα ήταν αυτοκράτειρες στο βασίλειό τους», είπε χαρακτηριστικά ο Τανγκί στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Η πορνεία αυτή καθαυτή είναι νόμιμη στη Γαλλία, αν και οι οίκοι ανοχής, η μαστροπεία και η πώληση σεξ από ανηλίκους παραμένουν παράνομα.

Νόμος του 2016 που ψηφίστηκε από το Σοσιαλιστικό Κόμμα υπό τον τότε πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ αποποινικοποίησε την προσέλκυση πελατών, αλλά τιμωρούσε τους πελάτες των εργαζομένων του σεξ με πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Ο Τανγκί είπε ότι η νομοθεσία αυτή έκανε τη ζωή των σεξεργατριών πιο επισφαλή και επικίνδυνη, διότι ώθησε το επάγγελμα στη «μαύρη αγορά» μέσω της ποινικοποίησης των πελατών.

«Τις ξυλοκοπούν, μερικές φορές τους κόβουν τον λαιμό, και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό. [Το τωρινό σύστημα είναι] το αποκορύφωμα της αστικής υποκρισίας», δήλωσε στην Le Monde.

Ωστόσο, αρκετές ενώσεις εργαζομένων του σεξ και ΜΚΟ έχουν ασκήσει κριτική στο σχέδιο του Τανγκί.

«Να ξαναδημιουργήσουμε χώρους όπου ανθρώπινα όντα θα είναι κλειδωμένα μέσα, μόνο και μόνο για να ικανοποιούνται οι σεξουαλικές ανάγκες ανδρών που θεωρούνται ακατανίκητες; Όχι, αυτό είναι αδιανόητο», είπε η Ντελφίν Ζαρώ από την οργάνωση υποστήριξης εργαζομένων του σεξ Amicale du Nid στην Le Monde.

Σε όλη την Ευρώπη, η συζήτηση για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται η εργασία στο σεξ μαίνεται εδώ και δεκαετίες – ιδιαίτερα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν η Ολλανδία άρχισε να ρυθμίζει τη βιομηχανία της πορνείας.

Το 2022, το Βέλγιο έγινε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αποποινικοποίησε πλήρως την εργασία στο σεξ, ενώ η Ολλανδία, η Γερμανία και η Αυστρία διαθέτουν διάφορες μορφές νομιμοποιημένης πορνείας.

Με πληροφορίες από euronews.com