Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στη Νότια Κορέα μετά το «ναι» στην καθαίρεση του προέδρου

Πανηγυρισμοί ξέσπασαν έξω από το κτίριο της Εθνοσυνέλευσης στη Σεούλ, καθώς ανακοινώθηκε η απόφαση καθαίρεσης του νοτιοκορεάτη προέδρου Γιουν Σουκ Γιoλ.

Χιλιάδες διαδηλωτές, κρατώντας φωτεινές ράβδους και τραγουδώντας, γιόρτασαν την ιστορική στιγμή, ενώ πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό της πόλης.

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Λι Τζε-μιουνγκ, απευθύνθηκε στους συγκεντρωμένους διαδηλωτές λέγοντας: «Η ιστορία γράφεται από τον λαό. Μια μεγαλύτερη και δυσκολότερη μάχη μας περιμένει, αλλά μαζί θα φτάσουμε στη νίκη»

Η ατμόσφαιρα έξω από τη Βουλή ήταν γεμάτη ένταση και συναισθήματα. Μερικοί διαδηλωτές δάκρυσαν από χαρά. Η 40χρονη φυσικοθεραπεύτρια Σιμ Χι-σουν δήλωσε: «Είναι ανακούφιση που η ψήφος πέρασε. Παρότι η μάχη δεν έχει τελειώσει, νιώθουμε πιο δυνατοί».

Καθώς οι πανηγυρισμοί συνεχίζονταν, το τραγούδι "Into the New World" από το δημοφιλές K-pop συγκρότημα Girls' Generation ακούστηκε δυνατά, ενισχύοντας το κλίμα ελπίδας και ενθουσιασμού.

Το φέρετρο της «πολιτικής κηδείας» του Γιουν Σουκ Γιόλ/ Φωτ.: EPA

Άρματα κατά του προέδρου/ Φωτ.: EPA

Η «πολιτική κηδεία» του Γιουν Σουκ Γιόλ/ Φωτ.: EPA

Χιλιάδες διαδηλωτές, κρατώντας φωτεινές ράβδους και τραγουδώντας, γιόρτασαν την ιστορική στιγμή, ενώ πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό της πόλης/ Φωτ.: EPA

Πανηγυρισμοί έξω από το κτίριο της Εθνοσυνέλευσης στη Σεούλ/ Φωτ.: EPA

Πανηγυρισμοί έξω από το κτίριο της Εθνοσυνέλευσης στη Σεούλ/ Φωτ.: EPA

Πανηγυρισμοί έξω από το κτίριο της Εθνοσυνέλευσης στη Σεούλ/ Φωτ.: EPA

Πανηγυρισμοί έξω από το κτίριο της Εθνοσυνέλευσης στη Σεούλ/ Φωτ.: EPA

Πανηγυρισμοί έξω από το κτίριο της Εθνοσυνέλευσης στη Σεούλ/ Φωτ.: EPA

Η ατμόσφαιρα έξω από τη Βουλή ήταν γεμάτη ένταση και συναισθήματα/ Φωτ.: Getty Images